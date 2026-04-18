Первая полномасштабная выставка работ из коллекции Дениса Химиляйне открывается в «Третьем месте»

С 24 апреля в культурном пространстве «Третье место» начнет работу выставка «Голова современника. Художники из коллекции». В экспозицию войдут более 100 работ из коллекции Дениса Химиляйне, объединенных вниманием к состояниям тревоги, уязвимости, внутреннего напряжения и попыткам человека найти опору в меняющемся мире. Среди авторов — Ольга и Олег Татаринцевы, Вадим Сидур, Михаил Рогинский, Нестор Энгельке и еще свыше 30 имен.

Проект организован вокруг устойчивых тем, через которые представители разных поколений отечественного искусства осмысляют реальность. Художественные практики предстают способом фиксации сложного исторического, социального и личного опыта.

Название отсылает к скульптуре Вадима Сидура «Голова современника», которая открывает экспозицию. В следующие за скульптурой пространства поместили среди прочих работы московского мультимедийного дуэта Татаринцевых, Константина Симуна, некрореалиста Владимира Кустова, фотографа Владимира Куприянова, наследника концептуалистов Сергея Волкова, современной художницы Лизы Бобковой.