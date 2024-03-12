Как Петербург стал криминальной столицей России? И при чем тут сериал «Бандитский Петербург» — рассказывает писатель Антон Секисов

О запойном просмотре «Бандитского Петербурга»

Я смотрел этот сериал, когда он только выходил впервые — в 2000-м. А пересмотрел относительно недавно в приступе ностальгии по Петербургу. Думал, это будет ироничное занятие, но так втянулся, что даже решил подготовить лекцию. Смотрел запоем — одну серию за другой. Наверное, главная черта хорошего проекта, когда ты настолько в него погружаешься, что начинаешь жить в нем. Так действует «Бандитский Петербург» лично на меня.

Есть несколько причин, почему «Бандитский Петербург» — это сериал, который смотрится так живо и интересно. И дело не только в удачном повествовательном ритме.

«Адвокат» — самый популярный сезон сериала

Мы будем говорить не о всем сериале. Первые шесть или семь сезонов сняты по мотивам романов писателя и журналиста Андрея Константинова. А вот последние — с 8-го по 10-й — сделаны помимо его воли. Поэтому они не считаются каноничными.

Когда сейчас этот проект где-то всплывает — в виде мемов в соцсетях или ностальгических материалов в медиа — то обычно в 99% случаев речь идет именно о втором сезоне под названием «Адвокат». Он воспринимается как самостоятельное произведение. Его можно включать, даже ничего вообще не зная про эту вселенную.

Петербург — криминальная столица? Что говорит статистика?

Сериал вышел весной 2000 года на телеканале НТВ. Самое начало нулевых — бум книг, сериалов и фильмов про криминал. Из этого огромного массива в народной памяти осталось не так уж много произведений: «Бригада», «Бандитский Петербург» и «Брат» Балабанова. Нельзя не заметить, что два последних разворачиваются в Петербурге. Город предстает в них как криминальная столица России. Был ли он правда таковым (и остается ли) — тут лучше бы сказал журналист Евгений Вышенков.

Но перед лекцией я посмотрел статистику: в 1995 году на 100 тысяч человек совершалось 2110 преступлений. А вот данные за 2022 год: 860 на 100 тысяч человек. То есть в 1995 году преступлений было примерно в два с половиной раза больше. Я из интереса спрашивал знакомых — как они думают, насколько обстановка была более криминогенной? Мне называли какие-то безумные цифры — в 20 раз, например, больше.

О петербургском мифе

Авторы сериала задаются вопросом: ОПГ есть везде, но почему именно Петербург — криминальная столица России? В принципе, он, например, и алкогольная столица в массовом сознании — «В Питере — пить». А еще место, где много психически нездоровых людей. Кстати, последнее подтверждается и статистически.

Петербург — город мрака, греха и смерти. И тут мы оказываемся во власти его мифа. Например, Москва — это такой гигантский бассейн щелочи, где все растворяется — и хорошее, и плохое. Она каждый год другая. А в Петербурге есть что-то, что аккумулирует вещи.

Филолог Владимир Топоров в знаменитой работе «Петербургский текст русской литературы» описывает город как «фабрику смерти»: в первые два века своего существования он с большим отрывом держал первенство по смертности. Людей умирало гораздо больше, чем рождалось. Если бы не приток извне, Петербург бы просто вымер. В книге про кладбища я описывал этот аспект. Еще из-за неподходящей почвы в Петербурге всегда было мало места для погребения. Это создавало контекст — очень много смерти вокруг.

Петербург как соавтор текстов и искусственный интеллект

Это город, имеющий ярко выраженный облик, он с характером. Когда автор пишет или снимает что-то про Петербург, город становится демиургом — он движет всеми персонажами, задает атмосферу. И даже превращается в главное действующее лицо. Магистральная задача — не мешать, отпустить вожжи. Петербург как искусственный интеллект — он сам все пишет за тебя, а ты за ним наблюдаешь. Мне кажется, что в «Бандитском Петербурге» как раз что-то подобное и происходит.