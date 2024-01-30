Саморазвитие, терапевтическая литература и антиутопии — за чем петербуржцы приходили в книжные в 2023 году

Массовый сегмент: от заботы о себе до Оруэлла

В последние годы заметен устойчивый рост продаж книг по психологии и саморазвитию. Эта тенденция характерна для всей страны, и Петербург здесь не исключение. Так, настоящим бестселлером стала книга ведущей YouTube-канала «Психология навынос» Ольги Примаченко «К себе нежно». Она возглавила как топ продаж бумажных книг в сети магазинов «Буквоед», так и список самых популярных аудио- и электронных книг среди петербургских пользователей сервиса «ЛитРес».

«Книги о психологии, которые помогают разобраться в своих чувствах, расставить личные границы и справиться с трудными жизненными ситуациями, популярны уже не первый год», — констатирует в комментарии для «Собака.ru» пресс-служба сети «Буквоед».

Также, если говорить о продажах бумажных книг, традиционно популярны классические авторы. «Классика всегда пользуется спросом, но в Петербурге сформировался устойчивый интерес к тем произведениям, которые связаны с нашим городом: "Белые ночи" Достоевского, "Петербургские повести" Гоголя, сборник "Мистический Петербург"», — добавляют в «Буквоеде». Впрочем, в сердцах горожан нашлось место и для зарубежной классики: в топе продаж также Оскар Уайльд и Джордж Оруэлл. Кстати, антиутопия «1984» в целом второй год пользуется особой популярностью у россиян.

В книжных отмечают высокие продажи тру-крайма, нон-фикшена о Петербурге и фэнтези. «[Также] в 2023 году возрос интерес к книгам, которые рассказывают про историю, искусство, обычаи нашей страны — тренд на "славянское фэнтези" и "советский сеттинг" это подтверждают, — заключают в компании. — Отдельным трендом стал рост продаж фэнтези романов китайских писателей, лидером в этой категории является Мосян Тунсю с серией романов "Благословение небожителей", "Магистр дьявольского культа", маньхуа "Основатель тёмного пути"».