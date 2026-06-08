Marina Gisich Gallery открывает выставку Виталия Пушницкого «Земля»

12 июня в Галерее Марины Гисич (Marina Gisich Gallery) открывается выставка Виталия Пушницкого «Земля». Экспозиция продолжит авторское исследование восприятия, памяти и внутренней природы образа. В залах появятся графические и живописные работы, керамика, а также новая книга художника «Воскресенье».

Виталий Пушницкий работает на пересечении медиумов. Его практика вступает в диалог с мировой историей искусства и стремится к поиску собственных визуальных языков. Автор объединяет произведения в серии и развивает отдельные темы на протяжении многих лет. С 2022 года Пушницкий публикует свою философскую прозу.

В его новом проекте земля раскрывается как многозначный символ: почва, прах, основание жизни, планета, пространство бесконечного цикла рождения и исчезновения. В практике художника слово превращается в знак, а образ — в самостоятельную систему смыслов.