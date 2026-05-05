Что читать в мае: 15 отличных новых книг

«Недетектив» Евгения Водолазкина, дилогия о войне создателя мультивселенной Винни-Пуха, исследование феномена Рихарда Вагнера, перевод лекций Владимира Набокова, роман филолога Андрея Аствацатурова, сочинения эссеиста Льва Рубинштейна, пьесы автора «Человека из Подольска» Дмитрия Данилова, сборник «Дача» (Юзефович! Драгунский! Носов!), а также мемуары панк-рок-евангелистки Патти Смит — Собака.ru рассказывает о литературных релизах последнего месяца весны, на которые стоит обратить внимание.
ГЛАВНОЕ
Евгений Водолазкин «Последнее дело майора Чистова» (16+)
В прошлом году мы смотрели экранизацию «Авиатора», а вот крупных литературных релизов у прозаика и трехкратного обладателя «Большой книги» не было с 2022-го (тогда вышел «Чагин» — история морального выбора сотрудника библиотеки с феноменальной памятью). Жанр нового романа «недетективный», главный герой — вынесенный в название майор Чистов, место действия — вновь Петербург.
Как тизер можно прочитать две главы рукописи. Стартует книга многообещающими локальными шутками: «В Москве две женщины не поделили мужа. А в Петербурге — поделили…», а двигателем сюжета становится загадочное убийство, произошедшее на Бармалеевой улице.
«Редакция Елены Шубиной» х Яндекс. Книги
Алекс Росс «Вагнеризм: Искусство и политика в тени музыки» (18+)
Труд музыкального критика журнала The New Yorker Алекса Росса хронологически препарирует феномен Рихарда Вагнера: в первой части — его влияние на современников, во второй — на композиторов и других визионеров XIX и начала XX века и, наконец, в третьей — на акторов двух мировых войн, бумеров и миллениалов.
От Эйзенштейна и Кандинского до Вулф и Бодлера, от ницшеанцев и прерафаэлитов до «Улисса» и «Матрицы» — да-да, именно так выглядит дорожная карта по интерпретациям, оммажам и отсылкам к музыкальным драмам, новаторским идеям и концепциям реформатора оперы.
«Подписные издания», перевод: Александр Рябина
Алан Александр Милн «Мир с Честью. Война с Честью» (16+)
Пожалуй, самый неожиданный текст, который можно было увидеть от лица создателя мультивселенной Винни-Пуха — дилогия о войне. Эта книга — памятник катастрофе и мрачному периоду, когда трансформировались взгляды даже самых искренних пацифистов.
«Мир с Честью. Война с Честью» построена намеренно противоречиво: если в 1934-м ветеран Первой мировой Алан Александр Милн рассуждает о том, что нет разумных оправданий для участия в боевых действиях, то в 1940-м он пишет опровержение. Его новый манифест: над разрушительной политикой Германии властно только оружие.
Individuum, перевод: Максим Шер
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ
Владимир Набоков «Мастера европейской прозы» (12+)
Первая публикация полного перевода лекций Набокова о европейских прозаиках, которые сделали его селебрити в университетской среде. В сборник включены детальные разборы и авторские трактовки Диккенса, Флобера, Пруста, Остин, Кафки и Джойса, изложенные писателем в Гарварде, Уэллсли и Корнелле в 1940–1950 годах.
Вау-факт: среди переводчиков легендарный Виктор Голышев, благодаря которому русскоязычные читатели узнали о Сэлинджере, Оруэлле, Фолкнере, Кизи и других авторах.
Corpus
Лев Рубинштейн «Время идет» (18+)
В 2024-м не стало поэта, которого считают одним из основоположников московского концептуализма. Как дань памяти издательство «НЛО» анонсировало несколько томов сочинений Льва Семеновича. В первом были собраны вещи, связанные с его биографией, воспоминаниями о детстве и проживанием прошлого.
В майском релизе обещают эссе 1990–2020-х годов, а также труды «Целый год. Мой календарь» и «Бегущая строка», объединенные темой времени. Автор размышляет о его иллюзорности и конечности, а заодно о тех переменах в языке, политике и культуре, которые он застал в разные годы.
«Новое литературное обозрение»
Андрей Аствацатуров «Зеркала и паутина» (18+)
Филолог и любимый лектор студентов СПбГУ выпускает новый роман впервые с 2019 года. Тогда мы читали его «Не кормите и не трогайте пеликанов» о смешном и неудачливом преподавателе литературы, который оказывается в Лондоне.
О новом релизе пока известно следующее: во-первых, он посвящен автору «Всей королевской рати» Роберту Уоррену. Во-вторых, он продолжит линию лирического героя Аствацатурова, уже знакомого нам по «Людям в голом», «Скунскамере» и «Осени в карманах». А значит, мы традиционно ждем блестящие (и ироничные!) истории из жизни петербургской интеллигенции.
«Редакция Елены Шубиной»
Сборник «Дачники» (18+)
Маст-хэв для майских праздников — книга-трибьют дачному отдыху. Строгая рекомендация: читать ее, лежа в гамаке и запивая чаем со смородиновым вареньем. В содержании обещают отразить душеспасительные и ироничные истории о летних романах и семейных тайнах.
В списке авторов: ученый-историк Леонид Юзефович (параллельно ждем его новый роман «Таитянка из Кронштадта»!), прототип героя «Денискиных рассказов» Денис Драгунский, мастер трагикомедий и лауреат «Нацбеста» Сергей Носов и еще 17 писателей.
«Редакция Елены Шубиной»
Дмитрий Данилов «Стоики и другие пьесы» (18+)
В 2025-м автор нетленного «Человека из Подольска» выпустил сборник стихотворений Imagine, а в этом году на очереди пьесы. Вынесенное в заглавие произведение «Стоики» — антиутопия о героях, которые живут посреди бесконечных глобальных катастроф.
Остальные драмы — «Сережа очень тупой», «Свидетельские показания», «Что вы делали вчера вечером?», «Путь к сердцу» и «Саша, привет!» — в не меньшей степени описывают абсурд и тонкую философию российской действительности.
«Редакция Елены Шубиной»
НоВайолет Булавайо «Нам нужны новые имена» (18+)
Сюжет дебютного романа Булавайо, который вошел в шорт-лист Букеровской премии-2013, рассказан от лица тинейджера из Зимбабве по имени Дарлинг. Вначале мы наблюдаем за тем, как она выживает в районе африканской глубинки, разрушенном военизированной полицией, а позже — как в погоне за мечтой отправляется к своей тете в США.
Иначе говоря, мир Дарлинг представляет собой хаос, в котором трущобы и нищета сменяются шатким изобилием, приправленным сложностями ассимиляции и угрозой депортации.
«Альпина.Проза» х «Строки»
Патти Смит «Хлеб ангелов» (18+)
Впервые на русском! Мемуары панк-рок-евангелистки приурочены к 50-летию ее дебютного альбома «Horses». В книге она отмотает хронологию своей популярности до юношества в промышленных окраинах Филадельфии и Нью-Джерси, а еще расскажет о причинах ухода из публичного поля.
Ранее певица уже выпускала поэзию и прозу, в которую вплетала факты биографии и рисовала портрет эпохи 1960-1970-х: «Год обезьяны», «Просто дети», «Поезд М», «Я пасу облака».
Corpus, перевод: Светлана Силакова
Луиза Брайант «Полгода в красной России. Репортаж американской журналистки из страны большевиков» (16+)
Американская журналистка оказывается в России за два месяца до Октябрьской революции и иммерсивно погружает нас в реалии 1917-го: вот она стоит в очередях за хлебом, бродит по лабиринтам Зимнего дворца, уворачивается от пуль, дискутирует с солдатами, рабочими и даже лидерами переворота.
Это редкая возможность узнать о реальных страхах и надеждах людей в переломный момент: между распадом старой и возникновением новой эпохи.
Individuum, перевод: Дмитрий Иванов
Анастасия Першкина «Вселенная Достоевского» (18+)
Кандидат филологических наук отвечает на вопрос: «Что такое достоевщина?» То есть: как именно в текстах Федора Михайловича отражается современность, связаны ли между собой его романы, знают ли их герои друг о друге и продолжает ли мультивселенная жить после смерти автора.
Бонус: инсайды, как писатель справлялся с дедлайнами, а жена была его главным критиком.
«Альпина нон-фикшн»
Му Ши-ин «Шанхайский фокстрот» (18+)
Если вы поклонник «Любовного настроения» Вонга Кар-Вая, это маст-рид! Внутри: экспериментальные городские новеллы о ночной жизни, богеме, хартбрейках, джазе и бесконечных танцах. Все это — в неоновой атмосфере Шанхая 1930-х годов, который неслучайно называют «Парижем Востока».
«Желтый двор», перевод: Виталий Андреев
Марк Липовецкий «Советский трикстер» (18+)
«Трикстеры становятся ироническими мессиями нового цинического мира. Их программа — деконструкция всего, что предлагается большевиками», — считает доктор филологических наук и знаток русского постмодернизма Марк Липовецкий. Как развивался и трансформировался троп плута, ученый рассматривает на примерах Остапа Бендера, Воланда, Венички, героев комедий Гайдая и других.
«Новое литературное обозрение»
Ребекка Уэйт «Конец света» (18+)
После семейного скандала шестнадцатилетняя Ида ищет убежище в интернате для девочек на побережье Великобритании. Новая школа вскоре оборачивается настоящим кошмаром: среди учениц распространяется жуткая болезнь, которая вызывает судороги. А новый молодой учитель Мэтью оказывается совсем не тем, за кого себя выдавал.
«Фантом Пресс», перевод: Александра Борисенко и Виктор Сонькин
Комментарии (0)