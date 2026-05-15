Где во время «Ночи музеев» в Петербурге будут показывать искусство? Выбрали 9 локаций, которые нельзя пропустить

Эрмитаж

В главном музее города решили выкрутить таинственность ночного праздника на максимум — темой в этом году стали загадки. Можно будет послушать лекции об античной магии, Дюрере, Рафаэле, да Винчи и Кабаковых, поучаствовать в квестах (для детей — музейный детектив, для всех — тайны Главного штаба). Покажут танцевальный перформанс и выставку работ людей с тяжелой формой ДЦП «Портрет вне себя». А еще организуют дискуссию между телевизионщиками и блогерами (участвует краевед наших сердец Семен Некрасов), которые поспорят, кто лучше делает культуру видимой.

Все мероприятия в Главном штабе — бесплатные. За отдельную плату можно попасть в Манеж Малого Эрмитажа на выставку «За пределами “ученого искусства”. Провинциальный портрет в собрании Эрмитажа».

