Сатанисты, чудотворцы и астральные жены: мифы и факты о Никольском кладбище

Сейчас Береславский, судя по всему, живет в Испании, у него есть ютуб-канал, где он выкладывает видео, как музицирует, играет Баха и предлагает раскрывать божественную мембрану. А еще он рассказывает про «астральные яйца, вложенные капитанами НЛО в чресла людей» и массу другого интересного. Теперь он Иоанн Богомил или «Иоанн от Святой Чаши», а свое новое эклектичное учение он называет богомильством. В 2021 году Таганский суд Москвы внёс одну из книг Иоанна, «Богомильское евангелие», в список экстремистской литературы.

Никольское кладбище считалось одним из объектов, где в 90-е богородичники пытались вербовать новобранцев. Они тут то ли жили, то ли появлялись время от времени, домогались до посетителей, а также изготовляли самодельные иконы в стиле народного творчества. Никольское кладбище от имени секты курировала загадочная женщина, которую звали Тамара. Судя по описаниям, это каноничная кладбищенская ведьма: черные спутанные волосы, бледное лицо, черные одежды.

Возможно, с действием сатанистов или сектантов на территории кладбища связана следующая городская легенда под названием «Сатана на Никольском кладбище»:

«По преданию, в конце девятнадцатого века рядом с кладбищем жил некий монах, о котором шла слава как об искусном лекаре. Но больным было неведомо, что монах исцеляет их порошком из костей покойников. Монах был не совсем монахом, он изучал чёрную магию и поклонялся Люциферу, а рясу носил для отвода глаз. Душу свою он давно продал дьяволу, а взамен получил умение врачевать.

Мечтой черного монаха был эликсир бессмертия, и дьявол предоставил ему рецепт: в светлый праздник Пасхи монах привязал к кресту девушку, выколол ей глаза, отрезал язык и подставил под струю крови чашу. Однако осушить чашу, полную крови жертвы, он не успел: выполняя все ритуалы, он забыл, что сделать это нужно до рассвета. С первыми лучами солнца он замертво рухнул на землю

Утром пришедшие навестить могилы своих родственников люди были поражены увиденным: мертвой девушкой, привязанной к кресту, и монахом, рот которого был забит червями, а одна нога покрылась шерстью и напоминала кошачью лапу!

После этого случая на Никольском кладбище стал появляться огромный черный кот. Говорят, что в образе черного кота по Никольскому кладбищу гуляет сам Сатана».