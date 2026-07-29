Денис Химиляйне, Александр Дашевский и Виталий Пушницкий обсудят книги об искусстве в «Третьем месте»

Александр Дашевский, который тоже примет участие в дискуссии, выступил куратором выставки. Художник, искусствовед и сооснователь независимого экспериментального пространства «НеНеМу», он специализируется на российском искусстве XX–XXI веков, работает с частными и музейными коллекциями, поддерживает молодых художников Петербурга и Москвы.

Еще один участник паблик-тока — Виталий Пушницкий — работает на пересечении медиумов. Его практика вступает в диалог с мировой историей искусства и стремится к поиску собственных визуальных языков. Автор объединяет произведения в серии и развивает отдельные темы на протяжении многих лет. С 2022 года Пушницкий публикует свою философскую прозу. В июне в Галерее Марины Гисич (Marina Gisich Gallery) открылась его выставка «Земля», на которой представили новую книгу художника «Воскресенье». Увидеть книгу Пушницкого, а также его графические, живописные работы и керамику можно до 10 сентября.

Разговор про книги об искусстве начнется 29 июля в 20:00 на Литейном, 62. Билеты в продаже на сайте «Третьего места».

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