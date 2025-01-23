«Дьявол и личностный рост — вот, по сути, две вещи, которыми обеспокоены россияне»: какие книги попали в топ продаж в 2024-м

Тенденция 1: Михаил Булгаков в топе продаж

В целом по России: Успешная экранизация чаще всего помогает литературному произведению попасть в списки бестселлеров. Работает это как с относительно новыми книгами, так и с классикой. Неудивительно поэтому, что триумф (в том числе коммерческий) экранизации романа «Мастер и Маргарита» вывел и саму книгу в топы продаж.

Так, по итогам 2024 года самое известное произведение Михаила Булгакова возглавило топ продаж сервиса «Литрес» в категории «художественная литература». «С 1 января по 12 декабря 2024 года было продано более 31 000 экземпляров произведения (суммарно по всем версиям)», — сообщили в пресс-службе компании. Также «Мастер и Маргарита» вошел в топ продаж книжной сети «Читай-Город», заняв 9-е место среди всех книг, проданных в этих магазинах.

Впрочем, Булгаков — не единственный классик, пользовавшийся успехом у российской публики. Как и в прошлом году, очень популярен среди читателей роман Джорджа Оруэла «1984» — он вошел в десятку самых продаваемых художественных книг в России, по данным Ассоциации книгораспространителей. Компанию ему составило еще одно классическое произведение — «Три товарища» Эриха Марии Ремарка.

В Петербурге: Та же тенденция заметна и на петербургском рынке. Так, в магазинах сети «Буквоед» роман Булгакова стал самой продаваемой книгой по итогам года (также в топ-10 вошли «Белые ночи» и «Преступление и наказание» Достоевского и «Три товарища» Ремарка). Среди петербургских пользователей «Литреса» книга «Мастер и Маргарита» оказалась на третьем месте.