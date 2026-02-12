Детективный сериал «Каменская» перезапустят с Юлией Хлыниной в главной роли

Начались съемки детективного сериала «Каменская. Перезагрузка». В ремейке телехита по романам Александры Марининой роль майора полиции Анастасии Каменской исполнит актриса Юлия Хлынина.

По сюжету майор полиции Каменская — аналитик столичного уголовного розыска, один из лучших оперов на Петровке, 38. Она берется за неразрешимые, на первый взгляд, дела и способна разобраться в самых запутанных обстоятельствах. Каждое расследование для нее — погружение в сложные человеческие чувства и взаимоотношения. Раскрывая запутанные и загадочные убийства, Каменская доходит до правды любой ценой.

Премьера оригинального сериала с Еленой Яковлевой в главной роли состоялась весной 2000 года на канале «НТВ». Со второго сезона сериал выходил на канале «Россия». Проект закрыли в 2011 году: на тот момент вышло шесть сезонов. В 2018 году актриса Елена Яковлева рассказала в интервью, что есть вероятность съемок седьмого сезона, и, если они начнутся, она готова в нем сняться.