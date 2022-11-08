Это попытка борьбы с мистификациями, основанная на архивах, ранних работах писателям и интервью со знающими его людьми.
Авторский проект Родиона Чепеля «Пелевин» — это попытка погрузиться в мир героя, которому удается сохранять анонимность, несмотря на всемирное признание его творчества. Режиссер также совершает попытку борьбы с мистификациями. Для этого он изучил архивы, ранние работы Пелевина и взял интервью у знавших его людей, среди которых друг детства Евгений Петренко, одногруппник по Литературному институту имени Горького и главный редактор журнала «Литературное обозрение» Виктор Куллэ, а также художник и музыкант Гермес Зайготт.
О стиле работы писателя вспоминает его бывший редактор Ольга Аминова и первый главный редактор Vogue Russia Алена Долецкая. Комментирует факты из биографии Пелевина литературный критик Галина Юзефович. О связи Пелевина с восточной философией рассказывает китаист Бронислав Виногродский, ездивший со своими последователями по буддийским и даосским монастырям.
Первый главный редактор Vogue Russia — о Викторе Пелевине:
У Пелевина было тотальное безразличие к признанию. Этим он мне сразу невероятно понравился. У него есть некие занятия, которое он считает более интересными, достойными, увлекательными. Все что он делал в литературе всегда было чуть-чуть (или не чуть-чуть) на шаг вперед. Где под шагом я имею в виду 5 лет, 7 лет, 10 лет. Он каким-то своим животным нюхом чувствовал, что грядет.
Созданием фильма «Пелевин» занималась студия «Амурские волны», работавшая над проектами «Дуров», «Сахаров. Две жизни», «Это Эдик». Киностудию основали продюсер Александр Уржанов, расследователь Родион Чепель, редактор Игорь Садреев, режиссер Роман Супер, продюсер Мария Серпионова, оператор Михаил Оркин, писатель Роман Штыль-Битыньш и социолог Ника Глазунова.
«Авторы «Пелевина» чутко уловили тренд на зрительскую документалистику, рассказанную популярным способом — в фильме документальное повествование сочетается с анимированными кадрами, причем анимационные сюжеты не просто иллюстрируют исторические факты, а выглядят как полноценные драматургические линии фильма. Анимадок — это особый жанр, который сокращает дистанцию между зрителем и персонажем, как, например, это сделано в работах «Знаешь, мама, где я был» Резо Габриадзе или «Персеполис» иранки Маржан Сатрапи», — говорят в онлайн-кинотеатре Kion, который выпустит фильм.
Премьера документально-литературного расследования «Пелевин» о главном мистификаторе российской литературы состоится в день 60-летия писателя — фильм выйдет 22 ноября на Kion.
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