В Фонтанном Доме стартует масштабный проект «Иосиф Бродский. Небытие на свету» к 85‑летию поэта

«Он давно признанный классик и часть массовой культуры, герой мемов и музейных экспозиций» — комментирует куратор Павел Котляр. Проект разделен на две части. В него вошли архивные документы (которые раскрывают поэта с неожиданной стороны!) и «безадресное хранилище» рисунков, открыток и книг. Все они доказывают, что Бродский — до сих пор один из главных поэтов (и символов!) Петербурга.
Масштабный проект «Иосиф Бродский. Небытие на свету» открывается к 85‑летию поэта в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. По задумке куратора Павла Котляра выставка разделена на две части: в первой речь пойдет о биографии Бродского. Будут показаны фотографии, документы и рукописи, охватывающие ключевые моменты его жизни. Далее экспозиция превращается в архив творчества поэта — сборник рисунков, открыток и книг, отражающих физическое отсутствие поэта, но его живое культурное присутствие.
Сет-дизайн первой части, созданный архитектором Анной Ильиной (сокуратор и архитектор Lingwe Universala в «Севкабель Порт» и героиня материла «5 молодых визуалов, которые меняют город и наши представления об искусстве»), перенесет в Ленинград 1960‑х годов. В Фонтанном Доме буквально воссоздадут «вид издали на жизнь, что пролетела» — «нарисуют» ментальную карту центра города. Витрины превратятся в известные дома, в которых будут представлены рукописи, машинописи, ранее не представленные публике личные фотографии поэта, документы (свидетельство о рождении, диплом награждения орденом почетного легиона). В проекте старались сохранить драматургический сторителлинг, где «одно событие сталкивается с другим» и влияет на дальнейшую судьбу Бродского. Так, ключевые моменты представлены не в хронологическом порядке: в витринах соседствуют материалы суда, публикация стихов в журнале «Новый мир» и письмо Александра Бродского с требованием освободить сына. По архивным кадрам частично воссоздано рабочее место Бродского в Доме Мурузи с подлинной мебелью: столом, книжными полками и их наполнением. Во второй части выставки будет рассказана история «про то, что человек исчез, но осталась часть речи, осталось пространство культуры» — экспозиция предстанет в виде архива, «безадресного хранилища».
Куратор выставки:
В этой выставке самое сложное было найти новый визуальный язык, нащупать драматургию разговора о Бродском. О нем уже сделано так много выставок: и в Музее Ахматовой за последние годы, и на других площадках действуют постоянные экспозиции. Нам нужно было соединить биографию с его творчеством, взглянуть на него через категории, важные для поэзии, — такие как «небытие» и отсутствие, когда сам поэт уже исчез, а от его жизни остались лишь осколки, фрагменты из различных источников. И, конечно, самое главное — это его часть речи. Эта задача оказалась настоящей сложностью. Я безмерно благодарен нашей команде проекта за то, что мы быстро нашли нужную форму, и надеюсь, что наше путешествие по ментальной карте жизни Бродского приведет к новому осмыслению его феномена.
В рамках исследования соберут уникальные экспонаты из коллекций Музея истории Петербурга, «Полутора комнат», РНБ, Петербургского фонда музея Иосифа Бродского, Военно-морского музея, Центрального городского архива кинофотофонодокументов и частного собрания главного редактора журнала «Звезда» и друга поэта Якова Гордина, искусствоведа Эры Коробовой, поэта и переводчика Михаила Мейлаха и сооснователя музея «Полторы комнаты» Михаила Мильчика.
Первая часть выставки «Иосиф Бродский. Небытие на свету» открыта с 24 апреля по 24 июня 2025 года, а вторая — с 4 июля по 14 сентября 2025 года в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме на Литейном проспекте, 53.
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