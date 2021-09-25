Писатель Пелевин, который не появлялся на публике 20 лет, провел встречу с фанатами в Москве. Был ли это он на самом деле? Неизвестно!

О том, как прошло это мероприятие, не уточняется. О тайной автограф-сессии свидетельствуют лишь фотографии, где мужчина в темных очках в «пелевинском» стиле подписывает экземпляры нового романа писателя «Transhumanism Inc.». «Вполне возможно, какие-нибудь мошенники, понимая, как дорого люди готовы платить, специально наняли человека», — отметил гендиректор издательства Евгений Капьев. При этом он добавил, что «ничего нельзя исключать», ведь Пелевин — «мастер разных интриг».

Помощница режиссера Виктора Гинзбурга, экранизировавшего романы Пелевина «Ампир V» и «Generation П», назвала «абсурдным допущением» предположение о том, что Пелевин мог приехать в Москву в преддверии премьеры «Ампир V». Также с Виктором Пелевиным сложно выйти на связь даже коллегам, ведь он не пользуется соцсетями и никому не дает свой номер телефона. Даже режиссер «Generation П» и «Ампир V» Виктор Гинзбург видел писателя два года назад.