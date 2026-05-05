Что читать в мае: 15 отличных новых книг

Евгений Водолазкин «Последнее дело майора Чистова» (16+)

В прошлом году мы смотрели экранизацию «Авиатора», а вот крупных литературных релизов у прозаика и трехкратного обладателя «Большой книги» не было с 2022-го (тогда вышел «Чагин» — история морального выбора сотрудника библиотеки с феноменальной памятью). Жанр нового романа «недетективный», главный герой — вынесенный в название майор Чистов, место действия — вновь Петербург.

Как тизер можно прочитать две главы рукописи. Стартует книга многообещающими локальными шутками: «В Москве две женщины не поделили мужа. А в Петербурге — поделили…», а двигателем сюжета становится загадочное убийство, произошедшее на Бармалеевой улице.

