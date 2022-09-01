Танцевальный перформанс, AV-концерт, лайвы посреди мультимедийной инсталляции и с видом на море: всем быть на Present Perfect Festival!

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Музыкальный гик и нерд Григорий Грибов, чья широкая эрудиция и зрелый стиль заставляют говорить о нем все локальное сообщество: «Это артист будущего». На PPF он выступит c лайв-программой и обещает отойти от привычного UK звука в сторону более танцевальной музыки. Прежние релизы Григория, выпущенные на лейблах Neoplasm и Grid, а также компиляции на Radio Fantasia и Collective — открытие и восторг.

Что нового в музыке?

Революция происходит сейчас не в поиске новых возможностей извлекать звуки, не в работе над структурой трека, а в том, как именно звучит электронная музыка. Если сравнивать работы артистов в 2017 и в 2022, форма и составляющие вряд ли будут сильно отличаться, а вот звучание — другое дело. Звук стал чистым, ярким, прозрачным, легким, а тембры мощными сами по себе. Даже перегруженные треки уже не такие едкие: звук стал более стерильным, об него уже не уколоться. Но это не значит, что он стал хуже. Он теперь просто такой и, как мне кажется, хорошо подходит к действительности.

Что ты подготовил для PPF?

Много нового. Добавил танцевальных моментов вкупе с экспериментами и басовой электроникой, чуть отошел от характерного UK звучания в сторону ритмичного и не такого ломаного. Схема такая: начну с погружающего и спокойного, перейду на перкуссионное, чуть более привычное для меня самого, и под конец уйду в совсем энергичное.

Чего нам не стоит от тебя ждать?

Есть вещи далекие от меня: веселое диско, тек-хаус или что-то совсем быстрое.

2 сентября, «Севкабель Порт»