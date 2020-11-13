Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут на премию «Оскар» от России

«Для меня особенно дорого, что мои коллеги — люди, большинство из которых родились при советской власти — оценили этот фильм. Это признание очень важно для меня. Оно означает, что мне удалось восстановить дух эпохи и рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей — поколения советских людей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну. Вопрос в другом: насколько моя попытка разобраться в противоречиях жизни этого поколения будет понятна или прочувствована за рубежом... Я не уверен, что это в принципе возможно», — говорит о выдвижении Кончаловский.

Фильм рассказывает о трагических событиях 1962 года, известных как «Новочеркасский расстрел». В советском Новочеркасске — забастовка на главном городском заводе, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию и через считанные часы на улицах зазвучат выстрелы боевыми патронами. Главный герой фильма — работница парткома Людмила, которая отвечает за идеологическую работу, получает продуктовые пайки в спецотделе гастронома и возмущается поведением заводских смутьянов. Стройная картина мира убежденной коммунистки рушится, когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток.

Ранее фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в конкурсную программу 77-го Международного Венецианского кинофестиваля и получил спецприз жюри. Ленту уже можно посмотреть в российском прокате.