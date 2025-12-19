Прима Диана Вишнева — о хайлайтах гала-вечеров фестиваля Context: от «Стульев» Бежара до танц-версии «Андрея Рублева»

Какие премьеры важно не пропустить?

«Стулья»

Абсурдистский трагифарс хореографа Мориса Бежара на основе пьесы Ионеско. По сюжету пожилая пара принимает воображаемых гостей на безлюдном острове и рассказывает им о смысле жизни. Здесь зрители не увидят привычного и последовательного Бежара. «Стулья» — психологический театр, где драматургия несюжетного порядка.

Эту своеобразную интерпретацию легенды о Тристане и Изольде на музыку Вагнера мы исполним с французским танцовщиком Жилем Романом — абсолютным профессионалом и наследником творчества Бежара.

«Медвежье перо в клюве у соловья»

Дикий эксклюзив! Мировая премьера соло французского танцовщика Жиля Романа в балете на музыку Вагнера и Рида будет посвящена Майе Плисецкой. Хореографом выступил Йост Вруэнратс.

«Бардо»

Бардо — термин из тибетского буддизма, обозначающий промежуточное состояние между смертью и новым перерождением. Балетмейстер Павел Глухов исследует момент духовного очищения в динамичной хореографии под музыку Вивальди. Танцуют участники труппы Context — Арина Ахметова, Элина Кавалерова, Карина Одинцова, Дамир Самаилов и Илья Шумилов.

«Темная река»

Любовь как всепоглощающее чувство, которое может толкнуть на безрассудные поступки — вот тема дуэта в хореографии Павла Глухова, основанного на повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Готические партии на музыку Шостаковича я исполню с участником нашей труппы Романом Осиповым.

«Красные тени»

Хореограф Ольга Лабовкина переосмыслила «Теорию теней» Юнга и создала диалог внутренних противоположностей. Перформеры Саша Носов и Роман Осипов изображают метафорический танец «темных» сторон человеческой личности — гнева, сексуальности, жадности и других чувств, о которых не принято говорить вслух.

«Последняя спичка»

Рассуждение постановщика Алексея Рукинова над проблемами в романтических отношениях. Герои — две пары, сталкивающиеся с кризисами. Труппа Context станцует эту историю под музыку Глеба Андрианова, Ивана Кокорина и Алины Петровой.