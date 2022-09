Танцевальный перформанс, AV-концерт, лайвы посреди мультимедийной инсталляции и с видом на море: всем быть на Present Perfect Festival!

Cable Toy

Диджей и продюсер не раз сотрудничал с ребятами из «СБПЧ», создает танцевальную музыку родом из 1990-х и превращает любой грустный рейв в танцы любви и надежды – поэтому особенно ждем его сет на красивейшем Garden Stage.

Как начался твой союз с «СБПЧ»?

С Кириллом Ивановым из «СБПЧ» нас познакомил, кажется, Леонид Липелис. Помимо группы, Кирилл заведовал баром «Мишка» и любимой «Танцплощадкой», которая ныне закрылась. Я играл в этих местах сеты и как-то предложил сделать ремикс на их песню. Так зародилось общение, которое перетекло в дружбу.

Что важно, когда сочиняешь материал?

Когда я начинал в 2002 году, для меня были важны веселье и классное времяпрепровождение. Сейчас перед тем как сесть за музыку, я повторяю как мантру, что хотел бы написать то, что потом непременно захочу поставить на сете сам.

Без каких музыкантов невозможно представить сегодняшнего Сable Toy?

Бесконечный список артистов: Aphex Twin, The Prodigy, Deftones, At the Drive-In, Beastie Boys, The Smiths, Converge, The Smashing Pumpkins, Brutal Truth, Sade.

3 сентября, «K–30»