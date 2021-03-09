Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист премии BAFTA

«Друзья, с радостью сообщаем, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории «Лучший неанглоязычный фильм». Победители будут объявлены 11 апреля», — сообщают представители режиссера.

Фильм рассказывает о трагических событиях 1962 года, известных как «Новочеркасский расстрел». В советском Новочеркасске — забастовка на главном городском заводе, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию и через считанные часы на улицах зазвучат выстрелы боевыми патронами. Главный герой фильма — работница парткома Людмила, которая отвечает за идеологическую работу, получает продуктовые пайки в спецотделе гастронома и возмущается поведением заводских смутьянов. Стройная картина мира убежденной коммунистки рушится, когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток.

Ранее фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в конкурсную программу 77-го Международного Венецианского кинофестиваля и получил спецприз жюри. В ноябре 2020 года лента была выдвинута на соискание премии Американской киноакадемии «Оскар» от России, а в феврале 2021-го вошла в шорт-лист.