От продолжения «Великой» до «Балета»: лучшие сериалы мая 2023 года

«Отчаянная невеста», премьера (Kion) (18+)

Драмеди с Анной Зайцевой — режиссером веб-сериала «Сама дура», которая выступает здесь как актриса. Она играет Алису — женщину чуть за 30, учащуюся в киношколе и встречающуюся с женатым мужчиной. Когда Алиса узнает, что супруга ее избранника ждет третьего ребенка, она его бросает и заключает пари с мамой (Юлия Ауг), что за год выйдет замуж. Если же она проиграет, ей придется заключить брак с сыном маминой подруги Пашей (Василий Михайлов).

C 4 мая, Kion