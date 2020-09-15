11 лучших экранизаций Агаты Кристи (и вообще детективов!)

«Мисс Марпл», 1984 — 1992

В сериале максимально близко к тексту экранизированы все 12 книг о мисс Марпл. Проект построен как антология — каждый эпизод это отдельный мини-фильм. Хотя мисс Марпл другие актрисы играли и до Джоан Хиксон и после нее, но лишь ее кастинг санкционировала сама Агата Кристи. При этом задолго до сериала BBC 1980-х. У Хиксон была небольшая роль в театральной постановке «Встреча со смертью» в 1946 году. После спектакля она получила записку от писательницы: «Надеюсь, однажды вы сыграете мою дорогую мисс Марпл». Кстати, в 1963-м у Хиксон был эпизод в экранизации «В 4.50 из Паддингтона». Там роль мисс Марпл исполнила Маргарет Рутерфорд.