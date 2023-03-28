Из «мамочки в декрете» — в самую продаваемую нон-фикшн писательницу! Автор бестселлера «К себе нежно» — как быть эгоистом, слышать себя и идти к успеху

Будучи нежным к себе, нельзя забывать и о других людях. Что значит быть эгоистом? Где заканчивается любовь к себе и начинается безразличие к чувствам окружающих?

Для начала я разведу понятия эгоизма и эгоцентризма. Эгоцентричный человек берет последний кусок пирога даже не задумываясь, что еще есть кто-то, кто на него претендует («Ой, правда, вы тоже его хотели?»). Эгоист же точно знает, что этот кусок принадлежит не ему, а соседу, но все его равно берет.

Признаться, я не люблю фразу «любовь к себе», она уже давно стала средством что-то продать, а не изменить чью-то жизнь к лучшему.

Давайте договоримся, что будем подразумевать под любовью к себе такое к себе отношение, когда вы себя уважаете, цените и радуетесь, что вы у себя есть.

Так вот самое смешное (или грустное?) это то, что безразличие к чувствам окружающих не зависит от того, любите вы себя или нет. Можно ведь и себя ненавидеть, и тех, кто рядом. Плюс еще такой момент: любовь к себе всегда сопровождается некоторого рода безразличием к чувствам окружающих – уже просто хотя бы для того, чтобы уметь их выдерживать, не ломаясь. Чтобы не умирать от отчаянья, что вы кому-то не понравились или кто-то на вас обиделся или разозлился.

Другое дело, что, любя себя, вы постепенно формируете определенные стандарты, как с вами можно обращаться – и как нельзя, и людям, если им важна связь с вами, приходится это учитывать. Безусловно, они не обязаны это делать – они вполне могут решить, что им проще вас потерять из числа друзей и знакомых, чем так заморачиваться. Что ж, это их выбор. Но и ваше право – не терпеть среди своего окружения людей, которые делают вам больно.

Как же тогда сочетать нежное отношение к себе (и людям) и новый тренд на силу, жесткость, отстаивание своих принципов?

Оставаться верными себе и спрашивать себя: а вот эта мода на нежность – она мне вообще как, нравится? находит во мне внутренний отклик? А вот этот тренд на силу и жесткость – он про меня вообще или мне себя придется ломать? И действовать исходя из ответов. Если нет потребности «сочетать», то и вопрос этот не возникнет. Вы просто слушаете себя и делаете то, что вам нравится, что оказывает благотворный эффект на вашу жизнь, а не то, что «в тренде».