Владельцы кинотеатров готовятся к повторному закрытию из-за коронавируса

Как сообщил Березов, сейчас владельцы кинотеатров заключают с персоналом исключительно краткосрочные контракты, в которых прописаны особые условия — введение нового карантина и приостановки деятельности. Кроме того, владельцы кинозалов более внимательно относятся к договоренностям с арендодателями, в первую очередь с торговыми центрами.