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Искусство

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Marina Gisich Gallery открывает выставку Виталия Пушницкого «Земля»

В экспозиции представят графику, живопись, керамику и новую книгу художника «Воскресенье».

Виталий Пушницкий
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery

Виталий Пушницкий

12 июня в Галерее Марины Гисич (Marina Gisich Gallery) открывается выставка Виталия Пушницкого «Земля». Экспозиция продолжит авторское исследование восприятия, памяти и внутренней природы образа. В залах появятся графические и живописные работы, керамика, а также новая книга художника «Воскресенье».

Виталий Пушницкий работает на пересечении медиумов. Его практика вступает в диалог с мировой историей искусства и стремится к поиску собственных визуальных языков. Автор объединяет произведения в серии и развивает отдельные темы на протяжении многих лет. С 2022 года Пушницкий публикует свою философскую прозу.

В его новом проекте земля раскрывается как многозначный символ: почва, прах, основание жизни, планета, пространство бесконечного цикла рождения и исчезновения. В практике художника слово превращается в знак, а образ — в самостоятельную систему смыслов.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Marina Gisich Gallery

Первая часть экспозиции включает живопись и графику. В произведениях «Свидетель», «Семена» и «Остров. Сатурн» присутствие персонажа приближает зрителя к ощущению нестабильной реальности. Второй раздел охватит керамику из серии «Пустота Эридана», в которой простые глиняные сосуды, следуя мысли Лао-Цзы «Суть горшка — в его пустоте», превращаются в объекты метафизического опыта. Смысловое пространство работ дополнит книга художника «Воскресенье», в которую вошли восточные притчи.

«Земля» пробудет с 12 июня до 10 сентября на набережной Фонтанки, 121. Вход по билетам галереи.

12+

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