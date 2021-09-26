«Мистификация полностью удалась»: автограф-сессия с ненастоящим Пелевиным оказалась перфомансом на тему фейк-ньюс

Для октябрьского номера журнала Роман Супер взял у артиста интервью, после чего его загримировали для обложки, чтобы он был похож на Пелевина. «Ну, а кто должен быть на обложке? Кто главный и величайший мистификатор современности? Конечно, Виктор Олегович Пелевин», — пояснил Минаев. Однако с самим писателем связаться сложно, поэтому с ним не удалось договориться.

Редакция на этом не остановилась. Минаев попросил автора телеграм-канала «Беспощадный пиарщик» опубликовать фотографии фейкового Пелевина, который якобы встретился со своими поклонниками в Москве. По словам главного редактора Esquire, за один день «было 134 заголовка об этой автограф-сессии». «Мистификация полностью удалась. Действительно, все, что медиа скажет, мы готовы есть огромной ложкой и требовать добавки», — подытожил он.