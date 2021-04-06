Андрей Кончаловский попросил снять фильм «Дорогие товарищи!» с премии «Белый слон» из-за номинации Алексея Навального

О выдвижении на премию Алексея Навального:

Я благодарен Экспертному совету за высокую оценку картины и ее выдвижение на премию в шести номинациях. Эта премия является для меня одной из самых важных в российском кинематографе, так как означает признание художественной ценности фильма со стороны профессионального сообщества — киноведов и кинокритиков, которые судят о фильме с позиций искусства.

Поэтому мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе.

Сожалею, но ошибка Экспертного совета лишила нас в этом году возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества.