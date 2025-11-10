Что читать в ноябре: 25 отличных новых книг

Мэри Шелли «Фолкнер» (16+)

Не только готический «Франкенштейн, или Современный Прометей»! Долгожданный релиз — русскоязычное издание последнего романа Шелли, прославившейся историей об эксперименте ученого, вышедшем из-под контроля. В «Фолкнере» она обращается не к фантастике, но к психологизму и рассказывает о преступлении и наказании на новый лад: через призму судеб юной сироты Элизабет, а также ее опекуна Джерарда и случайного знакомого Руперта, которых связывает страшная и интригующая тайна.

«Подписные издания» х «Яндекс Книги», перевод: Юлия Змеева