Кинотеатры России готовятся к повторному закрытию в связи с ростом случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал РБК председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. Объединенная сеть кинотеатров («Синема Парк», «Формула кино» и «Кино Окко»), «Премьер Зал», «Пять звезд», региональная киносеть «Люмен Фильм» и другие входят в состав этой ассоциации.
Владельцы кинотеатров готовятся к повторному закрытию из-за коронавируса
Как сообщил Березов, сейчас владельцы кинотеатров заключают с персоналом исключительно краткосрочные контракты, в которых прописаны особые условия — введение нового карантина и приостановки деятельности. Кроме того, владельцы кинозалов более внимательно относятся к договоренностям с арендодателями, в первую очередь с торговыми центрами.
Особое внимание приходится уделять формированию запасов продукции для кинобаров, ведь после закрытия в марте владельцы утилизировали продукты и напитки со складов из-за истечения срока годности. Помимо этого, собственники кинозалов начинают сейчас выплачивать отложенные до осени обязательства по кредитам.
«Вторая волна коронавируса, очевидно, добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут», — считает Березин. По его прогнозу, еще одно закрытие кинотеатров может привести к ситуации середины 1990-х годов, когда советские кинозалы исчезли, а новые еще не появились.
Напомним, в Петербурге кинотеатры открылись с 12 сентября, а также фуд-корты и концертные залы. Ранее, 28 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов попросил петербургский Роспотребнадзор открыть кинотеатры и фуд-корты. Их владельцы несут убытки. Незадолго до этого Ассоциация владельцев кинотеатров Петербурга направила открытое письмо губернатору города Александру Беглову с требованием разрешить кинотеатрам открыться с 1 сентября. Также в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова и вице-губернатора Евгения Елина была запущена петиция с требованием открыть кинотеатры города.
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