«Дьявол и личностный рост — вот, по сути, две вещи, которыми обеспокоены россияне»: какие книги попали в топ продаж в 2024-м

Книжный рынок — лакмусовая бумажка общества. Минувший год стал для него противоречивым. С одной стороны, выручка книжных росла так, что некоторые СМИ даже писали о «возвращении интереса россиян к книгам». С другой — это объяснялось скорее ростом цен, в то время как количество проданных экземпляров, напротив, несколько снизилось. Интересы россиян также сложно свести к одной тенденции — в 2024 году одновременно фиксировался пик популярности любовных романов и рост продаж книг Михаила Булгакова. Ставим диагноз по рейтингу книжных бестселлеров.
Тенденция 1: Михаил Булгаков в топе продаж
В целом по России: Успешная экранизация чаще всего помогает литературному произведению попасть в списки бестселлеров. Работает это как с относительно новыми книгами, так и с классикой. Неудивительно поэтому, что триумф (в том числе коммерческий) экранизации романа «Мастер и Маргарита» вывел и саму книгу в топы продаж.
Так, по итогам 2024 года самое известное произведение Михаила Булгакова возглавило топ продаж сервиса «Литрес» в категории «художественная литература». «С 1 января по 12 декабря 2024 года было продано более 31 000 экземпляров произведения (суммарно по всем версиям)», — сообщили в пресс-службе компании. Также «Мастер и Маргарита» вошел в топ продаж книжной сети «Читай-Город», заняв 9-е место среди всех книг, проданных в этих магазинах.
Впрочем, Булгаков — не единственный классик, пользовавшийся успехом у российской публики. Как и в прошлом году, очень популярен среди читателей роман Джорджа Оруэла «1984» — он вошел в десятку самых продаваемых художественных книг в России, по данным Ассоциации книгораспространителей. Компанию ему составило еще одно классическое произведение — «Три товарища» Эриха Марии Ремарка.
В Петербурге: Та же тенденция заметна и на петербургском рынке. Так, в магазинах сети «Буквоед» роман Булгакова стал самой продаваемой книгой по итогам года (также в топ-10 вошли «Белые ночи» и «Преступление и наказание» Достоевского и «Три товарища» Ремарка). Среди петербургских пользователей «Литреса» книга «Мастер и Маргарита» оказалась на третьем месте.
Тенденция 2: Еще больше саморазвития и заботы о себе
В целом по России: В жанре non-fiction по итогам 2024 года существенных изменений не произошло. «Второй год подряд уверенно лидирует книга "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" Ольги Примаченко», — сообщают в пресс-службе Ассоциации книгораспространителей. В сети «Читай-город» произведение Примаченко возглавляет рейтинг продаж уже четыре года!
Также в топ продаж «Читай-города» вошла книга «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой. Эта же книга уверенно лидирует в категории non-fiction сервиса «Литрес» по России. «Продажи книги с начала года составили более 17 000 экземпляров, причем 78% пришлось на продажи аудиоверсии», — сообщает пресс-служба сервиса.
«В топ-10 [продаж категории non-fiction в книжных магазинах России] также вошли "Кафе на краю земли" Джона Стрелеки, "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа С. Клейсона, "Атомные привычки" Джеймса Клира, "Психотрюки. 69 приемов в общении, которым не учат в школе" Игоря Рызова, "Все закончится, а ты нет" Ольги Примаченко, "Сказать жизни "Да!": Психолог в концлагере" Виктора Франкла, "Ребенок в тебе должен обрести дом" Стефани Шталь, "Доказательная психосоматика: факты и научный подход" Тимофея Кармацкого и еще одна книги Ольги Примаченко "С тобой я дома"», — говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации книгораспространителей.
В Петербурге: Практически так же выглядят итоги продаж по Петербургу. «К себе нежно» Ольги Примаченко оказалась самой популярной non-fiction-книгой в магазинах «Буквоед».
Также в топ попали «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки, «Самый богатый человек в Вавилоне» Джона Клейсона и «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира.
Антон Секисов
Писатель, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
Судя по главным бестселлерам, абсолютный любимчик среди россиян — дьявол. Дьявол и личностный рост — вот, по сути, две вещи, которыми обеспокоены россияне. В этом смысле лично я, например, не чувствую никакой оторванности от народа. Если говорить о конкретных книгах, то абсолютно предсказуем триумф «Мастера и Маргариты». Этот роман уже, кажется, много десятилетий не выходит из топа продаж, ну а удачная экранизация подхлестнула и без того неослабевающий интерес. Вообще забавно, что этот давно побивший все возможные рекорды продаж роман написан наперекор базовым правилам написания бестселлера — например, эти пространные флэшбеки в Иудею, жесточайше сбивающие повествовательный темп, или то, что главный герой появляется вообще где-то ближе к середине. Все же в беспрецедентном успехе этого романа есть что-то загадочное.
Тенденция 3: Триумф любовного романа
В целом по России: «Наибольший прирост продаж в 2024 году показала сентиментальная проза», — сообщают в пресс-службе сети «Читай-Город». В магазинах компании продажи любовных романов подскочили за год на 14%.
Самыми большими продажами в этой категории отметились книги красноярской писательницы Анны Джейн (настоящее имя Анна Потапкина), трагически скончавшейся в 2023 году в возрасте 35 лет. Также в сотню бестселлеров в сети «Читай-Город» попали романы иностранных авторов: Николаса Спаркса, Али Хейзелвуд, Тилли Коул и Мерседес Рон.
Аналогичные данные дает и пресс-служба Ассоциации книгораспространителей. Так, по подсчетам организации, в топ-10 самых популярных художественных книг вошли сразу две книги Анны Джейн: «Твое сердце будет разбито» и «Поклонник».
В Петербурге: А вот в данных по Петербургу успех любовных романов пока не столь очевиден. Книги из этой категории не попали в топ продаж ни петербургских магазинов «Буквоед», ни петербургского сектора «Литреса».
Пресс-служба сети «Читай-город»
Цитата по сайту издания РБК:
Большую часть читателей сегодня составляют те, для кого чтение — способ уйти от негативных событий, расслабиться, побыть наедине с собой. Сентиментальная проза закрывает эту потребность, позволяя погрузиться в романтические и эмоционально насыщенные сюжеты. Также сентиментальная проза особенно популярна среди женщин, которые составляют 70% читательской аудитории.
Тенденция 4: Интерес к восточному фэнтези не ослабевает
В целом по России: Уже не первый год хорошие продажи демонстрируют восточные писатели, прежде всего, работающие в жанре фэнтези. Так, в пресс-службе «Читай-Города» сообщают, что китаянка Мосян Тунсю стала самым продаваемым автором года — только в этой сети за 12 месяцев было куплено суммарно порядка 200 тысяч экземпляров.
«В топ-100 вошло семь книг Мосян Тунсю: пять книг из шести в цикле «Благословение небожителей» и две книги цикла «Система "Спаси-Себя-Сам" для Главного Злодея». Интересно, что в топ-100 вошли все тома цикла «Благословения небожителей», кроме четвертого. При этом четвертый том цикла попал в топ самых похищаемых книг 2024 года в "Читай-городе"», — говорится в релизе сети.
Впрочем, в топах есть и не азиатские книги жанра. Так, пользователи сервиса «Литрес» активно скачивали «Дюну» Фрэнка Герберта (чему, как и в случае с «Мастером и Маргаритой», помог выход экранизации) и книгу Сергея Лукьяненко «Поиски утраченного завтра». Также в число лидеров продаж сервиса попала книга «Граф Аверин. Колдун Российской империи» писателя Виктора Дашкевича.
В Петербурге: В отношении интереса к восточным (и не только) фантастике и фэнтези Петербург похож на остальную Россию. Так, первый том «Благословения небожителей» оказался на восьмом месте в топе продаж «Буквоеда» (на девятом расположился «Граф Аверин. Колдун Российской империи»).
В петербургском секторе «Литреса» фантастические книги (правда, не восточные) показали еще лучшие результаты. Так, первое место заняла книга Татьяны Сергановой «Травница, или Как выжить среди магов», а второе — «Звездная кровь – 1» Романа Прокофьева.
Максим Мамлыга
Книжный обозреватель «Подписных изданий» и «Правил жизни», главный редактор медиа БИЛЛИ:
Мы не обладаем полнотой данных, которая бы нам говорила о предпочтениях читателей в России запросто, «вообще». Есть множество разных рейтингов, они разные как по качеству и методологии, так и по представленным книгам. Истина где-то на пересечении. По тем, что я посмотрел перед комментарием видно несколько важных вещей.
Во-первых, книжный рынок у нас очень инерционен. В нем есть книги-лонгселлеры, которые издаются очень давно. Это и классика, и относительно современные «Гарри Поттер» (по всем рейтингам входит в топ продаж детской литературы, — прим. Собака.ru) или «Скажи жизни Да». Возможно, было бы интересно в какой-то момент запросить выборку с книгами, вышедшими только за последние два года — тогда бы картина была бы другой. Пока можно сказать, что у нас все еще работает сарафанное радио — и книга, став однажды популярной, нескоро покинет рейтинги продаж, даже если о ней не будут писать медиа и блогеры.
Во-вторых, на российских данных видно отражение общемирового тренда: роста жанровой литературы, который происходит в том числе за счет самой читающей аудитории — молодых людей до 25 лет. Вот вам современный «Граф Аверин», детектив с фэнтези, который может прочитать и бабушка, и мать, и внук, сюда же относится янг-эдалт, здесь же — популярность жанровых диджитал-авторов внутри экосистем, типа «Литреса».
В-третьих, на пространстве года на читательские вкусы соотечественников существенно влияет только кино, как будто фильм или сериал — это лучший способ познакомиться с книгой, либо заново ее перечитать, это видно отчетливо. Тут и «Мастер и Маргарита» и «Дюна» Герберта, и так далее. Эта давняя тенденция, но интересно, что она столь устойчива и в наше сложное время проявляется любопытно — та же «Дюна» в российском прокате показывалась неофициально, но, судя по всему, была просмотрена очень хорошо.
Тенденция 5: Посетители независимых книжных все чаще выбирают художественные книги
Традиционно результаты года у книжных магазинов, специализирующихся на интеллектуальной литературе, заметно отличаются от крупных сетей. Здесь в топе продаж преобладают публикации небольших издательств (часто при самих магазинах).
Главной тенденцией минувшего года стало то, что в топах продаж очень существенно представлены художественные книги. Так, список продаж в «Подписных изданиях» возглавили «Под маской, или Сила женщины» (Луизы Мэй Олкотт), «Семейный лексикон» (Наталии Гинзбург) и «Полторы комнаты. In a Room and a Half» (Иосиф Бродский).
Самыми продаваемыми книгами в магазине «Все свободны» стали: «Зоны отдыха. Петербургские кладбища и жизнь вокруг них» (Антона Секисова), сборник эссе «Заговор против человеческой расы» (Томаса Лиготти) и антироман «Календарь II» (Евгения Алехина).
Любовь Беляцкая
Совладелец книжного магазина «Все свободны»:
По поводу фикшена — очевидно, что это новая тенденция. Если во всех наших прошлых топах нон-фикшена было очевидно больше, то в этом году художественных книг больше половины. Все они достаточно мрачные, безысходные и хтонические, но это специфика нашего магазина, тут ничего нового. Особенно заметно, если сравнивать с топами последних двух-трёх лет: там явно преобладали историко-политические и актуальные философские исследования, на которых мы всегда специализировались. В этом же году — явный перекос в андеграундную прозу. Это, пожалуй, самая яркая тенденция нашего топа.
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