Как «небытие» становится формой вечного присутствия? Рассказывают на примере «Безадресного хранилища» Иосифа Бродского в Фонтанном Доме

4 июля в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме стартует завершающая часть масштабного выставочного проекта «Иосиф Бродский. Небытие на свету». В первой части (апрель–июнь) речь шла о «ленинградском следе» поэта, вторая фаза же перенесет в пространство вне времени и топографии — в хранилище образов, где голос Бродского звучит через призму вечных тем культуры. Куратор проекта — историк и музейщик Павел Котляр.

Восемь витрин-домов с личными вещами, рукописями и фотографиями воссоздавали фрагменты биографии Бродского: рабочий стол из дома Мурузи, письма из ссылки, рисунки на конверте пластинки Вивальди. В «Безадресном хранилище» город исчезает, уступая место ментальной картотеке поэта. Что для него значили такие вещи как «свобода», «время», «античность», «котики»? Экспозиция строится вокруг многомерного гипертекста культуры: книг, открыток, рисунков Бродского.

Сет-дизайн экспозиции создавала архитектор Анна Ильина (сокуратор и архитектор Lingwe Universala в «Севкабель Порт» и героиня материла «5 молодых визуалов, которые меняют город и наши представления об искусстве»).