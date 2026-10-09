«Новые имена в моде» — 2026: как прошел показ победителей конкурса Собака.ru

Студентка Школы дизайна НИУ ВШЭ Сабина Тишкевич мастерски работает с корсетами и бумажными поп-арт аппликациями — доказано сотрудничеством с Марией Миногаровой, Хлоей, Лесей Кафельниковой, Диларой Зинатуллиной, стилистами Анастасией Соломеиной и Кристиной Акопян, а также появлением на Moscow Fashion Week 2026. «За концепцию проекта я взяла авторские иллюстрации, вдохновленные мифологией и сказками. Этот мир сопровождает меня с детства и превратился в основу моего художественного стиля. Изделия я дополняю стразами, пайетками и бантами».

Факт! Еще до подведения итогов нынешнего конкурса стилист Вика Салават заметила работы студентки Школы дизайна НИУ ВШЭ Сабины Тишкевич и застилизовала в них визажиста-феномена Глашу Гурьянову.