Денис Химиляйне, Александр Дашевский и Виталий Пушницкий обсудят книги об искусстве в «Третьем месте»

Дискуссия состоится 29 июля.
Денис Химиляйне со скульптурой Вадима Сидура «Голова современника»
29 июля в культурном пространстве «Третье место» пройдет публичная беседа коллекционера современного искусства Дениса Химиляйне, художников Александра Дашевского и Виталия Пушницкого. Спикеры обсудят книги об искусстве и художественные альбомы как самоценные издания и как способ документации выставок.
Дискуссию приурочили к экспозиции «Голова современника. Художники из коллекции», которая пробудет в «Третьем месте» до 31 июля. Первая полномасштабная выставка работ из коллекции Дениса Химиляйне охватила свыше 100 произведений. Среди авторов — Ольга и Олег Татаринцевы, Вадим Сидур, Михаил Рогинский, Нестор Энгельке и еще более 30 имен.
Александр Дашевский, который тоже примет участие в дискуссии, выступил куратором выставки. Художник, искусствовед и сооснователь независимого экспериментального пространства «НеНеМу», он специализируется на российском искусстве XX–XXI веков, работает с частными и музейными коллекциями, поддерживает молодых художников Петербурга и Москвы.
Еще один участник паблик-тока — Виталий Пушницкий — работает на пересечении медиумов. Его практика вступает в диалог с мировой историей искусства и стремится к поиску собственных визуальных языков. Автор объединяет произведения в серии и развивает отдельные темы на протяжении многих лет. С 2022 года Пушницкий публикует свою философскую прозу. В июне в Галерее Марины Гисич (Marina Gisich Gallery) открылась его выставка «Земля», на которой представили новую книгу художника «Воскресенье». Увидеть книгу Пушницкого, а также его графические, живописные работы и керамику можно до 10 сентября.
Разговор про книги об искусстве начнется 29 июля в 20:00 на Литейном, 62. Билеты в продаже на сайте «Третьего места».
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