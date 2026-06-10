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Искусство

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Покрас Лампас расписал кофе 99-метровое полотно для премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»

Каллиграф начертал на ткани три слова: «любовь», «культура» и «человек».

Фото: Дмитрий Егоров

Покрас Лампас выступил с перформансом на вручении премии Собака.ru «ТОП5. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026. В финале награждения по ступенькам Михайловского замка спустили полотно размером 18х5,5 метра с начертанием трех слов: «любовь», «культура» и «человек». «Наши главные слова», — заметил каллиграф в разговоре с редакцией.

Полотно для поп-апа сшили специально. Покрас расписывал его вручную в цеху кондитерского комбината «Невские берега». В качестве материала для каллиграфии он использовал кофе. В композиции слова «культура» и «человек» переплетены друг с другом.

Фото: Дмитрий Егоров
Фото: Дмитрий Егоров

Церемония «ТОП50» прошла в Михайловском (Инженерном) замке 9 июня. На лоджии северного фасада, закрытой для публичных посещений, наградили героев, а праздновали на лугу набережной Мойки с видом на Летний сад. Событие посетили свыше 700 гостей. Сам Покрас Лампас стал лауреатом 2026 года в номинации «Мода» — за метатайнопись в коллекциях одежды Pokras Lampas brand.

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