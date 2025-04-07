В Фонтанном Доме стартует масштабный проект «Иосиф Бродский. Небытие на свету» к 85‑летию поэта

Масштабный проект «Иосиф Бродский. Небытие на свету» открывается к 85‑летию поэта в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. По задумке куратора Павла Котляра выставка разделена на две части: в первой речь пойдет о биографии Бродского. Будут показаны фотографии, документы и рукописи, охватывающие ключевые моменты его жизни. Далее экспозиция превращается в архив творчества поэта — сборник рисунков, открыток и книг, отражающих физическое отсутствие поэта, но его живое культурное присутствие.

Сет-дизайн первой части, созданный архитектором Анной Ильиной (сокуратор и архитектор Lingwe Universala в «Севкабель Порт» и героиня материла «5 молодых визуалов, которые меняют город и наши представления об искусстве»), перенесет в Ленинград 1960‑х годов. В Фонтанном Доме буквально воссоздадут «вид издали на жизнь, что пролетела» — «нарисуют» ментальную карту центра города. Витрины превратятся в известные дома, в которых будут представлены рукописи, машинописи, ранее не представленные публике личные фотографии поэта, документы (свидетельство о рождении, диплом награждения орденом почетного легиона). В проекте старались сохранить драматургический сторителлинг, где «одно событие сталкивается с другим» и влияет на дальнейшую судьбу Бродского. Так, ключевые моменты представлены не в хронологическом порядке: в витринах соседствуют материалы суда, публикация стихов в журнале «Новый мир» и письмо Александра Бродского с требованием освободить сына. По архивным кадрам частично воссоздано рабочее место Бродского в Доме Мурузи с подлинной мебелью: столом, книжными полками и их наполнением. Во второй части выставки будет рассказана история «про то, что человек исчез, но осталась часть речи, осталось пространство культуры» — экспозиция предстанет в виде архива, «безадресного хранилища».