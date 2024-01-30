Саморазвитие, терапевтическая литература и антиутопии — за чем петербуржцы приходили в книжные в 2023 году

Книжный рынок — один из важных индикаторов состояния общества. Так, в коронавирусном 2021 году в России резко выросли продажи детективов и эзотерики. А первое полугодие 2023 года в стране было отмечено ростом продаж религиозной литературы. Какие книги за прошедшие 12 месяцев искали в магазинах петербуржцы? И что это может сказать об их настроениях? Разбираемся в материале «Собака.ru».
Массовый сегмент: от заботы о себе до Оруэлла
В последние годы заметен устойчивый рост продаж книг по психологии и саморазвитию. Эта тенденция характерна для всей страны, и Петербург здесь не исключение. Так, настоящим бестселлером стала книга ведущей YouTube-канала «Психология навынос» Ольги Примаченко «К себе нежно». Она возглавила как топ продаж бумажных книг в сети магазинов «Буквоед», так и список самых популярных аудио- и электронных книг среди петербургских пользователей сервиса «ЛитРес».
«Книги о психологии, которые помогают разобраться в своих чувствах, расставить личные границы и справиться с трудными жизненными ситуациями, популярны уже не первый год», — констатирует в комментарии для «Собака.ru» пресс-служба сети «Буквоед».
Также, если говорить о продажах бумажных книг, традиционно популярны классические авторы. «Классика всегда пользуется спросом, но в Петербурге сформировался устойчивый интерес к тем произведениям, которые связаны с нашим городом: "Белые ночи" Достоевского, "Петербургские повести" Гоголя, сборник "Мистический Петербург"», — добавляют в «Буквоеде». Впрочем, в сердцах горожан нашлось место и для зарубежной классики: в топе продаж также Оскар Уайльд и Джордж Оруэлл. Кстати, антиутопия «1984» в целом второй год пользуется особой популярностью у россиян.
В книжных отмечают высокие продажи тру-крайма, нон-фикшена о Петербурге и фэнтези. «[Также] в 2023 году возрос интерес к книгам, которые рассказывают про историю, искусство, обычаи нашей страны — тренд на "славянское фэнтези" и "советский сеттинг" это подтверждают, — заключают в компании. — Отдельным трендом стал рост продаж фэнтези романов китайских писателей, лидером в этой категории является Мосян Тунсю с серией романов "Благословение небожителей", "Магистр дьявольского культа", маньхуа "Основатель тёмного пути"».
Топ-10 книг по продажам в петербургских магазинах «Буквоед»
По данным пресс-службы компании:
- «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», Ольга Примаченко
- «Искусство любить», Эрих Фромм
- «Петербургские повести», Николай Гоголь
- «Белые ночи», Федор Достоевский
- «Чебурашка. Официальная новеллизация», Анна Маслова
- «Путешествие в Элевсин», Виктор Пелевин
- «1984», Джордж Оруэлл
- «Кафе на краю земли», Джон Стрелеки
- «Портрет Дориана Грея», Оскар Уайльд
- «Самый богатый человек в Вавилоне», Джордж Клейсон
А вот петербургских покупателей аудио- и электронных книг классика интересует уже меньше. В топе продаж сервиса «ЛитРес» нет ни Достоевского, ни Оруэлла. Здесь заметно доминирование развлекательной литературы и книг по психологии — так, на втором месте (как раз после «К себе нежно») оказался роман фантаста Сергея Лукьяненко. При этом, в отличие от книжных магазинов, в список лидеров продаж не попал новый роман Виктора Пелевина.
«В 2023 году лидерами продаж у читателей из Санкт-Петербурга, как и в целом по России, стали книги из разделов "Психология и мотивация", "Знания и навыки", а также фэнтези, фантастика и любовные романы», — констатируют в пресс-службе «ЛитРес».
Топ-10 книг по продажам среди петербургских пользователей «ЛитРес»
По данным пресс-службы компании:
- «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», Ольга Примаченко
- «Прыжок», Сергей Лукьяненко
- «Край неба», digital-автор Андрей Васильев
- «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» (аудиокнига), Татьяна Мужицкая
- «Любимая адептка его величества. Книга 2», Анна Гаврилова, Яся Недотрога
- «Школа чернокнижников. Абсолютный артефакт», digital-автор Матильда Старр
- «Тревожный люди», Фредрик Бакман
- «Школа чернокнижников. Железная корона», digital-автор Матильда Старр
- «Эхо орбитального удара», digital-автор Макс Глебов
- «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов» (аудиокнига), Вадим Зеланд
Независимые книжные: актуальная публицистика и гуманитарный нон-фикшн
Предпочтения посетителей небольших независимых магазинов остаются стабильными, рассказали «Собака.ru» в пресс-службе магазина «Подписные издания». «С точки зрения жанрового разнообразия наш топ продаж за 2023 год мало чем отличается от топа 2022 года: было бы странно ожидать обратного, ведь ни концепция магазина, ни общие культурные тренды, ни новостной фон не изменились. Примерно три четверти самых продаваемых позиций — это актуальная публицистика (как, например, лидер списка — антология "24 слова", вышедшая в нашей издательской программе) и гуманитарный нон-фикшн — особенно интересуют читателей политологические, антропологические и исторические исследования, посвященные сюжетам, так или иначе перекликающимся с насущными проблемами», — говорится в комментарии магазина.
Аналогичную ситуацию наблюдают и в другом известном независимом проекте «Все свободны». «Наша публика не изменяет своим вкусам и по-прежнему отдает предпочтение историческому, политическому и философскому нон-фикшену», — пояснили «Собака.ru» в магазине. При этом представители магазина добавляют, что «по сравнению с прошлым годом стало больше художественной прозы и путеводителей».
Устойчивый интерес к книгам о Петербурге отмечают также в «Подписных изданиях»: «В эту категорию попадают как серьезные архитектурные или историко-краеведческие исследования, так и шуточные карманные путеводители». Впрочем, добавляют в магазине, этот сегмент далеко не обязательно пользуется популярностью именно среди петербургских читателей.
«Покупают их в таких количествах во многом благодаря петербургской тематике — их часто (особенно в туристический сезон) берут в подарок, или в качестве сувенира, или просто из большой любви к городу», — говорится в комментарии магазина.
Спрос на терапевтичное чтение и хтонь
Уверенное лидерство книги Ольги Примаченко «К себе нежно» является вполне закономерным, объясняет в комментарии для «Собака.ru» Константин Мильчин, шеф-редактор Букмейта. «Ольга Примаченко в этом году возглавляет самые разные рейтинги, у нас в Букмейте она тоже в топе с «К себе нежно». Можно легкомысленно относиться к литературе саморазвития, но это важный сегмент рынка, и именно Примаченко удалось лучше всех понять запрос аудитории на самонежность и самоуспокоение», — полагает он.
«Если в двух словах, то тенденции у самого крупного игрока на рынке, которому принадлежит и "ЛитРес", и "Буквоед" особо не меняются, — рассуждает в беседе с «Собака.ru» Любовь Беляцкая, соосновательница магазина «Все свободны». — Терапевтическая литература, к которой в последние пару лет особенно сильно потянулись все, и книги о Петербурге, которые всегда популярны в городе с такой сильной мифологией, а тут еще и уехать куда-то дальше чем в Петербург стало сложнее. Вот и путеводители, и исследования города всех видов на этом фоне растут».
Рост продаж азиатской литературы Беляцкая связывает с доступом издательств к мировым новинкам. «По прозе тенденция тоже очевидная: с кем контракты проще заключать, те издательства, которые не зависят от решений западных партнеров, — те и издаются, и продаются. Так что на литературную сцену врываются наши восточные соседи», — полагает она.
В свою очередь Борис Куприянов, директор сайта Gorky.media и соучредитель книжного магазина «Фаланстер», полагает, что картина продаж в именно книжных магазинах и сервисах может не полностью отражать картину спроса на литературу в городе. «Люди покупают книжки не только в книжных, но и на Wildberries и Ozon», — напоминает он, добавляя, что литературу о Петербурге, скорее всего, покупают не петербуржцы, а гости города. «Что можно сказать, исходя из списка, если мы отбросим книжки, которые купили туристы, то за последнее время можем декларировать, что выбор петербуржцев, новосибирцев, москвичей, кого угодно стал лучше и интереснее, на мой взгляд, за счет того, что книжки стали разнообразнее и рынок стал глубже, что очень приятно», — заключает он.
Любовь Беляцкая
Соосновательница магазина «Все свободны»:
За актуальным нон-фикшеном, андеграундной прозой и академическими знаниями люди идут в независимые книжные. Наша публика уникальна, и наши самые востребованные разделы — современный и классический андеграунд и академический нон-фикшн по философии, социологии и культурологии.
Но в топе в этом году есть одно интересно совпадение [с большими игроками рынка] — у нас тоже в топе путеводитель, но, правда, по кладбищам Петербурга. Также больше половины, кажется, книг в топе — это именно андеграундная проза, самая-самая мрачная и хтоническая.
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