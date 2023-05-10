От продолжения «Великой» до «Балета»: лучшие сериалы мая 2023 года

Третий сезон псевдоисторической сатиры с Эль Фаннинг про Екатерину II «Великая», продолжение «Мира! Дружбы! Жвачки!», драма «Балет» с Аллой Сигаловой, комедийный боевик «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером и приквел «Бриджертонов» про королеву Шарлотту — рассказываем о главных сериалах последнего месяца весны.
«Сантехники Белого дома» / White House Plumbers, премьера (HBO) (18+)
Мини-сериал (в нем всего 5 частей) от создателей «Вице-президента» рассказывает историю, как агенты Э. Ховард Хант (Вуди Харрельсон) и Дж. Гордон Лидди (Джастин Теру) должны были защищать президента Никсона, но случайно спровоцировали Уотергейтский скандал и его громкую отставку. В сериале также снялись Лина Хиди, Донал Глисон и Кирнан Шипка.
С 1 мая, HBO
«Маленький огонек» / A Small Light, премьера (National Geographic) (12+)
Трогательный биографический сериал рассказывает о Мип (Бел Паули) и Яне Гис (Джо Коул) — семье, которая помогала укрывать Анну Франк и сохранила дневник девочки. В касте проекта также Лив Шрайбер («Рэй Донован», «Кейт и Лео») в роли Отто Франка, отца Анны. Среди режиссеров «Маленького огонька» — и Сюзанна Фогель («Бортпроводница») и Тони Фелан («Анатомия страсти»).
С 1 мая, National Geographic, Disney+, Hulu
«Мир! Дружба! Жвачка!», 3 сезон (Premier) (18+)
Продолжение обаятельного сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», в котором 1990-е показаны глазами подростков — с резинками турбо, лосинами и схронами от взрослых то на крыше, то в гараже. В третьем сезоне в проекте появилось сразу несколько новых героев, которых играют Виктор Сухоруков, Евгений Ткачук и Федор Федотов. Но, к радости фанатов, вся любимая четверка экранных тинейджеров тоже по-прежнему в касте: Валентина Ляпина, Егор Губарев, Егор Абрамов и Федор Рощин.
С 4 мая, Premier
«Королева Шарлотта: История Бриджертонов» / Queen Charlotte: A Bridgerton Story, премьера (Netflix) (18+)
Пока прямое продолжение костюмного гилти плеже только готовится (третий сезон будет посвящен отношениям Пенелопы Фезеринтон и Колина Бриджертона), вышел спин-офф — он же приквел — основной истории: о юности королевы Шарлотты. Вернее, тогда еще принцессы: она прибывает из Германии в Британию, чтобы выйти замуж за короля Георга III против своей воли. Но молодой монарх неожиданно вызывает у нее симпатию. Королевских особ играют Индия Амартейфио и Кори Милкрист. Шоураннером сериала, как оригинала, стала неутомимая Шонда Раймс.
С 4 мая, Netflix
«Отчаянная невеста», премьера (Kion) (18+)
Драмеди с Анной Зайцевой — режиссером веб-сериала «Сама дура», которая выступает здесь как актриса. Она играет Алису — женщину чуть за 30, учащуюся в киношколе и встречающуюся с женатым мужчиной. Когда Алиса узнает, что супруга ее избранника ждет третьего ребенка, она его бросает и заключает пари с мамой (Юлия Ауг), что за год выйдет замуж. Если же она проиграет, ей придется заключить брак с сыном маминой подруги Пашей (Василий Михайлов).
C 4 мая, Kion
«Звездные войны: Приключения юных джедаев» / Star Wars: Young Jedi Adventures, премьера (Disney+) (6+)
«Звездные войны» для самых маленьких. Уже, кажется, бесконечная вселенная пополнится еще одним сериалом — анимационным. В нем юные джедаи и падаваны будут учиться, как сделать так, чтобы да пребыла с ними Сила. На этом пути их, конечно, ждет множество приключений.
С 4 мая, Disney+
«Ничегошеньки» / Bupkis, премьера (Peacock) (18+)
Мокьюментари-шоу комика Пита Дэвидсона в духе «Умерь свой энтузиазм» Ларри Дэвида и «Луи» Луи Си Кея. В сериале он играет вымышленную версию своей жизни. Например, его родителями в проекте стали актеры Иди Фалько и Джо Пеши. Также в «Ничегошеньки» снялись множество селебрити из разных сфер: от политика Альберта Гора до клоуна из франшизы «Ужасающий» (играющий его Дэвид Ховард Торнтон тут появляется именно в этом образе).
С 4 мая, Peacock
«Единорог: Вечные воины» / Unicorn: Warriors Eternal, премьера (Adult Swim) (18+)
Режиссер «Монстров на каникулах» Генндий Тартаковский (да, именно так переехав в США семья решила сократить его имя Геннадий) выпускает проект, который задумал десятки лет назад. Это история о том, как космический монах, воин-эльф и волшебница вселяются в тела подростков, чтобы сражаться со злом в Лондоне конца XVIII — начале XIX века.
С 4 мая, Adult Swim
«Бункер» / Silo, премьера (Apple TV+) (18+)
Сай-фай с Ребеккой Фергюсон о постапокалиптическом мире будущего основан на романах Хью Хоуи. В будущем поверхность Земли становится токсичной, а человечество переселяется в бункер глубиной в 144 этажа. Выходить из него строго запрещено. Новый шериф Джулия начинает сомневаться, что людям говорят правду. Режиссерами проекта стали Дэвид Семел («Хранители», «Родина») и Мортен Тильдум («Охотники за головами», «Игра в имитацию»).
С 5 мая, Apple TV+
«Неприличные деньги», премьера (ТНТ) (16+)
У комедийного сериала с Константином Хабенским, Ксенией Раппопорт, Павлом Деревянко и Ириной Розановой снято всего две пилотные серии из восьми — и вряд ли его продолжат. Зато историю об отчаянных попытках заработать в 1990-е поставил режиссер «Бумера» и «Домашнего ареста» Петр Буслов. Преподаватель провинциального вуза вынужден открыть первый в городе секс-шоп, чтобы его жена не пошла на панель, сын не попал в колонию для несовершеннолетних, а бандиты не переломали ему ноги.
С 8 мая, ТНТ, Premier
«Великая» / The Great, 3 сезон (Hulu) (16+)
Сатирическая и далекая от исторической правда комедия с Эль Фаннинг заходит уже на третий сезон. В нем Екатерина II попытается наладить отношения с нелюбимым мужем Петром III (Николас Холт), пока за стенами дворца народ готов решиться на восстание. Все это — вновь в умопомрачительной красоты костюмах и с диалогами от соавтора сценариев «Фаворитки» и «Круэллы» Тони МакНамары.
С 12 мая, Hulu
«Город в огне» / City on Fire, премьера (Apple TV+) (18+)
Экранизация дебютного романа журналиста Гарта Риска Холлберга. Действие бестселлера разворачивается во время блэкаута в Нью-Йорке в июле 1977 года: более чем на сутки город оказался полностью обесточен. Сценаристы Стефани Сэвадж и Джош Шварц (оба работали над оригинальной «Сплетницей») решили перенести историю в нулевые: личная трагедия здесь разворачивается на фоне атаки на башни-близнецы. У Чарли (Уайатт Олефф) убивают лучшую подругу (Чейз Суи Уондерс), и он пытается выяснить, кто же совершил преступление. В касте сериала также Джемайма Керк («Девочки», «Сексуальное просвещение»).
С 12 мая, Apple TV+
«Брижит Бардо: искусство жить» / Bardot, премьера (France 2) (18+)
Художественный мини-сериал по биографии Брижит Бардо — как модель и актриса мгновенна стала звездой и секс-символом, снявшись у Роже Вадима в провокационном фильме «И Бог создал женщину». А также как непросто ей далась слава мирская на самом деле. Юную Бардо играет Джулия де Нуньес, ее первого мужа Вадима — внук Жан-Поля Бельмондо Виктор. Режиссером проекта стал Кристофер Томпсон («Стейк от кутюр»), со сценарием ему помогала его мама Даниэль Томпсон («Бум», «Бум 2», «Укол зонтиком») .
С 12 мая, Start
«Спасти единственного сына», премьера (Kion, НТВ) (18+)
Совместный проект НТВ и Kion показывали на минувшем Московском кинофестивале в программе «Первая серия». Это история про хирурга Лику (Анна Ардова), чей сын Василий (Валерий Петров из «Море волнуется раз») исчезает во время отпуска в Греции. ФСБ подозревает, что тот присоединился к сирийским боевикам, но женщина уверена, что его похитили. Помочь в спасении сына она просит его биологического отца Павла (Алексей Серебряков). Снял остросюжетную драму Николай Хомерики («Сказка про темноту», «977», «Море волнуется раз», «Ледокол»).
C 12 мая, Kion
«Маллиган» / Mulligan, премьера (Netflix) (18+)
Комедийный мультсериал, придуманный Робертом Кэрлоком и Сэмом Минзом — сценаристами культовой «Студии 30» и Saturday Night Live. Почти случайно не слишком образованному Мэтти Маллигану удается остановить инопланетное вторжение. Правда, мир практически разрушен (привычный так точно), а немногие выжившие выбирают его президентом США, а первой леди — его девушку Люси. Одну из ролей — объявившего себя королем последнего британца на Земле — озвучил Дэниэл Рэдклифф.
С 12 мая, Netflix
«Звездный суд», премьера (ТНТ) (16+)
Спродюсированный братьями Андреасян комедийный сериал, вдохновленный судебной тяжбой Джонни Деппа и Эмбер Херд. Популярный российский актер со скандальной репутацией (Максим Лагашкин) подал иск к своей бывшей жене (Мария Горбань) о защите чести и достоинства. Она при разводе утверждала, что он абьюзер.
С 15 мая, ТНТ, Premier
«Детектив под кайфом» / High Desert, премьера (Apple TV+) (18+)
Комедийный детектив с Патришей Аркетт в главной роли. Она играет Пегги, борющуюся со многочисленными зависимостями (прежде всего, от запрещенных веществ). После смерти матери она решается круто изменить жизнь, став частным сыщиком. В роли бывшего парня Пегги в сериале снялся Мэтт Дилон. Режиссером проекта стал Джей Роуч, режиссер «Знакомства с Факерами» и «Трамбо».
С 17 мая, Apple TV+
«Балет», премьера (Wink ) (16+)
Новости, что режиссер Happy End Евгений Сангаджиев снимет проект про балет появились еще на этапе выхода его хитового сериала про вебкам. Тогда планировалось, что экс-приму Руту Майерс, ставшую хореографом с мировым именем, сыграет Ингеборга Дапкунайте, а в касте также появится Джон Малкович. В итоге главная роль досталась педагогу сценического танца в ГИТИСе и школе-студии МХАТ Алле Сигаловой, а в «Балете» снялись Игорь Гордин, Федор Бондарчук, Маруся Фомина, Ирина Апексимова, Лиза Янковская и Евгения Добровольская. Если недавний сериал «Актрисы» рассказывал о закулисьи театра драматического, настало время узнать об изнанке театра же, но музыкального.
С 18 мая, Wink
«Плейлист волонтера», премьера (Okko) (16+)
Триумфатор фестиваля Original+ — проект с Иваном Янковским о том, как (не)легко помогать. Основанный на автофикшене Мршавко Штапича (псевдоним Артема Ляшенко) сериал рассказывает историю разочарованного в жизни героя, который становится добровольцем в поисковом отряде. В касте, помимо Янковского, Шамиль Хаматов («Обоюдное согласие», «Бихэппи») и Мила Ершова («Трудные подростки», «Фандорин. Азазель»).
С 18 мая, Okko
«Целую, Китти» / XO, Kitty, премьера (18+)
Подростковый ромком — спин-офф шоу «Всем парням, которых я любила». Речь в нем идет вновь о переписках, но Китти (Анна Кэткарт) — младшей сестры героини оригинала. Она решает уехать из Америки в Южную Корею, чтобы быть рядом со своим парнем. Шоураннер сериала — писательница Дженни Хань, на чьих книгах основана история, а сняли его режиссеры Дженнифер Арнольд и Катина Медина Мора, обе работавшие над «Эмили в Париже».
С 18 мая, Netflix
«Счастливая долина» / Happy Valley, 3 сезон (AMC+) (16+)
Продолжение, которого поклонники «Счастливой долины» ждали семь лет: именно столько прошло с момента выхода второго сезона. В финале британской криминальной драмы сержант полиции Западного Йоркшира Кэтрин Кэйвуд (Сара Ланкашир) ведет многочисленные расследования, пока ее внук Райан (Риз Конна) старается принять правду о своем биологическом отце.
С 22 мая, AMC+
«Американец китайского происхождения» / American Born Chinese, премьера (Disney+) (18+)
Экранизация комикса о живущем в США подростке азиатского происхождения, отрицающем свои корни. Но однажды Цзинь Вану (его играет Бен Ван) приходится участвовать в схватках богов из китайской мифологии. В 2007 этот графический роман Джина Луэнь Яна получил премию Айснера. В шоу можно увидеть сразу троих актеров из триумфатора «Оскара» «Все везде и сразу» — Мишель Йео, Ке Хюи Куана и Стефани Сюй.
С 24 мая, Disney+
«Очищение» / The Clearing, премьера (Disney+, Hulu) (18+)
Экранизация одноименного бестселлера Джошуа Помаре, основанного на истории реально существовавшей в Австралии деструктивной секты «Семья». В сериале, как и книге, о событиях рассказывается с точки зрения женщины, которая пыталась самостоятельно остановить лидершу культа, охотящегося на детей. В касте триллера — Тереза Палмер, Гай Пирс и Миранда Отто, а сняли его сестра последней Грейси Отто («Школа разбитых сердец) и Джеффри Уокер («Бюро магических услуг»).
С 24 мая, Disney+, Hulu
«Платонический» / Platonic, премьера (Apple TV+) (18+)
Комедия с Сетом Рогеном и Роуз Бирн. Когда-то Уилл и Сильвия были лучшими друзьями, но перестали общаться. Спустя многие годы они пытаются понять, что в их отношениях пошло не так и можно ли их возобновить. Режиссером проекта стал Николас Столлер («В пролете», «Побег из Вегаса»), уже снимавший Рогена и Бирн в дилогии «Соседи. На тропе войны».
С 24 мая, Apple TV+
«Фубар» / Fubar, премьера (Netflix) (16+)
В комедийном боевике про шпионов Арнольд Шварценеггер впервые играет главную роль в сериале. Это история про Люка, агента ЦРУ, готовящегося к долгой и счастливой жизни на пенсии. Но до отставки он узнает, что его дочь Эмма (Моника Барбаро) — тоже на самом деле шпионка. Сценарий сериала придумал Ник Сантора, а снял Фил Абрахам (оба работали над «Сопрано»).
С 25 мая, Netflix
«Кошка», премьера (Start) (18+)
Детектив Карена Оганесяна, режиссеры «Игра на выживание», в которой главную роль играет одна из актрис его самого знаменитого проекта Анастасия Тодореску. Здесь она перевоплотилась в следовательницу Оксану Кошкину (не сложно догадаться, какое у нее прозвище). Та пытается найти детей, которых кто-то похищает. В касте также Павел Чинарев, Анатолий Белый, Алена Хмельницкая, Даниил Воробьев и Екатерина Вилкова.
С 25 мая, Start
«Майянцы» / Mayans M.C, 5 сезон (FX)
Спин-офф «Сынов анархии», действие которого происходят через несколько лет после событий оригинала. В финальном для проекта сезоне главный герой Эз Рейес (Джей Ди Пардо) будет пытаться стать хорошим лидером байкерского клуба.
С 25 мая, FX
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