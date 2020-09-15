Самому известному автору детективов сегодня, 15 сентября, исполняется 130 лет. Еще при жизни Агаты Кристи ее тексты начали ставить в театре, на радио и в кино. К юбилею писательницы «Собака.ru» вспомнила 10 отличных экранизаций ее книг и рассказывает еще об одной — грядущей.
11 лучших экранизаций Агаты Кристи (и вообще детективов!)
«И не осталось никого», 1945
Именно под таким названием теперь будет переиздаваться роман Агаты Кристи «10 негритят» (в оригинале — Ten Little Niggers) с одобрения ее родственников и правопреемников. Вообще же «И не осталось никого» — это пьеса, написанная на основе книги. Именно ее, а не оригинальный роман, экранизировал противник французского новой волны и концепции элитарного кино режиссер Рене Клер.
«Свидетель обвинения», 1957
Фильм Билли Уайлдера с Чарльзом Лоутоном, Тайроном Пауэром (это его последнее появление на экране) и Марлен Дитрих был номинирован на шесть премий «Оскар», в том числе в номинации «Лучшая картина». Когда детектив показывали в кинотеатрах США, в финале ленты голос за кадром просил не спойлерить и не рассказывать развязку тем, кто ее еще не видел. Так же строилась и рекламная кампания фильма. Ее слоган был: «Вы будете говорить об этом, но, пожалуйста, не говорите окончание». Кстати, актерам Уайлдер тоже не давал 10 последних страниц сценария до самих съемок.
«Убийство в Восточном Экспрессе», 1974
Экранизация Сидни Люмета собрала ведущих британских и голливудских звезд и принесла очередной (третий) «Оскар» Ингрид Бергман, которая сыграла в нем шведскую миссионерку. Пуаро в этой версии стал Альберт Финни, в остальных ролях — Лорен Бэколл, Жаклин Биссет, Шон Коннери, Энтони Перкинс, Ванесса Редгрейв и многие другие.
«Смерть на Ниле», 1978
Фильм Джона Гиллермина (автор «Кинг-Конга) стал первой из шести картин, где Пуаро играет британец с российскими корнями Питер Устинов. Остальной каст не менее блестящий: это и Джейн Биркин, и Мэгги Смит, и Миа Фэрроу. В советском прокате картину тоже показывали, но под локализованным названием «Роковое путешествие».
«Зло под солнцем», 1982
А вот и второй фильм, где Питер Устинов снова Пуаро. Кстати, как и в «Смерти на Ниле» (конечно, в других ролях), здесь же Джейн Биркин и Мэгги Смит. С оригинальным романом Кристи авторы картины обошлись вольно: хотя сюжетная канва сохранена, но место действия и некоторые обстоятельства (и даже названия!) изменены.
«Мисс Марпл», 1984 — 1992
В сериале максимально близко к тексту экранизированы все 12 книг о мисс Марпл. Проект построен как антология — каждый эпизод это отдельный мини-фильм. Хотя мисс Марпл другие актрисы играли и до Джоан Хиксон и после нее, но лишь ее кастинг санкционировала сама Агата Кристи. При этом задолго до сериала BBC 1980-х. У Хиксон была небольшая роль в театральной постановке «Встреча со смертью» в 1946 году. После спектакля она получила записку от писательницы: «Надеюсь, однажды вы сыграете мою дорогую мисс Марпл». Кстати, в 1963-м у Хиксон был эпизод в экранизации «В 4.50 из Паддингтона». Там роль мисс Марпл исполнила Маргарет Рутерфорд.
«Десять негритят», 1987
Советскую версию романа о возмездии и убийствам по детской считалке поставил Станислав Говорухин. Это единственная экранизация, в которой не изменено ее оригинальное название. В касте — сплошь звезды советского кино от Александра Абдулова и Александра Кайдановского (любимого актера Тарковского) до Владимира Зельдина и Людмилы Максаковой. Главную женскую роль в детективе сыграла Татьяна Друбич, с которой Говорухин снимался в «Ассе». Кстати, место съемок было выбрано то же, что и в фильме Сергея Соловьева — Ялта.
«Пуаро» («Пуаро Агаты Кристи»), 1989 — 2013
Канонический сериал с Дэвидом Суше в роли бельгийского (не путать с французами!) сыщика выходил на британском ITV долгие 14 лет (13 сезонов и 70 эпизодов!). Пожалуй, секрет успеха и длительности дистанции в том, что идею экранизировать романы о Пуаро подала продюсеру Брайну Истману дочь Агаты Кристи Розалинда Хикс. А Дэвид Суше действовал по системе Станиславского — чтобы лучше понять своего героя изучал историю Бельгии и нанял специального преподавателя для естественного изображения акцента.
«Убийство в Восточном Экспрессе», 2017
Фильм Кеннета Браны попытался повторить кассовый успех картины Сидни Люмета 1974 года. Он даже построен по сходным канонам: собрать в касте блестящий неймдроппинг — Пенелопа Крус, Уиллем Дефо, Джуди Денч, Оливия Колман, Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Джош Гад и Дэйзи Ридли. Кстати, сам Брана играет Эркюля Пуаро.
«Скрюченный домишко», 2017
В этой экранизации камерный детектив Кристи про убийство дедушки разыгрывают Кристина Хендрикс, Джиллиан Андерсон, Гленн Клоуз, Макс Айронс и даже Теренс Стэмп. Снял эту уютную и немного старомодную версию француз Жиль Паке-Бреннер — автор «Ее зовут Сара».
«Смерть на Ниле», 2020
Вторая попытка Кеннета Браны зайти на территорию романов Агаты Кристи. В грядущей экранизации (релиз планируют в мире на 14 октября) он вновь играет Эркюля Пуаро. В силе и прием «звездный каст» — в фильме играют Галь Гадот, Летиша Райт, Арми Хаммер, Аннетт Бенинг, Али Фазал, Софи Оконедо, Том Бейтман, Эмма Макки, Дон Френч, Роуз Лесли, Дженнифер Сондерс и Рассел Брэнд.
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