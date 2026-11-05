Петербургская художница Александра Водопьянова попала на обложку Vogue Portugal

Для ноябрьского арт-номера студентку Академии Штиглица снимал петербургский фотограф Дэниел Чернышов.
Студентка выпускного курса петербургской Академии Штиглица стала героиней одной из четырех обложек свежего арт-номера Vogue Portugal. Эдиториал с ее участием для португальской версии журнала снял петербургский фотограф Дэниел Чернышов (автор лукбука коллекции radiance от дизайнера и лауреата конкурса Собака.ru «Новые имена в моде — 2026» Сергея Павлова!).
Героиня обложки Александра Водопьянова — художник-график, но с недавних пор расширила практику: теперь работает с объектами, живописью, перформансом и видео, не ограничиваясь чем-то одним. Художница выставляется с объединением «Кружок», а летом ее работы были на ярмарках ARS и TPAF. Для диплома Александра готовит серию крупноформатной графики, а прямо сейчас она работает над объектами к выставке в петербургской DiDi Gallery — ждем в декабре!
Создатели фотоистории до последнего момента не знали, что попадут на обложку:
Александра Водопьянова
Художница и модель — в разговоре с Собака.ru:
Проект предложил мой любимый фотограф Дэниел Чернышов. У него была задумка сделать большой эдиториал с современным прочтением разных направлений в искусстве. У нас уже был крутой опыт сотрудничества, поэтому Дэни позвал меня в качестве модели и художника (этот момент будет раскрыт в других фото эдиториала). В итоге у нас собралась команда мечты — бесконечно восхищаюсь ребятами и той работой, которую они проделали!
Мы довольно долго ждали ответа от Vogue и были в шоке уже от того, что они взяли нас в номер, а про обложку не знали до самого конца. Это был сюрприз от редакторов: мы увидели нашу работу уже у них в соцсетях.
Дэниел Чернышов
Фотограф, креативный директор фотоистории для ноябрьского Vogue Portugal — в разговоре с Собака.ru:
История этой съемки началась с моего сна. Я просыпаюсь и понимаю, что не могу двигаться. Вокруг множество картин, на меня смотрят люди, и постепенно я осознаю, что нахожусь в музее, а сам помещен в холст: я живая картина, на которую смотрят посетители. Так появилась главная идея нашего фэшн-эдиториала — поместить человека внутрь произведения искусства и буквально оживить его.
Я выбрал семь направлений: сюрреализм, магический реализм, супрематизм, готику, футуризм, символизм и романтизм. Каждое стало основой для отдельного образа со своей эстетикой и визуальным языком. Образ, посвященный магическому реализму, особенный: Александра Водопьянова выступила в нем и моделью, и художником. В кадре она взаимодействует с картиной, которую написала сама, и буквально воссоединяется с ней — автор становится частью собственного произведения.
За остальные образы отвечала стилист Вероника Гончаренко. Создавая их, она увидела работы Марии Жудро (лауреат конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2026 — прим. ред.), и мы поняли, что они идеально подходят для супрематизма. Также в проекте участвовали дизайнеры Елизавета Черникова, София Медведева (автор платья Марии Миногаровой для свадебной обложки Собака.ru и героиня фэшн-проекта Собака.ru «Наш авангард» — прим. ред.), Анна Никонова и Анастасия Рязанова. Прически придумала Настя Будникова, макияж делала Анна Черная, ретушью занималась Анастасия Курдюмова. Я выступил фотографом и креативным директором.
Дэниел Чернышов
Фотограф, креативный директор фотоистории для ноябрьского Vogue Portugal — в разговоре с Собака.ru:
С самого начала я представлял этот проект в Vogue Portugal, хотя тогда это было скорее мечтой. Идея появилась в марте, в июне мы провели съемку, в июле отправили материал в редакцию, а в августе получили ответ: журнал хочет опубликовать работу в ноябрьском выпуске. Мы были уверены, что речь идет о разворотах внутри номера. О том, что один из кадров станет обложкой, мы узнали только в день выхода журнала, когда Vogue Portugal опубликовал ее у себя.
Это наша первая обложка, и мы испытали настоящий шок, восторг и огромное счастье. Самое удивительное, что идея, которая появилась во сне, спустя несколько месяцев оказалась на обложке одного из самых известных модных изданий мира. Мы благодарны редакции Vogue Portugal за доверие, а я — каждому участнику команды.
18+
Комментарии (0)