Из «мамочки в декрете» — в самую продаваемую нон-фикшн писательницу! Автор бестселлера «К себе нежно» — как быть эгоистом, слышать себя и идти к успеху

Ольга Примаченко впервые приехала в Россию из Беларуси! Встреча, организованная издательством «Бомбора», состоялась сегодня в баре доказательной медицины EBM.bar Никиты Жукова и в полном соответствии с настроением места и всех гостей прошла в расслабленной научно-популярной атмосфере. Редакция «Собака.ru» как и всегда оказалась в гуще событий, познакомилась с Ольгой (и убедилась, что она очень классная!) и побеседовала с ней о том, как жить и не бояться, думать масштабно и...да, как относиться к себе нежно!
Ольга Примаченко
Как появилась концепция нежного отношения к себе? Почему нужно относиться к себе именно так: не страстно, не доброжелательно, а именно нежно?
Давайте договоримся, что сразу уберем любые «нужно» – «нужно вот так», «нужно эдак». В нежности к себе никакого «нужно» не может быть в принципе. Все начинается с вашего «хочу» – и упирается в чужие границы. И места между этими двумя точками предостаточно, чтобы получать от жизни удовольствие, танцевать и дышать полной грудью – независимо от того, мужчина вы или женщина.
Нежность – она не в том, чтобы носиться с собой как с греческой вазой, а чтобы различать усилия и насилие. Именно об этом я в новой главе и пишу (прим. ред. – глава «Да, это я» о новой нормальности, разрешении себе хотеть большего и широте мысли войдет в подарочное издание «К себе нежно»): нежность к себе не противоречит напору, драйву, собранности, максимальной концентрации на цели и адекватной агрессии. Не надо себя искусственно останавливать в приносящем радость движении и укладывать на диван. Если сейчас в вашей жизни период плодотворной активности (такие идеи приходят, такие возможности – предложения, от которых мурашечки и внутри все пищит и подпрыгивает!) – ловите волну. А нежно это будет, или страстно, или просто «доброжелательно» – выбирать вам.
Вы уже упомянули, что дополнили «К себе нежно» новой главой. Что побудило? Окружающий мир в целом или конкретные события?
Дополнительная глава – это «комплимент» от автора тем, кто купит подарочное издание. Вот знаете, как в ресторане, когда к заказу приносят что-то от шеф-повара: вроде и необязательно совсем, а приятно. Плюс после выхода книги прошло три года, у меня накопилась богатая обратная связь в виде отзывов и писем, где довольно часто поднималась тема авторства своей жизни: каково это – не бояться произносить «я» и «это мое», уважать свои «не нравится» и вдохновенно делать со своей жизнью что-то прекрасное (или не очень).
Будучи нежным к себе, нельзя забывать и о других людях. Что значит быть эгоистом? Где заканчивается любовь к себе и начинается безразличие к чувствам окружающих?
Для начала я разведу понятия эгоизма и эгоцентризма. Эгоцентричный человек берет последний кусок пирога даже не задумываясь, что еще есть кто-то, кто на него претендует («Ой, правда, вы тоже его хотели?»). Эгоист же точно знает, что этот кусок принадлежит не ему, а соседу, но все его равно берет.
Признаться, я не люблю фразу «любовь к себе», она уже давно стала средством что-то продать, а не изменить чью-то жизнь к лучшему.
Так вот самое смешное (или грустное?) это то, что безразличие к чувствам окружающих не зависит от того, любите вы себя или нет. Можно ведь и себя ненавидеть, и тех, кто рядом. Плюс еще такой момент: любовь к себе всегда сопровождается некоторого рода безразличием к чувствам окружающих – уже просто хотя бы для того, чтобы уметь их выдерживать, не ломаясь. Чтобы не умирать от отчаянья, что вы кому-то не понравились или кто-то на вас обиделся или разозлился.
Другое дело, что, любя себя, вы постепенно формируете определенные стандарты, как с вами можно обращаться – и как нельзя, и людям, если им важна связь с вами, приходится это учитывать. Безусловно, они не обязаны это делать – они вполне могут решить, что им проще вас потерять из числа друзей и знакомых, чем так заморачиваться. Что ж, это их выбор. Но и ваше право – не терпеть среди своего окружения людей, которые делают вам больно.
Как же тогда сочетать нежное отношение к себе (и людям) и новый тренд на силу, жесткость, отстаивание своих принципов?
Оставаться верными себе и спрашивать себя: а вот эта мода на нежность – она мне вообще как, нравится? находит во мне внутренний отклик? А вот этот тренд на силу и жесткость – он про меня вообще или мне себя придется ломать? И действовать исходя из ответов. Если нет потребности «сочетать», то и вопрос этот не возникнет. Вы просто слушаете себя и делаете то, что вам нравится, что оказывает благотворный эффект на вашу жизнь, а не то, что «в тренде».
Ольга Примаченко
В вашей биографии были примеры, доказывающие, что определенное отношение к себе обладает целительным эффектом?
Вся моя жизнь такой пример. Я каждый день выбираю, чему сказать «да», чему – «нет», чему – «да, но чуть позже», а чему – «я вообще не собираюсь это делать». Когда мне предложили написать книгу, я могла испугаться и решить, что я еще не доросла до такого масштаба, да и кто меня будет слушать – какую-то неизвестную девочку из Беларуси, «мамку в декрете», к тому же не имеющую психологического образования… (Да, я написала «К себе нежно», не имея психологического образования – полученный позже диплом не сыграл никакой роли в ее успехе.) Но страх – это еще не все, из чего мы можем выбирать, так что я решила попробовать – и ввязаться в это приключение. К тому же я испытывала острую потребность занять чем-то мозг, помимо материнства. Это и есть нежность к себе – идти по следу того, что тебя вдохновляет, что вызывает интерес, что откликается внутренним «Ух ты, мне это нравится, я сюда хочу!».
Если бы я тогда испугалась, я бы никогда не узнала, что такое быть автором книг с читательской аудиторией в несколько миллионов человек… И черт возьми, мне бы не хотелось пропустить такой опыт.
Кстати, о дипломах и их ценности. Приближается пора экзаменов у школьников и студентов. Что вы можете посоветовать всем, кто не определился со своим профессиональным будущим, испытывает давление на свой выбор или хочет сменить профессию?
Сегодня профессия это во многом игра, приключение. Мы вольны менять ее так часто, как хочется – искать то, что нравится, что нас не ломает. Искать свою профессиональную стаю – людей, в среде которых нам хочется вариться, у кого есть чему учиться, чей опыт по-настоящему хочется перенимать и развивать, привнося свое.
А еще, дорогие школьники и студенты, цените и осваивайте любые свои практические умения, позволяющие в нелучший год продержаться на плаву. Печь хлеб, водить машину, выращивать цветы, считать налоги, рисовать брови, делать массаж или стричь – в общем, все, что умещается в «я могу, я умею, я уже пробовала, я знаю как» и сможет однажды прокормить, если сферический конь в вакууме в виде модной и сложно произносимой профессии в вашем дипломе вдруг откинет копыта.
Напоследок проводим блиц-опрос «проблема-решение», и Ольга советует несколько эффективных психологических приемов на все случаи жизни.
«К себе с помощью»
Выбираем себя, контролируем мысли, не поддаемся на провокации!
- для обозначения личных границ: слово «Нет», сказанное вслух, а не только произнесенное в голове;
- для выхода из любой конфликтной ситуации: взять паузу и дать себе время остыть, а для этого выйти из ситуации в буквальном смысле – выйти ногами в другую комнату, пойти на улицу, закрыть окно мессенджера и ничего не писать и не говорить, пока голова снова не станет ясной;
- для возвращения к себе, когда потерялся: вернуть контакт с телом, а для этого отвести себя туда, где вам сделают хорошо – на массаж, в спа, на йогу или сеанс тибетских чаш. Подойдет любой бережный телесный ритуал или оздоровительная практика, которая позволит вам услышать свое тело (пойти постучать на барабанах тоже отличная идея!);
- для освежения мыслей (прием с эффектом «обливания ледяной водой»): вопрос: «А я могу быть в этом абсолютно точно уверенным?». К сожалению, мы часто раздуваем слона из навозной мухи, а этот вопрос возвращает фокус внимания на здравый смысл.
Кстати, завтра, 29 марта, Ольга Примаченко встретится со своими петербургскими читателями. Мероприятие пройдет в 19:00 по адресу: Невский проспект, 46, книжный магазин «Буквоед».
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