Покрас Лампас расписал кофе 99-метровое полотно для премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»

Покрас Лампас выступил с перформансом на вручении премии Собака.ru «ТОП5. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026. В финале награждения по ступенькам Михайловского замка спустили полотно размером 18х5,5 метра с начертанием трех слов: «любовь», «культура» и «человек». «Наши главные слова», — заметил каллиграф в разговоре с редакцией.

Полотно для поп-апа сшили специально. Покрас расписывал его вручную в цеху кондитерского комбината «Невские берега». В качестве материала для каллиграфии он использовал кофе. В композиции слова «культура» и «человек» переплетены друг с другом.