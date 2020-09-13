Более миллиона россиян сходили в кино за уикенд. Впервые с марта!

В эти выходные, с 10 по 13 сентября, число желающих посетить кинотеатры России превысило миллион — впервые с марта 2020 года, когда ввели ограничительные меры по коронавирусу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).