Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм рассказывает о трагических событиях 1962 года, известных как «Новочеркасский расстрел», произошедших в результате забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода и других горожан. 1962 год, в советском Новочеркасске – забастовка на главном городском заводе, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию и через считанные часы на улицах зазвучат выстрелы боевыми патронами. Главный герой фильма — работница парткома Людмила, которая отвечает за идеологическую работу, получает продуктовые пайки в спецотделе гастронома и возмущается поведением заводских смутьянов. Стройная картина мира убежденной коммунистки рушится, когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток. Посмотрите трейлер!