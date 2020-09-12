Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщило международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт сегодня, 12 сентября.
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Режиссер поблагодарил свою «коллегу и жену Юлию Высоцкую«, исполнившую главную роль в киноленте, а также «друга и продюсера Алишера Усманова». Ранее он получил «Серебряного льва» за работу над фильмом «Рай» (2016), а также на 71-м Венецианском кинофестивале за ленту «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014).
Фильм рассказывает о трагических событиях 1962 года, известных как «Новочеркасский расстрел», произошедших в результате забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода и других горожан. 1962 год, в советском Новочеркасске – забастовка на главном городском заводе, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию и через считанные часы на улицах зазвучат выстрелы боевыми патронами. Главный герой фильма — работница парткома Людмила, которая отвечает за идеологическую работу, получает продуктовые пайки в спецотделе гастронома и возмущается поведением заводских смутьянов. Стройная картина мира убежденной коммунистки рушится, когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток. Посмотрите трейлер!
Напомним, осенью 2019 года в российский прокат вышел новый фильм Андрея Кончаловского «Грех» о жизни Микеланджело Буонарроти. Действие картины начинается в тот период, когда Микеланджело Буонарроти параллельно работает над двумя проектами — гробницей папы Римского Юлия и фасадом Базилики Сан Лоренцо во Флоренции. Лента номинирована на премию «Ника» как лучший игровой фильм. Во время карантина Кончаловский также работал над созданием фильма Карантин по-русски», принять участие в котором могли все желающие.
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