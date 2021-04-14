Наталья Водянова с детьми едет по России: как Михаил Зыгарь и Родион Чепель создали документальный сериал «Русские каникулы»

Родион: Для меня все началось, когда Настя Красильникова, авторка телеграм-каналов «Дочь разбойника» и «Вашу мать», феминистка и блогерка, рассказала мне, что Наташа Водянова задумала снимать сериал про Россию. Она предложила нам встретиться, и мы пошли, я помню, в московский отель MOSS. Слово moss потом станет хитом у детей Водяновой, потому что значит «мох», а мха они много увидят в России. И у меня было ощущение, что Наташе кто-то уже про меня сообщил.

Михаил: Это был я. И кстати, моя история начинается кинематографичнее!

Родион: Кинематографичнее, чем мох?

Михаил: Да. Май, Каннский кинофестиваль, яхта, вечеринка Лена Блаватника. Звезды Голливуда на борту. И среди гостей я вдруг вижу чуть ли не единственное знакомое лицо, которое наблюдал по телевизору и в журналах, но никогда воочию. Это лицо подходит ко мне и говорит: «Миша, я давно вас ищу. Очень хотела с вами поговорить!» Надо отметить, что буквально за два дня до этого — я еще был в Москве — мне написал Саша Цыпкин: «Наталья Водянова хочет с тобой обсудить проект, можно ли дать ей твой номер?» И встреча стала будто бы продолжением уже начатого разговора. Наталья задумала сериал, где со всей семьей путешествует по России целый год. И, прочитав мою книгу «Империя должна умереть», поняла, что я именно тот человек, который ей нужен. Мы проговорили часа четыре — все звучало очень интересно. И сразу перешли на ты.

Родион: Возможно, у меня тоже ушло на это часа четыре. Просто они растянулись суммарно примерно на два года.

Михаил: Изначальный план был таков: мы год нон-стоп катаемся, пока не объедем всю страну. Partybus идет на север. Мне все понравилось. И что думать? Надо делать. Вскоре Наталья прилетела в Москву, мы с ней и с Сашей Цыпкиным пошли в «Кооператив Черный» напротив нашего офиса, все столики были заняты, только маленькая скамеечка в углу нашлась. Мы втроем на ней сидели и пили кофе.

Родион: Надо сказать, что это было еще до COVID’a, летом 2019 года.

Михаил: Да, мы обсуждали первоначальные шаги. Сначала было так: «Нам надо тысячу партнеров». Потом: «Ладно, хватит десяти!» А закончилось: «Миш, вдвоем будем! Ну, ты все сделаешь — давай!» Мы стали искать прекрасную продакшн-компанию и вспомнили про ваши «Амурские волны».