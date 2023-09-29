Тварь дрожащая — или ненастоящая? Каким получился новый роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин»?

Вводные «Путешествия в Элевсин» такие. Оперативник службы безопасности будущего Маркус получает секретное задание. Надо внедриться в виртуальную игру для баночных мозгов-богачей. Это тщательно смоделированный Рим III века, где виртуальная смерть может быть настоящей — а может и не быть, никогда не знаешь. Правит Римом император Порфирий, который на самом деле искусственный интеллект, таящий угрозу для всего человечества. Маркус то ныряет в эту реальность, где он гладиатор и личный телохранитель Порфирия, то выныривает в кабинет своего начальства, чтобы сверить планы.

Конечно, читателю очень отрадно узнать, что едва появился мем про думание о Римской империи, как Пелевин написал об этом целый роман с экшеном, мистическими откровениями и подробностями императорского быта. Но все же от Пелевина, как от «больше, чем поэта», ждали не просто ребусов в знакомой «вселенной» только с антуражем поздней античности. Нужно сказать, правильно, что ждали. Потому что роман на наши сегодняшние вопросы отвечает, пусть и совсем не так, как бы нам хотелось.

Конечно, это роман о современной России и нас. С мучительными размышлениями, выводами и приметами времени. Вот, читает герой текст из далекого будущего, а под ним «пользовательский комментарий»: «Бот номер один и номер два, почему не на фронте?» И подпись: «Бот номер три». Ничего же объяснять не надо? Или вот еще, мимоходом: «В Париже часто кажется, что России нет. А уж с Богом там все решили еще в восемнадцатом веке. Но Бог, Россия и царь умеют подкрасться незаметно». Давно рухнувший Колосс Пелевин сравнивает со Статуей свободы, намекая на то, что американскую империю ждет судьба римской. Писатель издевается над тем, что поразить «центры принятия решений» не так сложно, вопрос в том, чтобы определить, где на самом деле эти центры могут находиться в принципе, в какой стране, в каком городе: «Масоны, увы, не объяснили, где, когда и в каком составе они эти решения принимают». «А ты привился, белая мразь?» — это уже немного из «вчера», но тоже не совсем устарело. Вероятно, поэтому Пелевин и оставил.