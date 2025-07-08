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Искусство

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Арт-ярмарка «Из профессорской квартиры» пройдет в Доме Радио

Галеристы представят около 1000 работ уже известных и новых художников, которые тщательно отбирались в течение прошедших шести месяцев.

Мстислав Добужинский. "Сфинксы". 1922 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Мстислав Добужинский. "Сфинксы". 1922 год

Алексей Яковлев. "Пшеничное поле". 2025 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Алексей Яковлев. "Пшеничное поле". 2025 год

2 и 3 августа ярмарка искусства «Из профессорской квартиры» от KGallery пройдет в Центре культуры, резиденции оркестра и хора musicAeterna на Невском, 62. Среди авторов маркета — Добужинский, Видерман и Ведерников, а также современные художники Миша Маркер, Мария Арендт и другие.

В параллельной программе — лекции от Дома культуры Льва Лурье, кинопоказы от «Про:взгляд» и музыка от резидентов Дома Радио.

Напомним, маркет «Из профессорской квартиры» с работами авторов XX века современных художников проходит ежегодно дважды — в Рождество и летом. «Неся культуру в массы, мы стремимся к тому, чтобы современные коллекционеры, как опытные, так и начинающие, стали обладателями настоящих сокровищ», — отмечают в KGallery.

KGallery

О ярмарке «Из профессорской квартиры»:

Было время, когда в хороших домах было принято собирать искусство. Сначала его собирали в основном состоятельные люди, но во времена СССР, когда был провозглашен лозунг «Искусство принадлежит народу!» и многое стало доступнее, коллекционирование приняло чуть ли не массовый характер. Тем не менее, культуре собирательства всегда была присуща избранность. Живопись и графику коллекционировали академики и профессора, врачи и физики, артисты и директора крупных магазинов. Одни любили только классику, другие, напротив, увлекались авангардными течениями и привечали нонконформистов. Неся культуру в массы, мы стремимся к тому, чтобы современный коллекционер (как опытный, так и начинающий) стал обладателем настоящих сокровищ из профессорской квартиры. Масло и акварель, пастели и гравюры — сотни работ знаменитых и неизвестных художников будут представлены прямо из профессорской квартиры.

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