Детективный сериал «Каменская» перезапустят с Юлией Хлыниной в главной роли

Съемки проекта «Каменская. Перезагрузка» стартовали в Подмосковье.
Начались съемки детективного сериала «Каменская. Перезагрузка». В ремейке телехита по романам Александры Марининой роль майора полиции Анастасии Каменской исполнит актриса Юлия Хлынина.
По сюжету майор полиции Каменская — аналитик столичного уголовного розыска, один из лучших оперов на Петровке, 38. Она берется за неразрешимые, на первый взгляд, дела и способна разобраться в самых запутанных обстоятельствах. Каждое расследование для нее — погружение в сложные человеческие чувства и взаимоотношения. Раскрывая запутанные и загадочные убийства, Каменская доходит до правды любой ценой.
Премьера оригинального сериала с Еленой Яковлевой в главной роли состоялась весной 2000 года на канале «НТВ». Со второго сезона сериал выходил на канале «Россия». Проект закрыли в 2011 году: на тот момент вышло шесть сезонов. В 2018 году актриса Елена Яковлева рассказала в интервью, что есть вероятность съемок седьмого сезона, и, если они начнутся, она готова в нем сняться.
Юлия Хлынина
Играет Анастасию Каменскую в ремейке
Съемки начались бодро — на морозе, среди снегов в Сергиевом Посаде. Атмосфера русского поселения, где по сюжету происходит первое убийство, сразу погружает в историю. Мы быстро сработались с командой: с Кириллом Плетневым находимся в сотворчестве и вместе придумываем детали, а с оператором Егором Кочубеем у меня уже был опыт работы, поэтому есть доверие.
Вместе с гримерами и костюмерами ищем образ новой Каменской — современной, простой, интеллектуальной девушки, которая, несмотря на сложную профессию, успевает любить и бороться с теневыми сторонами своей личности. Это не попытка повторить старое, а стремление найти сегодняшнее звучание знакомой истории.
Новая Каменская — отдельный персонаж: типичный миллениал, увлеченный работой, живущий в ритме кофе и цифровой реальности, интровертный и порой неудобный в общении. Погружаться в такую героиню мне особенно интересно, — ее самобытность и интеллект меня привлекают.
Каноничную «Каменскую» снимал режиссер Юрий Мороз, которого не стало в июле 2025 года. Режиссером «Перезагрузка» стал Кирилл Плетнев («Оффлайн», «Без меня»). В группе генеральных продюсеров остался Валерий Тодоровский, работавший и над первой телеадаптацией.
«Сериал "Каменская" — это первый крупный сериальный проект, который я сделал как продюсер. Я по-особенному к нему отношусь: это была и первая, и, как мне кажется, удачная попытка. Говорят, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но я попробую. Важно сохранить главное — сочетание хорошего, качественного детектива с яркими, живыми, харизматичными героями. Именно это было фирменным знаком "Каменской" 25 лет назад, и я надеюсь, что нам удастся передать и сохранить это в новой версии сериала», — комментирует Тодоровский перезапуск.
Вместе с Юлией Хлыниной на экране появятся Дмитрий Куличков, Виталий Коваленко, Павел Попов, Павел Артемьев, Екатерина Воронина, Сергей Мелконян, Светлана Колпакова, Ирина Розанова, Сергей Чонишвили, Марина Петренко, Андрей Фомин, Максим Стоянов, Евгений Харитонов.
Сериал «Каменская. Перезагрузка» покажут на телеканале «Россия».
