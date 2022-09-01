Танцевальный перформанс, AV-концерт, лайвы посреди мультимедийной инсталляции и с видом на море: всем быть на Present Perfect Festival!

Фестиваль электронной музыки и медиаискусства Present Perfect (он же PPF) вернется после двухлетнего перерыва и пройдет на береговой линии от «Севкабель Порта» до «К-30» со 2 по 4 сентября. Все подробности — в нашем гиде по главным хайлайтам программы!
До того, как коронавирус изменил привычное представление о жизни, Present Perfect Festival держал марку туристического бренда Петербурга и главного электронного фестиваля России. Его ждали, затаив дыхание, восхищаясь широким размахом и большими международными именами в лайн-апе. Здесь выступали резиденты бренда планетарного масштаба Dekmantel, мировой онлайн-платформы Boiler Room, амстердамского Red Light Radio и портала Resident Advisor.
В 2020 году команда PPF спасла для петербуржцев (и не только) музыкальное лето, перепридумав формат фестиваля под существующие из-за коронавируса ограничения. Произошло «импортозамещение здорового человека»: с Shortparis, Kate NV, POEXXXALI и Муджусом в хедлайнерах — они сделали локальную сцену great again.
За трое суток на PPF в этому году мы увидим 40 диджеев, 7 фуллбэндов и 10 электронных лайвов. Так, хореограф Владимир Варнава создал завораживающий номер на музыку Алексея “Nocow” Никитина, продюсер Кирилл Сергеев устроит AV-концерт-презентацию Yet Another Kito Jempere Album, диджей Кирилл Шаповалов наконец-то залетит в родной Петербург, а команда Roots United Live, докажут в своем лайве, что не случайно выбрали мотто «не “если бы”, а быть».
Программа живых выступлений пройдет в вечер открытия (2 сентября!) среди мультимедийной инсталляции A. R. R. C 2.0 студии Dreamlaser в главном цеху «Севкабель Порта». Лайн-ап ночных событий сосредоточится в «K–30» и культурном квартале «Брусницын». В этом году фестиваль расширяет жанровые границы, заходя на территорию постсоветского трип-рока, электро и даже джаза. Воскресная афтепати на берегу Невы (4 сентября!) станет финальной точкой, которая завершит сезон клуба «K–30» и PPF — 2022.
Кто выступит на Present Perfect Festival в 2022 году?
qwqwqwqwa / live
Музыкальный гик и нерд Григорий Грибов, чья широкая эрудиция и зрелый стиль заставляют говорить о нем все локальное сообщество: «Это артист будущего». На PPF он выступит c лайв-программой и обещает отойти от привычного UK звука в сторону более танцевальной музыки. Прежние релизы Григория, выпущенные на лейблах Neoplasm и Grid, а также компиляции на Radio Fantasia и Collective — открытие и восторг.
Что нового в музыке?
Революция происходит сейчас не в поиске новых возможностей извлекать звуки, не в работе над структурой трека, а в том, как именно звучит электронная музыка. Если сравнивать работы артистов в 2017 и в 2022, форма и составляющие вряд ли будут сильно отличаться, а вот звучание — другое дело. Звук стал чистым, ярким, прозрачным, легким, а тембры мощными сами по себе. Даже перегруженные треки уже не такие едкие: звук стал более стерильным, об него уже не уколоться. Но это не значит, что он стал хуже. Он теперь просто такой и, как мне кажется, хорошо подходит к действительности.
Что ты подготовил для PPF?
Много нового. Добавил танцевальных моментов вкупе с экспериментами и басовой электроникой, чуть отошел от характерного UK звучания в сторону ритмичного и не такого ломаного. Схема такая: начну с погружающего и спокойного, перейду на перкуссионное, чуть более привычное для меня самого, и под конец уйду в совсем энергичное.
Чего нам не стоит от тебя ждать?
Есть вещи далекие от меня: веселое диско, тек-хаус или что-то совсем быстрое.
2 сентября, «Севкабель Порт»
NOCOW в брюках и рубашке ONXE
Nocow & Владимир Варнава / танцевальный перформанс
Петербуржец, музыкант, продюсер Nocow издается на лейбле знаменитой Ellen Allien, а на PPF покажет совместную работу с хореографом Владимиром Варнавой, и это должен быть восторг: Nocow умеет в авангард, а те, кто видел балет Варнавы «Ярославна.Затмение» для Мариинского театра и перформанс для концерта Shortparis, до сих пор не могу прийти в себя от восторга! Лайв из сета и перфоманса развернется в самом большом из трех залов мультимедиа-инсталляции A. R. R. C 2.0, посвященной внутренней творческой эволюции и революции человека в Кабельном цеху «Севкабель Порта».
Nocow, что особенного готовишь для PPF?
Думаю, особенность — в разнообразии, прежде я так не собирал треки вместе. Будут и техно, и эмбиент, и IDM, и downtempo, и даже немного поп. Я взял много вокальных треков, захотелось сделать упор на эмоциональную составляющую и выстроить повествование, учитывая, что под него Володя Варнава поставит хореографию.
Как возникла идея этого перфоманса?
Год назад мне написал Дима Агалаков (идеолог и сооснователь Present Perfect Festival. — Прим. ред.) и предложил такой концепт для PPF — 2021, но все перенеслось из-за коронавирусных ограничений. Образов, которые стали бы первоосновой перформанса, не было. Мы лишь воображали, как это должно выглядеть.
Как звучит музыка твоей души?
Взгляд в себя, немного грусти и надежды на лучшее.
2 сентября, «Севкабель Порт»
Roots United Live / live
Хэдлайнеры вечерней программы PPF закатывают часовое шоу на территории инсталляции A. R. R. C 2.0 в «Севкабель Порту». Участники команды — диджеи DJ 1984, Shutta и El — только что выступили на фестивале Signal и обещают Петербургу плотный лайв из ранее не слышанного, где будет все, от техно до диско.
Что ждать от вашего выступления?
Наша музыка на PPF — 2022 это плод совместных студийных сессий прошлых двух месяцев. Мы не придерживаемся стилистических рамок, поэтому вы услышите влияния и хаус-, и техно-, и транс-, и брейкбит-музыки.
Как появился Roots United Live?
Проект резидентов и друзей команды Roots United возник этой весной как совместный студийный эксперимент Димы Shutta, Артема El и Стаса DJ 1984, который вырос в полноценное лайв-шоу. У каждого за плечами был большой опыт работы с собственным продакшном. Эксперимент тут заключался в том, что три разных продюсера смогли найти общий музыкальный язык и подход к материалу. Если бы все тянули в разные стороны, никакого симбиоза бы не случилось.
Как думаете, почему среди электронных исполнителей нарушен гендерный баланс в сторону мужчин? Есть ли артистки, за которыми вы следите?
Честно говоря, музыканток и музыкантов правда неравное количество. Мы за то, чтобы играющих сеты девушек было как можно больше. Нам нравятся подруга Moa Pillar — Ушко, Marie Davidson, Jessy Lanza, например.
2 сентября, «Севкабель Порт»
KITO JEMPERE в ветровке SHU
Kito Jempere / live band
Артист многих жанров, мультиинструменталист, гуру фитов и коллабораций готовит для PPF премьеру AV-концерта Yet Another Kito Jempere Album, созданную Kito Jempere Band с при помощи технической команды фестиваля. Некоторые из артистов будут явлены на сцене в виде 3D-моделей.
О чем твой релиз Yet Another Kito Jempere Album?
Альбом обо мне и моих принципах созидания, доверия и фотофиксации прожитых моментов. Ключом к пониманию может послужить восприятие его как аудиоспектакля. Несмотря на то что у записи есть номинальное жанровое обозначение leftfield electronica или даже house music, он больше походит на полноценную радиопьесу. И, как пьесу, ее стоит воспринимать композитно, а не по одной строчке.
Ты делаешь много фитов: про что это для тебя?
Коллаборация — неотвратимая часть меня. Это ведь про делегирование и доверие, потому что артист — это не говорящая голова и его музыкальные инструменты, а привнесенная с собой энергия. Этим и ценно.
Какие трудности у live-выступлений?
Для меня все трудности сейчас упираются в логистику и недосып. Да и то это смягчается тем, что вокруг меня товарищи.
3 сентября, «K–30»
CABLE TOY в свитшоте Liars Collective
Cable Toy
Диджей и продюсер не раз сотрудничал с ребятами из «СБПЧ», создает танцевальную музыку родом из 1990-х и превращает любой грустный рейв в танцы любви и надежды – поэтому особенно ждем его сет на красивейшем Garden Stage.
Как начался твой союз с «СБПЧ»?
С Кириллом Ивановым из «СБПЧ» нас познакомил, кажется, Леонид Липелис. Помимо группы, Кирилл заведовал баром «Мишка» и любимой «Танцплощадкой», которая ныне закрылась. Я играл в этих местах сеты и как-то предложил сделать ремикс на их песню. Так зародилось общение, которое перетекло в дружбу.
Что важно, когда сочиняешь материал?
Когда я начинал в 2002 году, для меня были важны веселье и классное времяпрепровождение. Сейчас перед тем как сесть за музыку, я повторяю как мантру, что хотел бы написать то, что потом непременно захочу поставить на сете сам.
Без каких музыкантов невозможно представить сегодняшнего Сable Toy?
Бесконечный список артистов: Aphex Twin, The Prodigy, Deftones, At the Drive-In, Beastie Boys, The Smiths, Converge, The Smashing Pumpkins, Brutal Truth, Sade.
3 сентября, «K–30»
Кого еще мы ждем в лайн-апе?
«Всадники ЖКХ»
Сложилась новая московская волна: художники, диджеи, сооснователи культовых клубов и другие «серьезные люди» берут в руки гитары и синтезаторы. Весной 2021 года вышел «Пешеход» Димы Пантюшина (художника, дизайнера и основателя «Энтузиаста») и Саши Липского (диджея, половины дуэта Simple Symmetry и бывшего клавишника группы Pompeya), позже в том же сезоне — дебютный мини-альбом «Дегенерат» группы «Всадники ЖКХ». За проект ответственны деятели московской рейв-культуры и знатоки электронной музыки Сережа Голиков (диджей, сооснователь «Рабицы» и автор проекта «Дорогой Сережа») и Стас Кардонов (диджей Сross и продюсер Sickdisco).
Представителей новой московской волны объединяет не только бэкграунд, но и тонкий юмор в текстах. «Шоссе в ***** [очень далеко], по радио играет какая-то ***** [плохая музыка]» отсылает к Майку Науменко, раскидистые гитары — к «Браво» времен Агузаровой. Синкопы, диссонансы — это уже больше от ГШ, давно занявших уверенную позицию на московской сцене. Их, кстати, сравнение с «Браво» также стороной не обошло. Можно ли сказать, что сейчас снова 1980-е? Проверим в день открытия на сцене Yard.
2 сентября, «K–30»
Линда
Будто инопланетная девушка-загадка, белая ворона блестящей и причесанной российской эстрады 1990-х Линда познакомила постсосвесткое пространство с трип-хопом, гранжем, электроникой и этниrjq одновременно. Эклектичная не только в музыке, но и образе певица покорила критиков. В 1995 году журнал «ОМ», словно из рога изобилия, раздал Линде награды как лучшей певице, издавшей лучший же альбом (дебютный «Песни тибетских лам»), снявшей лучший клип («Круг от руки») и записавшей лучшую композицию («Ляп-ляп-ляп»). Позже Линда выпустит несколько альбомов ремиксов, больше уйдет в электронику, добавив на пластинке «Плацента» 1999 года даб, даунтемпо и джангл, и вновь обратится к этнике: в песнях из последнего на сегодняшний день полноформатного релиза «ДНК Мира» звучит якутский язык. В рамках концертного блока основного дня Present Perfect Festival Линда выступит с лайвом из ранних альбомов. «Это будет с тобой и мной».
3 сентября, «K–30»
Кирилл Шаповалов
Popoff Kitchen Special
Московская квир-техно формация, основанная в 2017 году Никитой Егоровым-Кирилловым, взяла за основу гедонизм, непринужденность и атмосферу, напоминающую о временах расцвета берлинских клубов. Усилиями команды Popoff Kitchen стал больше, чем вечеринкой. Это настоящая точка притяжения для квир-культуры и наш собственный Berghain: в духе политики культового берлинского техно-клуба фейсер Слава Большаков (aka crazysuka) присутствует на каждом мероприятии, чтобы сохранить пространство максимально толерантным. Popoff Kitchen привозит на Present Perfect Festival своих ключевых резидентов — диджеев Raumtester, Atlaxsys и Кирилла Шаповалова. Трехчасовой спешл станет закрывающий слотом сцены Yard в ночь открытия фестиваля.
2 сентября, «K–30»
Krayeved
Если вы когда-нибудь приходили в «Фонотеку» без конкретных целей и уходили с редким виниловым алмазом, скорее всего, это дело рук Антона Краеведа: саунд-селектора, резидента TESTFM, автора вечеринки Les Armes Exotiques и передачи Speeddating. Постоянный участник вечеринок в клубах Stackenschneider, «Изич» и «Кружок» ратует за эклектику на танцполе: от хауса до техно, от брейка до этники. В числе других амплуа Антона — участие в импровизационных проектах «Сирень» и VEKI, в рамках которых он выступает с соло на виолончели. Во второй день Present Perfect Festival Krayeved отыграет сет на крыше в рамках шоукейса объединения «Клуб любителей музыки» и TESTFM.
3 сентября, «K–30»
Errortica
Диджей и электронный продюсер с опытом участия в музыкальных группах Саша Errortica стояла у истоков TESTFM, где вела разговорные эфиры «Меломантика», приглашая к беседам как коллег по сцене, так и рокеров вроде Ивана Курочкина из «Электрофореза». За несколько лет она прошла путь от сетов в петербургских барах до Boiler Room, Signal и приглашения на Dekmantel (который так и не случился из-за пандемии). Все это не мешает Саше называть себя «невидным деятелем культуры» и просто продолжать делать музыку, которая скользит по стилям и настроениям. В инструментарии Errortica — техно, брэйк-бит, электро, трайбл, гипнотик-диско и нью-бит. Для самых стойких: Errortica закроет второй день Present Perfect Festival на сцене Yard.
3 сентября, «K–30»
Текст: Гора Орлов, Дарья Гладких
Фото: VAL RAY
Стиль: Дарья Пашина
Ассистент стилиста: Диана Сафаргулова
Визаж и волосы: Дарья Силлварис
Свет: Николай Балясников, Skypoint
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