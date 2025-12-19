Прима Диана Вишнева — о хайлайтах гала-вечеров фестиваля Context: от «Стульев» Бежара до танц-версии «Андрея Рублева»

С 22 по 24 декабря на сцене БДТ им. Товстоногова пройдут гала-вечера фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva. В полифоничной программе есть редкости как для продвинутых танц-ценителей, так и неофитов: от трагифарса «Стулья» (хореография — Бежара, пьеса — Ионеско, музыка — Вагнера, исполнение — Вишневой!) до фрагмента спектакля по фильму «Андрей Рублев» Андрея Тарковского и короткого метра Анны Меликян «Диана».
Обо всех важных пунктах программы по просьбе редакции Собака.ru рассказывает основательница и муза фестиваля, а также лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», прима Диана Вишнева.
Диана Вишнева
Чего ожидать от гала-вечеров в этом году?
Для Context уже становится традицией провожать год в Петербурге, моем родном и любимом городе: 13-ый сезон не стал исключением. Гала-вечера в основном будут миксом ярких фрагментов из репертуара фестиваля разных лет, но покажем и новые постановки, созданные специально для нашей труппы. Например, с особым трепетом и ожиданием я предвкушаю петербургскую премьеру спектакля «Стулья» Мориса Бежара, где станцую дуэт с Жилем Романом.
Открытие гала-вечеров — 22 декабря — посвятим Майе Плисецкой. В 2013 году, когда я только создавала фестиваль, то получила ее благословение и слова поддержки. Первые годы Майя Михайловна даже возглавляла попечительский совет Context, поэтому в год ее столетия мы не могли не сделать посвящение гению Плисецкой. Ей как символу борьбы за искусство, желания творить и быть истинно преданной танцу и сцене.
Какие премьеры важно не пропустить?
- «Стулья»
Абсурдистский трагифарс хореографа Мориса Бежара на основе пьесы Ионеско. По сюжету пожилая пара принимает воображаемых гостей на безлюдном острове и рассказывает им о смысле жизни. Здесь зрители не увидят привычного и последовательного Бежара. «Стулья» — психологический театр, где драматургия несюжетного порядка.
Эту своеобразную интерпретацию легенды о Тристане и Изольде на музыку Вагнера мы исполним с французским танцовщиком Жилем Романом — абсолютным профессионалом и наследником творчества Бежара.
- «Медвежье перо в клюве у соловья»
Дикий эксклюзив! Мировая премьера соло французского танцовщика Жиля Романа в балете на музыку Вагнера и Рида будет посвящена Майе Плисецкой. Хореографом выступил Йост Вруэнратс.
- «Бардо»
Бардо — термин из тибетского буддизма, обозначающий промежуточное состояние между смертью и новым перерождением. Балетмейстер Павел Глухов исследует момент духовного очищения в динамичной хореографии под музыку Вивальди. Танцуют участники труппы Context — Арина Ахметова, Элина Кавалерова, Карина Одинцова, Дамир Самаилов и Илья Шумилов.
- «Темная река»
Любовь как всепоглощающее чувство, которое может толкнуть на безрассудные поступки — вот тема дуэта в хореографии Павла Глухова, основанного на повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Готические партии на музыку Шостаковича я исполню с участником нашей труппы Романом Осиповым.
- «Красные тени»
Хореограф Ольга Лабовкина переосмыслила «Теорию теней» Юнга и создала диалог внутренних противоположностей. Перформеры Саша Носов и Роман Осипов изображают метафорический танец «темных» сторон человеческой личности — гнева, сексуальности, жадности и других чувств, о которых не принято говорить вслух.
- «Последняя спичка»
Рассуждение постановщика Алексея Рукинова над проблемами в романтических отношениях. Герои — две пары, сталкивающиеся с кризисами. Труппа Context станцует эту историю под музыку Глеба Андрианова, Ивана Кокорина и Алины Петровой.
Lacrimae
Что еще в программе?
- Короткометражный фильм «Диана» Анны Меликян. Картина о моем творческом пути и вдохновении.
- «Созерцание. Вариации» — коллаборация фестивалей Performa и Context. Авангардный перформанс о быстротечности времени на музыку Филиппа Гласс поставил Павел Глухов.
- «Икона» — фрагмент спектакля Римы Пипоян, вдохновленного русским культурным кодом и фильмом Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Здесь герои балета ищут путь к совершенству через грехи и добродетель.
- Lacrimae. Балет хореографа Кирилла Радева и саунд-дизайнера Андрея Чапорова под барочную музыку Генделя. Главные смыслы постановки о lacrimae — «слезах» с латинского — формируются из ритмов и тембров.
Гала-вечера фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva пройдут с 22 по 24 декабря на сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова, 16+. Подробнее здесь.
Текст: Маргарита Тугарева
