Что читать в марте: 21 отличная новая книга

Роман нобелевской лауреатки Хан Ган «Я не прощаюсь», мастер-класс от художницы по костюмам Надежды Васильевой «Придумай мне судьбу», лайфхаки от бюро Planet9 в книге «Архитектура впечатлений» и — впервые на русском — дебют лауреата Букеровской премии Пола Линча. Собака.ru рассказывает, на какие новинки обратить внимание в этом месяце.
Пол Линч «Небо красно поутру» (18+)
В 2023 году Пол Линч получил Букеровскую премию за «Песнь пророка» — близнеца оруэлловского романа «1984» и хитового «Рассказа служанки». Сейчас на русский впервые переведена его дебютная книга «Небо красно поутру». В качестве декораций — все та же мрачная Ирландия. Сюжет больше напоминает вестерн: главный герой неумышленно совершает убийство, сбегает, и за ним отправляется погоня.
«Иностранка», перевод: Максим Немцов
Сара Раттаро «Я — Мари Кюри» (16+)
Сара Раттаро художественно пересказывает биографию Мари Кюри: от подпольного университета до получения двух Нобелевских премий. Мы узнаем, как ученая сталкивалась с предрассудками, консервативным окружением и публичными скандалами. И, конечно, разрушала стереотипы — научные и бытовые.
«Бель Летр», перевод: Ольга Поляк
Обложка российского перевода еще не утверждена
Даниэль Шпек «Йога Таун» (18+)
Мастер семейных саг и один из главных беллетристов Германии рассказывает о «встрече западной поп-культуры и восточной духовности». События разворачиваются в Индии в эпоху хиппи, а мы смотрим на происходящее глазами европейца.
«Фантом Пресс», перевод: Светлана Субботенко
Реко Секигути «Зов запахов» (16+)
Подготавливаем все пять органов чувств к дневнику запахов японской эссеистки Реко Секигути. Это размышление о роли, свойствах и возможностях ароматов. А еще о том, как они становятся проводником сквозь память, пространство и личный опыт.
Ad Marginem, перевод: Ольга Панайотти
«Архитектура впечатлений» (12+)
В первой части книги бюро Planet9 вместе с арт-экспертами (Зельфира Трегулова! Ник Ильин! Анна Броновицкая!) рассказывает историю развития музейной индустрии. Во второй части — делится лайфхаками по подготовке экспозиций-сенсаций «Виктор Цой. Путь героя», «Балабанов», «Альбрехт Дюрер», «Линия Рафаэля» и российского павильона на Венецианской биеннале.
Artguide Editions
Обложка российского перевода еще не утверждена
Бас фон Бенда-Бекман «После “Дневника” Анны Франк» (18+)
Исследование нидерландского историка сосредоточено на судьбах восьмерых евреев (в том числе писательницы Анны Франк!). Фон Бенда-Бекман подробно описывает условия существования в лагере Вестерборк и тяжелые реалии войны.
«Книжники», перевод: Екатерина Торицына
Франциска Тун-Хоэнштайн «Написать жизнь. Варлам Шаламов» (18+)
Литературовед исследует прозу, стихи и биографию Варлама Шаламова. Это история о личной трагедии писателя: более десяти лет он провел в ГУЛАГе и посвятил свою жизнь рассказу о немыслимых условиях труда и человеческой жестокости.
«Издательство Ивана Лимбаха», перевод: Марина Коренева
Амитав Гош «Стеклянный дворец» (18+)
Индийский прозаик Амитав Гош славится гигантизмом. На этот раз его семейная сага об отношениях Раджкумара и Долли длится целый век, задействует сотни героев и охватывает территории от Малайзии и Бирмы до Индии.
«Фантом Пресс», перевод: Мария Александрова
Григорий Кружков «Семигранник» (18+)
Григорий Кружков широко известен как переводчик Донна, Шекспира, Китса, Дикинсона и Кэрролла. Но его собственные стихотворения не менее любопытны. В новом сборнике автор продумал интригующую структуру. Он предлагает взглянуть на мир как на текст, число, путь, время, голод, город и перевод. Все это углы восприятия сопровождаются авторскими комментариями.
«Подписные издания»
Шамиль Идиатуллин «Убыр: дилогия» (16+)
Двукратный лауреат «Большой книги» открывает вселенную татарского фольклора. В центре сюжета — жадное существо из древних легенд «убыр» — оно вечно голодно и начинает охоту на людей. Идиатуллин, как мастер хоррора и истинный ученик Лавкрафта, помещает в этот ночной кошмар обычного подростка. Вместе с ним читатель теряется среди страшных тварей, болот, ведьм и пугающих обрядов.
Кстати, в книге есть два любопытных послесловия: про татарский фольклор и язык.
«Редакция Елены Шубиной»
Надежда Васильева «Придумай мне судьбу» (18+)
Художник по костюмам, автор легендарного образа Сергея Бодрова в фильмах «Брат» и «Брат-2», лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и — что не менее важно — супруга Алексея Балабанова выпускает пособие для коллег по цеху. Надежда Васильева взяла интервью у девяти художников по костюмам (от Екатерины Шапкайц до Владимира Никифорова). Мастера рассказывает о своем методе работы и дают мастер-класс, как готовить эскизы и референсы, общаться с режиссером и одевать главных героев.
«Сеанс»
Серия книг «Ж.И.Л.» (18+)
«Редакция Елены Шубиной» запускает свою версию «ЖЗЛ» на новый лад: не такую громоздкую и куда более бойкую. Серия стартует сразу тремя книгами — об Иване Бунине, Леониде Андрееве и Александре Тинякове.
За эссе о писателях отвечают современные прозаики: Павел Басинский (дважды лауреат «Большой книги» и автор бестселлеров о Льве Толстом и Максиме Горьком), Роман Сенчин (создатель культовой семейной саги «Елтышевы») и Дмитрий Воденников (поэт, о которым вы могли слышать по сборнику «Небесная лиса»).
«Редакция Елены Шубиной»
Альфред Барр и Джери Эбботт «Русский дневник. 1927–1928» (16+)
В 1920-ые годы искусствоведы Альфред Барр и Джери Эбботт (будущий директор американского музея МоМА и его заместитель) отправились на поиски искусства в СССР. Путешественники ведут тревелог, где рассказывают о новинках местного театрального и киношного репертуара, составе музейных коллекций и — самое увлекательное — встречах с легендами эпохи расцвета советской культуры. В книге вы найдете воспоминания об Эйзенштейне, Мейерхольде, Гинзбурге, Третьякове, Родченко и Степановой.
Ad Marginem, перевод: Александра Новоженкова, Вера Саломахина
Обложка российского перевода еще не утверждена
Хан Ган «Я не прощаюсь» (18+)
В 2024-м корейская писательница Хан Ган получила Нобелевскую премию за роман «Вегетарианка». Комитет тогда отметил, что она «обнажает хрупкость человеческой жизни». А в наступившем году читаем «Я не прощаюсь» — роман о кровавом восстании на острове Чеджудо в 1948 году. Главной героиней выступает писательница Кен Ха, которая отправляется туда, чтобы спасти птицу.
«АСТ», перевод: Джаудат Фаттахов
Ислам Ханипаев «Луна 84. В клетке» и «Луна 84. Перерождение» (16+)
Сразу два новых романа-антиутопии под авторством финалиста «Нацбеста» и «Носа». Действие происходит в исправительной колонии на Луне, куда отправляют особо опасных преступников. Законы киберпанка суровы: здесь расплачиваются «репутацией» и кормят синтетической едой. Главный герой — заключенный хакер — решает выбраться на свободу и разрушить тюремную систему. А Ханипаев, в свою очередь, искусно оборачивает эту научную фантастику в оболочку детектива и триллера.
«МИФ»
Андрей Подшибякин «Голодный мир» (18+)
Колумнист глянца разных мастей (от Esquire до ОМ) в 2023 году уже успел отметиться хоррор-романом «Последний день лета», который стал бестселлером. Тогда Подшибякин рассказывал о Ростове 1990-х в духе Стивена Кинга. На этот раз онтология русского ужаса принимает более экзистенциальный поворот. «Голодный мир» — сборник повестей и рассказов о том, что «ад всегда рядом». Например, внутри вашего ноутбука.
«Редакция Елены Шубиной»
Бенхамин Лабатут «Камень безумия» (18+)
Сборник из двух эссе автора нашумевших романов «Когда мы перестали понимать мир» и «MANIAC». Свое название книга получила из сюжета картины Босха: на ней врач извлекает камень из черепа мужчины. Что за сгусток глупости растет в наших лбах? И какую цену мы заплатим, если избавимся от него? Чилийский писатель Бенхамин Лабатут рассуждает обо всем этом, а еще странных формах человеческого опыта.
Ad Marginem, перевод: Полина Казанкова
Ричард Руссо «Дураки все» (18+)
Пулитцеровский лауреат Ричард Руссо явно обладает недюжинной иронией — ведь за книгой «Дураков нет» последовал роман «Дураки все». (Первый мы нежно любим за обаятельных героев, нескучную повседневность и живой юмор). В новом романе Руссо себе не изменяет и живописует быт все того же городка Норт-Барт и его обитателей. В этот раз сюжет строится вокруг того, как заезжий кардиолог сообщает герою «Дураков нет» Салли, что ему осталось жить всего пару лет. Как принять эту новость и поделиться ей с близкими?
«Фантом Пресс», перевод: Юлия Полещук
Любовь Аркус «Блокада и кино» (18+)
Кропотливый двухлетний труд в архивах создательница журнала «Сеанс» и режиссер Любовь Аркус превратила в текст о блокадной кинохронике. Внутри — разговор с историком Петром Багровым о ленинградских кинематографистах и блокадные дневники советского кинофантаста Павла Клушанцева (его картинами восхищались Джордж Лукас, Ридли Скотт и Джеймс Кэмерон!)
«Сеанс»
Маргарита Николаева «Некрополи Петербурга» (16+)
Создательница просветительского проекта whatiscemetery проводит тур по некорополям Петербурга и знакомит с главными актуалиями: Адамовыми головами, холерными кладбищами и Гром-камнем. Экскурсия для тех, у кого стальные нервы (и тех, кто хочет узнать, как Медный всадник связан с кладбищами).
«МИФ»
Эля Новопашенная и Алексей Шишкин, «За фасадом. Вторая часть. Еще 30 писем об истории петербургских домов» (16+)
Краеведы и авторы книги-хита «За фасадом» продолжают исследовать истории коренных петербуржцев и их мест обитания. Это не просто рассказ об исторических зданиях, а живые истории из жизни города, в которых Булат Окуджава соседствует с Майком Науменко. Читать эту книгу — все равно, что встретить в «Хрониках» местного интеллектуала и разговориться об истории его семьи.
«Бомбора»
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