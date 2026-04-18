Первая полномасштабная выставка работ из коллекции Дениса Химиляйне открывается в «Третьем месте»

Тим Парщиков. Из серии «Suspense». 2008—2010
С 24 апреля в культурном пространстве «Третье место» начнет работу выставка «Голова современника. Художники из коллекции». В экспозицию войдут более 100 работ из коллекции Дениса Химиляйне, объединенных вниманием к состояниям тревоги, уязвимости, внутреннего напряжения и попыткам человека найти опору в меняющемся мире. Среди авторов — Ольга и Олег Татаринцевы, Вадим Сидур, Михаил Рогинский, Нестор Энгельке и еще свыше 30 имен.
Проект организован вокруг устойчивых тем, через которые представители разных поколений отечественного искусства осмысляют реальность. Художественные практики предстают способом фиксации сложного исторического, социального и личного опыта.
Название отсылает к скульптуре Вадима Сидура «Голова современника», которая открывает экспозицию. В следующие за скульптурой пространства поместили среди прочих работы московского мультимедийного дуэта Татаринцевых, Константина Симуна, некрореалиста Владимира Кустова, фотографа Владимира Куприянова, наследника концептуалистов Сергея Волкова, современной художницы Лизы Бобковой.
Собрание Дениса Химиляйне формировалось более десяти лет. В коллекции — наследие четырех поколений отечественных художников: послевоенный советский модернизм, нонконформизм 70-х — первой половины 80-х, искусство переходного времени (перестройка — 90-е годы) и современное отечественное искусство первой четверти 21 века. Посвящены работы напряженным и зачастую травматичным темам.
Куратором экспозиции выступил Александр Дашевский — петербургский художник, искусствовед и сооснователь независимого экспериментального пространства «НеНеМу». Александр специализируется на российском искусстве XX–XXI веков, работает с частными и музейными коллекциями, поддерживает молодых художников Петербурга и Москвы.
«Выставка "Голова современника. Художники из коллекции" — первый полномасштабный показ коллекции Дениса Химиляйне, попытка прояснить принципы ее формирования, сделать предположение о точках ее роста. За первые десять лет своего существования собрание очевидно переросло рамки "домашней коллекции" — это подтверждается многочисленными запросами от государственных и частных музеев с просьбами выдать отдельные произведения на выставки, количеством произведений, размахом деятельности. Однако сама выставка построена не как демонстрация лучших покупок, а как развернутое драматическое высказывание об истории отечественного искусства, тревогах и возможностях сегодняшнего дня», — отмечает Дашевский.
Зрителю предлагают последовательный маршрут из четырех отрезков. В первых залах — анализ коллективного опыта через образы труда и Великой Отечественной войны. Затем фокус смещается в сторону эмоциональных аффектов, порождаемых глобальной перестройкой миропорядка. Третья часть посвящена стратегиям проживания эпохи перемен, способам находить баланс в момент исторической турбулентности. Финальная часть обращается к теме фрагментации памяти и тому, как из разрозненных идей и событий складывается цельный, пусть и неоднородный, образ эпохи.
Выставка «Голова современника. Художники из коллекции» пробудет с 24 апреля по 31 июля на Литейном, 62. Продажи билетов откроют на сайте «Третьего места».
16+
Комментарии (0)