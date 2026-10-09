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«Новые имена в моде» — 2026: как прошел показ победителей конкурса Собака.ru

8 октября Собака.ru провела офлайн-показ победителей конкурса «Новые имена в моде» — 2026 в роскошных необарочных интерьерах особняка Мясникова! А главные герои — лауреаты конкурса и селебрити-модели (топовые герои из медиа, моды, кино и совриска!). Увидели гротескные жатые куртки Валерия Безрукова на каллиграфутуристе Покрасе Лампасе, пальто из запеченного меха (новаторская техника!) Максима Острейковского на блогере Вике Чуме, гранжевый барокко-шик Сергея Павлова на королеве русского тру-крайма Саше Сулим, а также маккуиновский кутюр Ренаты Литвинович на супружеской паре Марии Миногаровой и Александра Горчилина (в годовщину премьеры свадебной обложки Собака.ru!).

Собака.ru благодарит Rendez-Vous, генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026.

Сергей Павлов, коллекция radiance

Селебрити-модель — королева русского тру-крайма Саша Сулим
Валерий Безруков, коллекция «У разбитого корыта»

Селебрити-модель — каллиграфутурист Покрас Лампас
Ева Татаржинская, коллекция ECLIPSE

Селебрити-модель — петербургская фэшн-нимфа Ксения Прихотько
Сабина Тишкевич, коллекция Carefully! imperfect drawings

Селебрити-модель — актриса Анна Завтур
Максим Острейковский, коллекция U: ARE: MY OBSESSION

Селебрити-модель — арт+фэшн блогер и искусствовед Вика Чума
Дарья Гугнина, коллекция HAPPILY NEVER AFTER

Селебрити-модель — идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина
Дина Рязанцева, коллекция «Привал комедиантов»

Селебрити-модель — режиссер и художественный руководитель musicAeterna Dance Анна Гусева
Мария Жудро, коллекция The Man Without Qualities

Селебрити-модель — актриса Сиу Нгуен
Рената Литвинович, коллекция Secret room

Селебрити-модели — фэшн-дива Мария Миногарова и актер Александр Горчилин
Настя Бурьян, коллекция «Цветы и травы»

Победитель в номинации «Аксессуары»

Сергей Павлов, коллекция radiance 

Селебрити-модель — королева русского тру-крайма Саша Сулим

Александра Сулим. Сергей Павлов
Фото Собака.ru
Александра Сулим, Сергей Павлов
Александра Сулим. Сергей Павлов
Фото Собака.ru
Александра Сулим, Сергей Павлов
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru

Выпускник Академии Штиглица Сергей Павлов выкрутил на максимум готический стейтмент-шик в коллекции radiance: получились архитектурные жакеты, шипованные платья и гранжевые твидовые костюмы (да, так можно!), которые высоко оценил экспертный совет конкурса «Новые имена в моде» — 2026. 

Валерий Безруков, коллекция «У разбитого корыта»

Селебрити-модель — каллиграфутурист Покрас Лампас

Покрас Лампас. Валерий Безруков
Фото Собака.ru
Покрас Лампас, Валерий Безруков
Покрас Лампас. Валерий Безруков
Фото Собака.ru
Покрас Лампас, Валерий Безруков
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru

Яппи с Уолл-стрит встречают гротескные жатые объемы — мы про коллекцию «У разбитого корыта» выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и основателя бренда «Безруков» Валерия Безрукова, чьи образы полюбились Марку Эйдельштейну и Антохе MC. На этот раз Безруков исследовал кризис маскулинности через вещи, имитирующие смятый в аварии металл (авторская фэшн-разработка и рефлексия пережитой автокатастрофы). «Я взял образ яппи с Уолл-стрит — представил их в черный понедельник 1987 года, когда обрушился финансовый рынок и очень многие в мгновение остались ни с чем».

Ева Татаржинская, коллекция ECLIPSE

Селебрити-модель — петербургская фэшн-нимфа Ксения Прихотько

Ксения Прихотько. Ева Татаржинская
Фото Собака.ru
Ксения Прихотько, Ева Татаржинская
Ксения Прихотько. Ева Татаржинская
Фото Собака.ru
Ксения Прихотько, Ева Татаржинская
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Ксения Прихотько. Ева Татаржинская
Фото Собака.ru
Ксения Прихотько, Ева Татаржинская
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru

«Мы живем в эпоху гипервидимости и постоянной оценки. Взгляд общества, медиа и социальные сети действуют как искажающие линзы, через которые люди смотрят друг на друга. Человек нуждается в физической архитектуре личных границ, которая будет фильтровать этот внешний поток, оставляя внутреннее пространство неприкосновенным», — рассказывает о коллекции ECLIPSE победительница читательского голосования, четверокурсница Школы дизайна НИУ ВШЭ Ева Татаржинская (видели юбки и платья ее авторства в съемке Собака.ru c Ольгой Медынич, а также на фэшн-инфлюэнсере Марии Лобановой и певице Моне во время VK-феста в 2026 году!). 

Сабина Тишкевич, коллекция Carefully! imperfect drawings

Селебрити-модель — актриса Анна Завтур

Анна Завтур. Сабина Тишкевич
Фото Собака.ru
Анна Завтур, Сабина Тишкевич
Анна Завтур. Сабина Тишкевич
Фото Собака.ru
Анна Завтур, Сабина Тишкевич
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru

Студентка Школы дизайна НИУ ВШЭ Сабина Тишкевич мастерски работает с корсетами и бумажными поп-арт аппликациями — доказано сотрудничеством с Марией Миногаровой, Хлоей, Лесей Кафельниковой, Диларой Зинатуллиной, стилистами Анастасией Соломеиной и Кристиной Акопян, а также появлением на  Moscow Fashion Week 2026. «За концепцию проекта я взяла авторские иллюстрации, вдохновленные мифологией и сказками. Этот мир сопровождает меня с детства и превратился в основу моего художественного стиля. Изделия я дополняю стразами, пайетками и бантами».

Факт! Еще до подведения итогов нынешнего конкурса стилист Вика Салават заметила работы студентки Школы дизайна НИУ ВШЭ Сабины Тишкевич и застилизовала в них визажиста-феномена Глашу Гурьянову.

Максим Острейковский, коллекция U: ARE: MY OBSESSION

Селебрити-модель — арт+фэшн блогер и искусствовед Вика Чума

Вика Чума. Максим Острейковский
Фото Собака.ru
Вика Чума, Максим Острейковский
Вика Чума. Максим Острейковский
Фото Собака.ru
Вика Чума, Максим Острейковский
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru

В авангарде мирового фэшн-тренда на меховые луки — выпускник Марии Смирновой в Школе дизайна НИУ ВШЭ и дизайнер супербренда Ushatava Максим Острейковский (петербуржец в анамнезе!). Придумал собственную сверхтехнологию обработки искусственной пушнины (оценила Эвелина Хромченко на «Модном приговоре»!): выдерживает экоустойчивые шкурки под термопрессом — в итоге запеченный мех превращается в аналог глянцевой кожи. Шубы из вау-материала (оммаж маминому винтажу!) уже примерила звезда русского инди-попа Муся Тотибадзе, а образцовая Prada-girl Евгения Мельникова вышла в пальто Максима на выпускном показе Школы дизайна. Вдобавок Острейковский покорил балерину Марию Хореву и команду PAP Magazine своими деконструированными топами-блузами (оммаж голландскому костюму XVII века с картины Герарда Терборха «Портрет дамы»!). 

Дарья Гугнина, коллекция HAPPILY NEVER AFTER

Селебрити-модель — велнес-принцесса и идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина

Мария Грудина. Дарья Гугнина
Фото Собака.ru
Мария Грудина, Дарья Гугнина
Мария Грудина. Дарья Гугнина
Фото Собака.ru
Мария Грудина, Дарья Гугнина
Мария Грудина
Фото Собака.ru
Мария Грудина
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru

Выпускница Британской высшей школы дизайна Дарья Гугнина в коллаборации с Авророй Луниной и Ларой Куркчи отшила платье для съемки Собака.ru с Дарьей Мороз, а в коллекции «Счастливы вместе никогда» показала свою версию авангардного брайдалкора (с опорой на y2k-визуал) — точнее, шесть свадебных луков-сценариев. 

Дина Рязанцева, коллекция «Привал комедиантов»

Селебрити-модель — режиссер и художественный руководитель musicAeterna Dance Анна Гусева

Анна Гусева. Дина Рязанцева
Фото Собака.ru
Анна Гусева, Дина Рязанцева
Анна Гусева. Дина Рязанцева
Фото Собака.ru
Анна Гусева, Дина Рязанцева
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru

Студентка Школы дизайна НИУ ВШЭ Сабина Тишкевич мастерски работает с корсетами и бумажными поп-арт аппликациями — доказано сотрудничеством с Марией Миногаровой, Хлоей, Лесей Кафельниковой, Диларой Зинатуллиной, стилистами Анастасией Соломеиной и Кристиной Акопян, а также появлением на  Moscow Fashion Week 2026. «За концепцию проекта я взяла авторские иллюстрации, вдохновленные мифологией и сказками. Этот мир сопровождает меня с детства и превратился в основу моего художественного стиля. Изделия я дополняю стразами, пайетками и бантами».

Мария Жудро, коллекция The Man Without Qualities

Селебрити-модель — актриса Сиу Нгуен

Сиу Нгуен. Мария Жудро
Фото Собака.ru
Сиу Нгуен, Мария Жудро
Сиу Нгуен. Мария Жудро
Фото Собака.ru
Сиу Нгуен, Мария Жудро
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru

Выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Мария Жудро творит с опорой на модные коды фэшн-патриарха Хуссейна Чалаяна, а ее геометричные образы успели примерить инди-дивы Мирель, Муся Тотибадзе и Тереля, а также инфлюэнсеры Катя Голден и Вера Вольт. Коллекция The Man Without Qualities создана на основе изучения московского концептуализма и серии работ «Эйдосы» Виктора Пивоварова, где человек представлен как условная фигура, приближенная к идее чистой формы.

Рената Литвинович, коллекция Secret room

Селебрити-модели — фэшн-дива Мария Миногарова и актер Александр Горчилин

Мария Миногарова, Александр Горчилин
Фото Собака.ru
Мария Миногарова, Александр Горчилин
Мария Миногарова, Александр Горчилин. Рената Литвинович
Фото Собака.ru
Мария Миногарова, Александр Горчилин, Рената Литвинович
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru
Фото Собака.ru

Новейшее явление на готической фэшн-карте Петебурга — бренд кутюра и prêt-à-porter RELCHÉR (микс историзма и авангарда!), основанный год назад дизайнером из Латвии Ренатой Литвинович (платье бренда выгуливала фэшн-инфлюэнсер Юлия Кулик на премии «ТОП50» — 2026!).

Победитель в номинации «Аксессуары» — коллекция «Цветы и травы» Насти Бурьян

Настя Бурьян в украшениях Nastya Buryan
Фото Собака.ru

Настя Бурьян в украшениях Nastya Buryan

Настя Бурьян у корнера украшений Nastya Buryan
Фото Собака.ru

Настя Бурьян у корнера украшений Nastya Buryan

Московский фэшн-дизайнер Настя Бурьян выращивает зачарованные украшения-сады при помощи комбинации расписанных эмалью полимеров и серебром, латунью и камнями — так на серьгах, кольцах и браслетах Buryan расцвели кастомные вьюнки, кувшинки и незабудки, полюбившиеся Ирине Горбачевой, Саше Бортич, Ксении Собчак и Вике Чуме. Факт: сразу после объявления итогов конкурса команда Blazar обратила внимание на нашего лауреата Настю Бурьян и пригласила участвовать в ярмарке.

 

Сергей Луковский, Александра Сулим
Фото Собака.ru
Александра Сулим, Сергей Луковский
Эльмира Тулебаева, Анна Гусева
Фото Собака.ru
Эльмира Тулебаева, Анна Гусева
Покрас Лампас, Анна Гусева
Фото Собака.ru
Покрас Лампас, Анна Гусева

Отвечал за (без преувеличения!) важнейшее модное событие сезона в Петербурге режиссер Сергей Луковский. На его счету постановка многих фэшн-шоу (в том числе и наших!): от Tanya Kotegova до Thom Browne, создание культовой модельной школы Lukovsky Model Academy и Bureau Lukovsky. Стилизовала показ Эльмира Тулебаева — именно она трудилась над обложками Собака.ru с Марком Эйдельштейном, Паулиной Андреевой, Викторией Исаковой и Дмитрием Нагиевым.

Фото: Елизавета Медунецкая, Дмитрий Егоров

Теги:
Новые имена в моде - 2026
Люди:
Вика Чума, Александра Сулим, Ксения Прихотько Сиу Нгуен, Эльмира Тулебаева, Анна Гусева, Мария Грудина, Мария Миногарова, Анна Завтур, Сергей Луковский, Александр Горчилин, Покрас Лампас

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