Журналисты раскрыли местонахождение писателя Виктора Пелевина

Журналисты взяли за основу «подсказки» из романа Пелевина «Непобедимое Солнце». Его главная героиня отправляется в путешествие по маршруту Турция — Канары — Куба — Таиланд. Они изучили рейсы пассажиров во все эти места и выяснили, что с 2019 года Пелевин летал из Москвы на Пхукет, в Бангкок и Малагу, а 30 ноября сел в самолет до столицы Таиланда и в Россию не возвращался.

Сотрудники телеграм-канала не стали раскрывать название отеля, в котором живет Пелевин. Поговорить с писателем они также не смогли: на телефонный звонок в номере он не ответил, а лично подходить к автору журналисты не стали.

«Мы знаем, но чтобы не портить ему жизнь, не скажем названия этого отеля. По той же причине мы не стали лезть к нему с очными разговорами, а просто дождались, пока он выйдет, и сделали запись», — пишет Mash.

Напомним, в телеграм-каналах начали распространять фотографии, на которых якобы писатель Виктор Пелевин устроил автограф-сессию в одном из подвалов Москвы. Последний раз он появлялся на публике 20 лет назад. При этом в издательстве «Эксмо», публикующем книги писателя, сообщили о том, что никакой встречи не было. Тогда предположили, что здесь не обошлось без мошенников.

На самом деле автограф-сессия Виктора Пелевина с поклонниками в Москве оказалась перфомансом, посвященным искаженной реальности и фейк-ньюс. А кто же был на фотографиях? Выяснилось, что в образе писателя появился актер Юрий Борисов. Об этом рассказал главный редактор Esquire Сергей Минаев.

В конце августа вышла новая книга Виктора Пелевина. Редактор «Собака.ru» Константин Крылов прочитал роман в рассказах «TRANSHUMANISM INC.» и объяснил, чем тот может удивить поклонников прошлогодней работы писателя — «Непобедимого солнца».