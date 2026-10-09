«Новые имена в моде» — 2026: как прошел показ победителей конкурса Собака.ru

8 октября Собака.ru провела офлайн-показ победителей конкурса «Новые имена в моде» — 2026 в роскошных необарочных интерьерах особняка Мясникова! А главные герои — лауреаты конкурса и селебрити-модели (топовые герои из медиа, моды, кино и совриска!). Увидели гротескные жатые куртки Валерия Безрукова на каллиграфутуристе Покрасе Лампасе, пальто из запеченного меха (новаторская техника!) Максима Острейковского на блогере Вике Чуме, гранжевый барокко-шик Сергея Павлова на королеве русского тру-крайма Саше Сулим, а также маккуиновский кутюр Ренаты Литвинович на супружеской паре Марии Миногаровой и Александра Горчилина (в годовщину премьеры свадебной обложки Собака.ru!).
Собака.ru благодарит Rendez-Vous, генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026.
Сергей Павлов, коллекция radiance
Селебрити-модель — королева русского тру-крайма Саша Сулим
Валерий Безруков, коллекция «У разбитого корыта»
Селебрити-модель — каллиграфутурист Покрас Лампас
Ева Татаржинская, коллекция ECLIPSE
Селебрити-модель — петербургская фэшн-нимфа Ксения Прихотько
Сабина Тишкевич, коллекция Carefully! imperfect drawings
Селебрити-модель — актриса Анна Завтур
Максим Острейковский, коллекция U: ARE: MY OBSESSION
Селебрити-модель — арт+фэшн блогер и искусствовед Вика Чума
Дарья Гугнина, коллекция HAPPILY NEVER AFTER
Селебрити-модель — идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина
Дина Рязанцева, коллекция «Привал комедиантов»
Селебрити-модель — режиссер и художественный руководитель musicAeterna Dance Анна Гусева
Мария Жудро, коллекция The Man Without Qualities
Селебрити-модель — актриса Сиу Нгуен
Рената Литвинович, коллекция Secret room
Селебрити-модели — фэшн-дива Мария Миногарова и актер Александр Горчилин
Настя Бурьян, коллекция «Цветы и травы»
Победитель в номинации «Аксессуары»
Сергей Павлов, коллекция radiance
Селебрити-модель — королева русского тру-крайма Саша Сулим
Выпускник Академии Штиглица Сергей Павлов выкрутил на максимум готический стейтмент-шик в коллекции radiance: получились архитектурные жакеты, шипованные платья и гранжевые твидовые костюмы (да, так можно!), которые высоко оценил экспертный совет конкурса «Новые имена в моде» — 2026.
Валерий Безруков, коллекция «У разбитого корыта»
Селебрити-модель — каллиграфутурист Покрас Лампас
Яппи с Уолл-стрит встречают гротескные жатые объемы — мы про коллекцию «У разбитого корыта» выпускника Школы дизайна НИУ ВШЭ и основателя бренда «Безруков» Валерия Безрукова, чьи образы полюбились Марку Эйдельштейну и Антохе MC. На этот раз Безруков исследовал кризис маскулинности через вещи, имитирующие смятый в аварии металл (авторская фэшн-разработка и рефлексия пережитой автокатастрофы). «Я взял образ яппи с Уолл-стрит — представил их в черный понедельник 1987 года, когда обрушился финансовый рынок и очень многие в мгновение остались ни с чем».
Ева Татаржинская, коллекция ECLIPSE
Селебрити-модель — петербургская фэшн-нимфа Ксения Прихотько
«Мы живем в эпоху гипервидимости и постоянной оценки. Взгляд общества, медиа и социальные сети действуют как искажающие линзы, через которые люди смотрят друг на друга. Человек нуждается в физической архитектуре личных границ, которая будет фильтровать этот внешний поток, оставляя внутреннее пространство неприкосновенным», — рассказывает о коллекции ECLIPSE победительница читательского голосования, четверокурсница Школы дизайна НИУ ВШЭ Ева Татаржинская (видели юбки и платья ее авторства в съемке Собака.ru c Ольгой Медынич, а также на фэшн-инфлюэнсере Марии Лобановой и певице Моне во время VK-феста в 2026 году!).
Сабина Тишкевич, коллекция Carefully! imperfect drawings
Селебрити-модель — актриса Анна Завтур
Студентка Школы дизайна НИУ ВШЭ Сабина Тишкевич мастерски работает с корсетами и бумажными поп-арт аппликациями — доказано сотрудничеством с Марией Миногаровой, Хлоей, Лесей Кафельниковой, Диларой Зинатуллиной, стилистами Анастасией Соломеиной и Кристиной Акопян, а также появлением на Moscow Fashion Week 2026. «За концепцию проекта я взяла авторские иллюстрации, вдохновленные мифологией и сказками. Этот мир сопровождает меня с детства и превратился в основу моего художественного стиля. Изделия я дополняю стразами, пайетками и бантами».
Факт! Еще до подведения итогов нынешнего конкурса стилист Вика Салават заметила работы студентки Школы дизайна НИУ ВШЭ Сабины Тишкевич и застилизовала в них визажиста-феномена Глашу Гурьянову.
Максим Острейковский, коллекция U: ARE: MY OBSESSION
Селебрити-модель — арт+фэшн блогер и искусствовед Вика Чума
В авангарде мирового фэшн-тренда на меховые луки — выпускник Марии Смирновой в Школе дизайна НИУ ВШЭ и дизайнер супербренда Ushatava Максим Острейковский (петербуржец в анамнезе!). Придумал собственную сверхтехнологию обработки искусственной пушнины (оценила Эвелина Хромченко на «Модном приговоре»!): выдерживает экоустойчивые шкурки под термопрессом — в итоге запеченный мех превращается в аналог глянцевой кожи. Шубы из вау-материала (оммаж маминому винтажу!) уже примерила звезда русского инди-попа Муся Тотибадзе, а образцовая Prada-girl Евгения Мельникова вышла в пальто Максима на выпускном показе Школы дизайна. Вдобавок Острейковский покорил балерину Марию Хореву и команду PAP Magazine своими деконструированными топами-блузами (оммаж голландскому костюму XVII века с картины Герарда Терборха «Портрет дамы»!).
Дарья Гугнина, коллекция HAPPILY NEVER AFTER
Селебрити-модель — велнес-принцесса и идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина
Выпускница Британской высшей школы дизайна Дарья Гугнина в коллаборации с Авророй Луниной и Ларой Куркчи отшила платье для съемки Собака.ru с Дарьей Мороз, а в коллекции «Счастливы вместе никогда» показала свою версию авангардного брайдалкора (с опорой на y2k-визуал) — точнее, шесть свадебных луков-сценариев.
Дина Рязанцева, коллекция «Привал комедиантов»
Селебрити-модель — режиссер и художественный руководитель musicAeterna Dance Анна Гусева
Студентка Школы дизайна НИУ ВШЭ Сабина Тишкевич мастерски работает с корсетами и бумажными поп-арт аппликациями — доказано сотрудничеством с Марией Миногаровой, Хлоей, Лесей Кафельниковой, Диларой Зинатуллиной, стилистами Анастасией Соломеиной и Кристиной Акопян, а также появлением на Moscow Fashion Week 2026. «За концепцию проекта я взяла авторские иллюстрации, вдохновленные мифологией и сказками. Этот мир сопровождает меня с детства и превратился в основу моего художественного стиля. Изделия я дополняю стразами, пайетками и бантами».
Мария Жудро, коллекция The Man Without Qualities
Селебрити-модель — актриса Сиу Нгуен
Выпускница Школы дизайна НИУ ВШЭ Мария Жудро творит с опорой на модные коды фэшн-патриарха Хуссейна Чалаяна, а ее геометричные образы успели примерить инди-дивы Мирель, Муся Тотибадзе и Тереля, а также инфлюэнсеры Катя Голден и Вера Вольт. Коллекция The Man Without Qualities создана на основе изучения московского концептуализма и серии работ «Эйдосы» Виктора Пивоварова, где человек представлен как условная фигура, приближенная к идее чистой формы.
Рената Литвинович, коллекция Secret room
Селебрити-модели — фэшн-дива Мария Миногарова и актер Александр Горчилин
Новейшее явление на готической фэшн-карте Петебурга — бренд кутюра и prêt-à-porter RELCHÉR (микс историзма и авангарда!), основанный год назад дизайнером из Латвии Ренатой Литвинович (платье бренда выгуливала фэшн-инфлюэнсер Юлия Кулик на премии «ТОП50» — 2026!).
Победитель в номинации «Аксессуары» — коллекция «Цветы и травы» Насти Бурьян
Московский фэшн-дизайнер Настя Бурьян выращивает зачарованные украшения-сады при помощи комбинации расписанных эмалью полимеров и серебром, латунью и камнями — так на серьгах, кольцах и браслетах Buryan расцвели кастомные вьюнки, кувшинки и незабудки, полюбившиеся Ирине Горбачевой, Саше Бортич, Ксении Собчак и Вике Чуме. Факт: сразу после объявления итогов конкурса команда Blazar обратила внимание на нашего лауреата Настю Бурьян и пригласила участвовать в ярмарке.
Отвечал за (без преувеличения!) важнейшее модное событие сезона в Петербурге режиссер Сергей Луковский. На его счету постановка многих фэшн-шоу (в том числе и наших!): от Tanya Kotegova до Thom Browne, создание культовой модельной школы Lukovsky Model Academy и Bureau Lukovsky. Стилизовала показ Эльмира Тулебаева — именно она трудилась над обложками Собака.ru с Марком Эйдельштейном, Паулиной Андреевой, Викторией Исаковой и Дмитрием Нагиевым.
Фото: Елизавета Медунецкая, Дмитрий Егоров
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