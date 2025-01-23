Сооснователь музея «Полторы комнаты» Михаил Мильчик — о блокаде Ленинграда, интересе к древнерусскому зодчеству и дружбе с Иосифом Бродским

В чем состояла ваша работа?

Я изучал историю памятника, для чего надо было много сидеть в разных архивах.

В реставрации каких памятников вы принимали участие?

Очень многих: Успенский Тихвинский монастырь, вся Старая Ладога, целый ряд деревянных памятников в Ленинградской области, крепости Копорье, Ивангород, Корела — нынешний Приозерск, Выборг, Ропша и Ропшинский дворец. Еще я занимался разработкой проектов зон охраны всех этих объектов. Работал сначала руководителем искусствоведческой группы, а затем заместителем директора по науке в НИИ «Спецпроектреставрация».

Самое сложное было найти чертежи и другие документы об истории памятников?

Да. Тем более что в советское время командировки в Стокгольм и Хельсинки не получишь, а, например, для изучения истории памятников Выборга и Приозерска — бывшего Кекс гольма — они необходимы.

И при этом около 80 процентов даже той архитектуры, которую вы фотографировали в 1960-е годы, уничтожено.

Ужасно, но это относится главным образом к деревянным церквам, которые никто не охранял. Это трагедия. Что я могу сделать? Только стучаться во все двери, что я (и не только я) делаю до сих пор. Но это почти бесполезно. Например, через реку Кену было два очень редких по конструкции деревянных моста. Они стояли на охране. В прошлом году я еду в Кенозерский национальный парк, а моста нет. Другой мост, в Ошевенском, стал железобетонным. Я написал письмо в инспекцию Архангельской области. Мне пишут, что мост находится на реставрации. А его просто нет. Я вижу свою задачу по крайней мере в фиксации и публикации книг по истории памятников, таким образом сохраняя опосредованную память, чтобы это наследие не исчезло.

Интересно, что той же задачи фиксации вы придерживаетесь в деле сохранения наследия вашего друга Иосифа Бродского. Вы говорили, что древнерусское зодчество и поэзия Бродского дают вам ощущение гармонии. Когда вам пришла в голову идея создать его мемориальный музей (речь идет о пространстве «Полторы комнаты», открывшемся в 2020 году по инициативе бизнесмена и коллекционера Максима Левченко. Михаил Мильчик выступил основателем фонда открытия этого музея. — Прим. ред.)?

4 июня 1972 года. В день его отъезда. Тогда я сделал фотографии полутора комнат, где жил Иосиф. Хотел зафиксировать для себя и для будущего музея. Но с тех пор из мебели Бродского почти ничего не сохранилось. И поэтому мемориальная часть музея «Полторы комнаты» — пустая. Это результат долгих, порой резких моих споров, настойчивости, иногда упрямства: большинство создателей музеев, в том числе даже друзей Иосифа, говорили, что никому не будет интересно смотреть на голые стены. Тем более что раз я все сфотографировал, то купить в антикварных магазинах подобные вещи не так уж сложно. Но они не были бы подлинными! А главное в мемориальных пространствах — подлинность. А подлинность — это правда. И это в высшей степени отвечает поэзии Бродского. У него много посвящено жилью и его утрате. С точки зрения Иосифа, пол, стены, потолок сохраняют память. К моему удивлению, эти пустые комнаты производят очень сильное впечатление на посетителей, особенно на молодежь.