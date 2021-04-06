Андрей Кончаловский попросил снять фильм «Дорогие товарищи!» с премии «Белый слон» из-за номинации Алексея Навального

Режиссер Андрей Кончаловский попросил снять фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на Национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Причина в другом номинанте — Алексее Навальном и его «творческом коллективе», который получил спецприз «Событие года» за «серию новаторских документальных фильмов-расследований».
Андрей Кончаловский
О выдвижении на премию Алексея Навального:
Я благодарен Экспертному совету за высокую оценку картины и ее выдвижение на премию в шести номинациях. Эта премия является для меня одной из самых важных в российском кинематографе, так как означает признание художественной ценности фильма со стороны профессионального сообщества — киноведов и кинокритиков, которые судят о фильме с позиций искусства.
Поэтому мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе.
Сожалею, но ошибка Экспертного совета лишила нас в этом году возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества.
В 2020 году фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» был выдвинут на соискание Национальной премии кинокритики и кинопрессы в шести номинациях — «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника», «Лучшая главная женская роль».
Ранее фильм вошел в конкурсную программу 77-го Международного Венецианского кинофестиваля и получил спецприз жюри. В ноябре 2020 года лента была выдвинута на соискание премии Американской киноакадемии «Оскар» от России, а в феврале 2021-го вошла в шорт-лист. Также фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист премии BAFTA.
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