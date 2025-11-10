Что читать в ноябре: 25 отличных новых книг

Среди книжных новинок ноября — впервые на русском последний роман Мэри Шелли и продолжение истории главного героя «Жестяного барабана» в версии лауреата Нобелевской премии Гюнтера Грасса, сразу несколько биографий: от Альфреда Хичкока и его жены Альмы до композитора «Ассы» Юрия Чернавского, Сергея Дягилева и Эмира Кустурицы, а также сборник рассказов «Семейные обстоятельства» (Водолазкин! Драгунский! Данилов! Аствацатуров!) и исследование Евгения Гришковца про феномен страха. Собака.ru рассказывает о литературных релизах, на которые стоит обратить внимание.
ГЛАВНОЕ
Мэри Шелли «Фолкнер» (16+)
Не только готический «Франкенштейн, или Современный Прометей»! Долгожданный релиз — русскоязычное издание последнего романа Шелли, прославившейся историей об эксперименте ученого, вышедшем из-под контроля. В «Фолкнере» она обращается не к фантастике, но к психологизму и рассказывает о преступлении и наказании на новый лад: через призму судеб юной сироты Элизабет, а также ее опекуна Джерарда и случайного знакомого Руперта, которых связывает страшная и интригующая тайна.
«Подписные издания» х «Яндекс Книги», перевод: Юлия Змеева
Гюнтер Грасс «Крысиха» (16+)
Впервые на русском выходит продолжение истории главного героя «Жестяного барабана» — книги лауреата Нобелевской премии о взрослении мальчика Оскара в нацистской Германии. Действие вновь происходит в Данциге (нынешний Гданьск), но во времена постапокалипсиса. После гибели человечества из-за нейтронных бомб город захватили крысы. С одной из них и спорит рассказчик (как водится, ненадежный) — об устройстве цивилизации и не самом радужном будущем.
«Альпина.Проза», перевод: Юлия Полещук
Руперт Кристиансен «Империя Дягилева: Как русский балет покорил мир» (18+)
В марте мы изучали личность гениального антрепренера через места, в которых он бывал в Петербурге. В ноябре — подходим к ЖЗЛ в более классическом варианте: изучаем биографию Сергея Дягилева. Критик Руперт Кристиансен объясняет, как популяризатор русского балета перепридумал язык театра и объединил арт-деятелей (Нижинского, Стравинского, Бакста, Павлову, Пикассо!) так, что находился в авангарде модернизма.
«Альпина нон-фикшн», перевод: Елена Борткевич
Эмир Кустурица «Оно мне надо?» (18+)
Литературные дневники, над которыми звезда киноандеграунда работал с 1994 по 2013 годы. Главные тема — трагедия его родины (бывшей Югославии) и то, из какого сора режиссер создает фильмы. Спойлер: из внутренних и внешних кризисов.
«Альпина.Проза»
Антония Сьюзен Байетт «Та, которая свистит» (18+)
Букеровский лауреат Антония Сьюзен Байетт завершает неторопливую семейную сагу (и тетралогию!) «Квартет Фредерики». Кстати, читать предыдущие части почти необязательно — автор помогает разобраться в событиях здесь и сейчас. Главная героиня Фредерика Поттер становится телеведущей, в одиночку растит сына и пытается построить личную жизнь. Все это — в непростые 1960-е, когда в Великобритании появляются новые студенческие движения и таинственная секта.
«Азбука-Аттикус», перевод: Валентин Фролов
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ
Джейн Энн Филлипс «Ночной страж» (18+)
Книга-победитель «Пулитцера» рассказывает захватывающую историю о матери и дочери, которые сбегают в горы от гражданской войны в США, ищут убежище в приюте для душевнобольных в Западной Вирджинии и пытаются вернуться к прежней размеренной жизни.
«Бель Летр», перевод: Александра Глебовская
Сборник рассказов «Семейные обстоятельства» (18+)
Среди авторов подарочного издания сборника очерков о семье — Евгений Водолазкин, Денис Драгунский, Дмитрий Данилов, Андрей Аствацатуров, Александра Николаенко, Анна Матвеева, Елена Колина, Сергей Шаргунов и другие.
«Редакция Елены Шубиной»
Евгений Гришковец «Когда я боюсь» (18+)
Автор моноспектаклей (напомним, «Как я съел собаку» — лауреат «Золотой маски»!), «певец жизни простого человека» и автор едких, но глубоких пьес-монологов выпускает новый опус на основе одноименного спектакля. На этот раз Гришковец обращается к феномену страха — его причинам и влиянию на формирование личности.
«Фантом Пресс»
Джеральдин Норман «Отстаньте от искусства» (16+)
Критик и журналист поднимает острую тему столкновения искусства и этических принципов. Скажем, как быть с арт-объектами, которые оказались в коллекции музея в результате колониальной войны или усилий контрабандистов? Необходимо ли возвращать «Мона Лизу» Италии? И как современная «культура отмены» отражается на жизни музеев? Бонус — предисловие директора Эрмитажа и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михаила Пиотровского.
«СЛОВО/SLOVO», перевод: И. А. Литвинова
Юрий Чернавский «Здравствуй, мальчик Бананан!» (18+)
Автобиография композитора, автора саундтрека к соловьевской «Ассе» впервые была опубликована в 2010-м. После смерти Юрия Чернавского в сентябре 2025-го она выходит в дополненной и визуально переработанной версии. Внутри — все также воспоминания о Boney M, Михаиле Боярском, Эдит Пиаф, Михаиле Горбачеве, Муслиме Магомаеве и других.
«Белое яблоко»
Леонид Андреев «В холоде и золоте. Ранние рассказы (1892-1901)» (16+)
Создатель культовой семейной саги «Елтышевы» Роман Сенчин собрал ранние, малоизвестные рассказы Андреева, которые сам писатель не включал в переиздания и оставлял в архивах.
«Редакция Елены Шубиной»
Николай Кононов «Код Дурова 2» (18+)
Автор «Кода Дурова» — биографии из лонга «Нацбеста» — выпускает продолжение, написанное на основе разговоров с IT-визионером. Внутри — история создания Telegram и криптовалюты Gram, а также конфликты с властями и руководством Mail.ru Group.
«Альпина Паблишер»
Ислам Ханипаев «Среди людей» (18+)
Новый роман лауреата премии «Лицей» и финалиста «Нацбеста» и «Носа». Ислам Ханипаев знакомит с подпольным клубом батлов, в котором в стихотворной форме уничтожают оппонентов. Интрига — в том, что даже у легальной и безобидной организации есть своя темная сторона.
«Альпина.Проза»
Василий Авченко и Алексей Кровашко «Вампилов: Иркутская история» (18+)
В 2025 году «Редакция Елены Шубиной» запустила свою версию ЖЗЛ на новый лад: не такую громоздкую и более бойкую. В серии уже три книги — о Бунине, Андрееве и Тинякове. Четвертая раскроет детали биографии драматурга Александра Вампилова, автора пьес «Утиная охота» и «Старший сын».
«Редакция Елены Шубиной»
Роберто Савиано «Одиночество смелых» (18+)
Документальный роман, который точно придется по вкусу поклонникам «Крестного отца» — реальная история следователя Джованни Фальконе, который запустил судебный процесс против сицилийской мафии «Коза Ностра». Это классический путь становления героя: того, кто в одиночку не побоялся разорвать связь между властью и криминалом. Правда, с трагической концовкой.
«Фантом Пресс», перевод: Наталья Рашковская
Тило Видра «Хичкок: Альфред & Альма. 53 фильма и 53 года любви» (16+)
«Психо», «Окно во двор», «Поймать вора», «Головокружение» и «Птицы» — классика триллеров, созданная режиссером Альфредом Хичкоком и его женой и неизменным соавтором сценариев Альмой Хичкок. «Фильм нельзя выпускать, Хич!», «Почему, Альма?», «Потому что актриса дышит после того, как ее убили» — иронично и подробно (на основе архивных документов и интервью!) киновед Тило Видра пересказывает их биографии, позиционируя супругов как равных сотворцов.
«КоЛибри»
Вячеслав Ставецкий «Арехологи» (18+)
Заявка на очередной бестселлер финалиста «Большой книги» и «Ясной поляны» — роман-притча о судьбе шести археологов, которые путешествуют по заброшенным степям на «археобусе» в поисках артефактов по заданию загадочной «конторы».
«Редакция Елены Шубиной»
Сабин Мельхиор-Бонне «Женский смех. История власти» (18+)
Мельхиор-Бонне приоткрывает тайну одного из табу — долгое время в европейской культуре не было пространства для женского смеха, ведь он считался проявлением неприличия и несдержанности. От Ветхого Завета до Вирджинии Вулф и стендап-комедии исследовательница отслеживает, как юмор стал частью истории эмансипации.
«НЛО»
Михаил Боярский
Евгения Смурыгина «Дефицит: Как в СССР доставали то, что невозможно было достать» (18+)
Сборник интервью об одном из главных социальных феноменов советского прошлого — дефиците. Среди спикеров — Владимир Машков, Вениамин Смехов, Геннадий Хазанов, Александр Ширвиндт, Михаил Боярский.
«Альпина Паблишер»
Юрико Миямото «Через Новую Сибирь» (18+)
Собрание путевых заметок японской писательницы, которая отправилась в СССР в 1928-1931 годах. Она делится впечатлениями о Москве и Ленинграде, сравнивает их с буржуазным Лондоном и рассуждает о преимуществах жизни в условиях социализма.
Ad Marginem, перевод: Анна Слащева
Игорь Данилевский «Интеллектуалы древней Руси. Зарождение соблазна русского мессианизма» (18+)
Легенда историографии представляет энциклопедию древнерусской философии в лицах — монахов, купцов и даже князей. Какие идеи были актуальны в XI–XVI веках? И как они трансформировались со временем?
«НЛО»
Лев Наумов «Муза и алгоритм. Создают ли нейросети настоящее искусство?» (16+)
Исследователь Лев Наумов берется за амбициозную дилемму «Разве робот может написать симфонию?» Изучая синтез искусствоведения и нейронаук, он проводит грань между алгоритмом и вдохновением, человеком и машиной.
«Редакция Елены Шубиной»
Денис Драгунский «Жизнь Дениса Кораблева. Филфак и вокруг: Автобиографический словарь» (16+)
Денис Драгунский (прототип героя «Денискиных рассказов»!) выпускает продолжение мемуаров «Подлинная жизнь Дениса Кораблева». Если в первой книге речь шла о детстве, на этот раз в центре внимания — студенчество и Москва 1960-70-х.
«Редакция Елены Шубиной»
Сергей Эйзенштейн «Несделанные вещи» (18+)
Материалы к пяти неснятым сценариям Эйзенштейна — «Золото Зуттера», «Американская трагедия», «Que viva Mexico!», «МММ» и «Москва» — объединены с письмами, заметками, раскадровками, эскизами и черновиками режиссера и дополнены комментариями Наума Клеймана и Нины Дымшиц.
Garage
Кирилл Рябов «Пьянеть» (18+)
Менестрель петербургской хтони и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в новой повести-притче столкнул старуху-процентщицу Достоевского с современными петербургскими маргиналами, которые случайно обнаруживают среди своих соседей гения — юношу с особенностями развития.
«Городец»
