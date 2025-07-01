Как «небытие» становится формой вечного присутствия? Рассказывают на примере «Безадресного хранилища» Иосифа Бродского в Фонтанном Доме

В 85-летие со дня рождения поэта к его наследию обращаются сквозь призму «небытия на свету» — категории, ключевой для Бродского: в его поэзии отсутствие важнее наличия, а сама жизнь поэта существует в языковых образах.
4 июля в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме стартует завершающая часть масштабного выставочного проекта «Иосиф Бродский. Небытие на свету». В первой части (апрель–июнь) речь шла о «ленинградском следе» поэта, вторая фаза же перенесет в пространство вне времени и топографии — в хранилище образов, где голос Бродского звучит через призму вечных тем культуры. Куратор проекта — историк и музейщик Павел Котляр.
Восемь витрин-домов с личными вещами, рукописями и фотографиями воссоздавали фрагменты биографии Бродского: рабочий стол из дома Мурузи, письма из ссылки, рисунки на конверте пластинки Вивальди. В «Безадресном хранилище» город исчезает, уступая место ментальной картотеке поэта. Что для него значили такие вещи как «свобода», «время», «античность», «котики»? Экспозиция строится вокруг многомерного гипертекста культуры: книг, открыток, рисунков Бродского.
Сет-дизайн экспозиции создавала архитектор Анна Ильина (сокуратор и архитектор Lingwe Universala в «Севкабель Порт» и героиня материла «5 молодых визуалов, которые меняют город и наши представления об искусстве»).
Вместо портретов и фотографий Бродского посетитель увидит многообразие его культурного гипертекста — рисунки, открытки, книги и каталоги из личного архива. Экспозиция соберет уникальные экспонаты: плакаты из дома Бродского в Саут-Хэдли; открытки и вещи, переданные друзьями поэта; «вольтеровское» кресло, подаренное в 2003 году Музею Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Марией Соццани-Бродской.
Открытие выставки сопровождается параллельными культурными событиями. 4 июля в 18:00 состоится торжественный вернисаж с куратором Павлом Котляром (вход свободный по регистрации на сайте музея). С 11 по 13 июля в саду Фонтанного Дома развернется джазовый фестиваль «Бродский DRIVE». А на протяжении всей работы выставки (каждую среду в 17:00) будут проходить маршруты по экспозиции с уклоном на философию языка: «язык есть дом бытия» (Хайдеггер) vs «язык есть Бог» (Бродский).
В рамках исследования собрали уникальные экспонаты из коллекций Музея истории Петербурга, «Полутора комнат», РНБ, Петербургского фонда музея Иосифа Бродского, Военно-морского музея, Центрального городского архива кинофотофонодокументов и частного собрания главного редактора журнала «Звезда» и друга поэта Якова Гордина, искусствоведа Эры Коробовой, поэта и переводчика Михаила Мейлаха и сооснователя музея «Полторы комнаты» Михаила Мильчика.
Напоминаем, понедельник — выходной в музее.
Вторая часть масштабного выставочного проекта «Иосиф Бродский. Небытие на свету» открыта с 4 июля по 14 сентября в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме на Литейном проспекте, 53.
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