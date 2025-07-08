Арт-ярмарка «Из профессорской квартиры» пройдет в Доме Радио

2 и 3 августа ярмарка искусства «Из профессорской квартиры» от KGallery пройдет в Центре культуры, резиденции оркестра и хора musicAeterna на Невском, 62. Среди авторов маркета — Добужинский, Видерман и Ведерников, а также современные художники Миша Маркер, Мария Арендт и другие.

В параллельной программе — лекции от Дома культуры Льва Лурье, кинопоказы от «Про:взгляд» и музыка от резидентов Дома Радио.

Напомним, маркет «Из профессорской квартиры» с работами авторов XX века современных художников проходит ежегодно дважды — в Рождество и летом. «Неся культуру в массы, мы стремимся к тому, чтобы современные коллекционеры, как опытные, так и начинающие, стали обладателями настоящих сокровищ», — отмечают в KGallery.