«Мистификация полностью удалась»: автограф-сессия с ненастоящим Пелевиным оказалась перфомансом на тему фейк-ньюс

Автограф-сессия Виктора Пелевина с поклонниками в Москве оказалась перфомансом, посвященным искаженной реальности и фейк-ньюс. А кто же был на фотографиях? Выяснилось, что в образе писателя появился актер Юрий Борисов. Об этом рассказал главный редактор Esquire Сергей Минаев.
Для октябрьского номера журнала Роман Супер взял у артиста интервью, после чего его загримировали для обложки, чтобы он был похож на Пелевина. «Ну, а кто должен быть на обложке? Кто главный и величайший мистификатор современности? Конечно, Виктор Олегович Пелевин», — пояснил Минаев. Однако с самим писателем связаться сложно, поэтому с ним не удалось договориться.
Редакция на этом не остановилась. Минаев попросил автора телеграм-канала «Беспощадный пиарщик» опубликовать фотографии фейкового Пелевина, который якобы встретился со своими поклонниками в Москве. По словам главного редактора Esquire, за один день «было 134 заголовка об этой автограф-сессии». «Мистификация полностью удалась. Действительно, все, что медиа скажет, мы готовы есть огромной ложкой и требовать добавки», — подытожил он.
Напомним, в субботу в телеграм-каналах начали распространять фотографии, на которых якобы писатель Виктор Пелевин устроил автограф-сессию в одном из подвалов Москвы. Последний раз он появлялся на публике 20 лет назад. При этом в издательстве «Эксмо», публикующем книги писателя, сообщили о том, что никакой встречи не было. Тогда предположили, что здесь не обошлось без мошенников.
В конце августа вышла новая книга Виктора Пелевина. Редактор «Собака.ru» Константин Крылов прочитал роман в рассказах «TRANSHUMANISM INC.» и объяснил, чем тот может удивить поклонников прошлогодней работы писателя — «Непобедимого солнца».
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