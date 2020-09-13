В эти выходные, с 10 по 13 сентября, число желающих посетить кинотеатры России превысило миллион — впервые с марта 2020 года, когда ввели ограничительные меры по коронавирусу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Более миллиона россиян сходили в кино за уикенд. Впервые с марта!
Чаще всего зрители делали выбор в пользу нового фильма Кристофера Нолана «Довод» и киноадаптации «Мулан» от Disney: их посетили 370 и 390 тысяч человек соответственно. Блокбастер Нолана также лидирует по сборам: за уикенд он собрал более 122 млн рублей.
Напомним, в Петербурге кинотеатры открылись с 12 сентября, а также фуд-корты и концертные залы. Ранее, 28 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов попросил петербургский Роспотребнадзор открыть кинотеатры и фуд-корты. Их владельцы несут убытки. Незадолго до этого Ассоциация владельцев кинотеатров Петербурга направила открытое письмо губернатору города Александру Беглову с требованием разрешить кинотеатрам открыться с 1 сентября. Также в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова и вице-губернатора Евгения Елина была запущена петиция с требованием открыть кинотеатры города.
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