Новая книга Пелевина одновременно выйдет в издательстве «Эксмо» и крупнейшем сервисе электронных и аудиокниг «ЛитРес». Название традиционно неизвестно и держится в секрете, зато дату релиза уже можно отметить в календаре: книга выйдет 26 августа и появится во всех книжных магазинах страны.

В августе 2019 года вышла книга Пелевина «Искусство легких касаний». Предыдущая работа Пелевина, роман «Тайные виды на гору Фудзи», увидела свет 27 сентября 2018 года. В книге Пелевин развивает эзотерические тайны мезоамериканского феминизма с подробным описанием его энергетических практик. В августе 2020 года писатель выпустил роман «Непобедимое солнце».