Иллюстратор из Петербурга Виталий Терлецкий выпустил комикс «Покровители» о герое ЖЭК-арта — плюшевом тигре, охраняющем двор

Комикс «Покровители» создан в рамках онлайн-музея ЖЭК-арта креативного бюро «Золотые тигры». Он рассказывает о жизни плюшевого тигра, который выполняет роль дворового хранителя. «Наверняка вы уже видели, как шинолебеди и пни с глазами — герои нашего «Музея ЖЭК-арта» — вышли из российских дворов в большой интернет. К выходу нашего первого проекта художник Виталий Терлецкий нарисовал для нас хулиганский комикс «Покровители», в нем — вся душа спальных районов», — поделились авторы проекта.

Виталий Терлецкий — петербургский художник, сценарист и издатель комиксов. В прошлом креативный директор и главный редактор издательства «Комильфо», с 2018 руководитель собственного издательства «Терлецки Комикс». Автор таких комиксов как «Собакистан», «Роман, победитель Ласточек» и «ТурбоКарп». Постоянный участник комикс-фестивалей и профессиональных форумов.

Ранее специально для онлайн-музея Артем Бизяев создал лего-набор из персонажей ЖЭК-арта. Художник из Петербурга известен своими работами — он представил концепт Lego по мотивам славянских сказок, альтернативную коллекцию конструктора OLEG City по мотивам январских протестных акций и набор по мотивам «Деревни дураков».