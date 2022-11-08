Авторский проект Родиона Чепеля «Пелевин» — это попытка погрузиться в мир героя, которому удается сохранять анонимность, несмотря на всемирное признание его творчества. Режиссер также совершает попытку борьбы с мистификациями. Для этого он изучил архивы, ранние работы Пелевина и взял интервью у знавших его людей, среди которых друг детства Евгений Петренко, одногруппник по Литературному институту имени Горького и главный редактор журнала «Литературное обозрение» Виктор Куллэ, а также художник и музыкант Гермес Зайготт.

О стиле работы писателя вспоминает его бывший редактор Ольга Аминова и первый главный редактор Vogue Russia Алена Долецкая. Комментирует факты из биографии Пелевина литературный критик Галина Юзефович. О связи Пелевина с восточной философией рассказывает китаист Бронислав Виногродский, ездивший со своими последователями по буддийским и даосским монастырям.