Петербургская художница Александра Водопьянова попала на обложку Vogue Portugal

Студентка выпускного курса петербургской Академии Штиглица стала героиней одной из четырех обложек свежего арт-номера Vogue Portugal. Эдиториал с ее участием для португальской версии журнала снял петербургский фотограф Дэниел Чернышов (автор лукбука коллекции radiance от дизайнера и лауреата конкурса Собака.ru «Новые имена в моде — 2026» Сергея Павлова!).

Героиня обложки Александра Водопьянова — художник-график, но с недавних пор расширила практику: теперь работает с объектами, живописью, перформансом и видео, не ограничиваясь чем-то одним. Художница выставляется с объединением «Кружок», а летом ее работы были на ярмарках ARS и TPAF. Для диплома Александра готовит серию крупноформатной графики, а прямо сейчас она работает над объектами к выставке в петербургской DiDi Gallery — ждем в декабре!

Создатели фотоистории до последнего момента не знали, что попадут на обложку:

Александра Водопьянова Художница и модель — в разговоре с Собака.ru: Проект предложил мой любимый фотограф Дэниел Чернышов. У него была задумка сделать большой эдиториал с современным прочтением разных направлений в искусстве. У нас уже был крутой опыт сотрудничества, поэтому Дэни позвал меня в качестве модели и художника (этот момент будет раскрыт в других фото эдиториала). В итоге у нас собралась команда мечты — бесконечно восхищаюсь ребятами и той работой, которую они проделали! Мы довольно долго ждали ответа от Vogue и были в шоке уже от того, что они взяли нас в номер, а про обложку не знали до самого конца. Это был сюрприз от редакторов: мы увидели нашу работу уже у них в соцсетях.