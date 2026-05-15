Где во время «Ночи музеев» в Петербурге будут показывать искусство? Выбрали 9 локаций, которые нельзя пропустить

Арт-загадки в Эрмитаже, VR-мастерская Шагала в Русском музее, тотальный театр в МИСП, футуристические кокошники в Музее авангарда и даже надгробия в Некрополе мастеров искусств. Собака.ru рассказывает, какие художественные музеи точно стоит посетить в ночь с 16 на 17 мая.
Статуя «Виктория Кальватоне». Римская империя. II век
Эрмитаж
В главном музее города решили выкрутить таинственность ночного праздника на максимум — темой в этом году стали загадки. Можно будет послушать лекции об античной магии, Дюрере, Рафаэле, да Винчи и Кабаковых, поучаствовать в квестах (для детей — музейный детектив, для всех — тайны Главного штаба). Покажут танцевальный перформанс и выставку работ людей с тяжелой формой ДЦП «Портрет вне себя». А еще организуют дискуссию между телевизионщиками и блогерами (участвует краевед наших сердец Семен Некрасов), которые поспорят, кто лучше делает культуру видимой.
Все мероприятия в Главном штабе — бесплатные. За отдельную плату можно попасть в Манеж Малого Эрмитажа на выставку «За пределами “ученого искусства”. Провинциальный портрет в собрании Эрмитажа».
Подробнее здесь.
Петр Кончаловский. Матадор. 1910
Русский музей
Здесь в «Ночь музеев» можно будет посетить текущие выставки, в том числе монографические Шишкина и Кончаловского и открывающуюся 16 мая портретиста Василия Тропинина. На специальной экскурсии расскажут о тайнах Михайловского замка . А еще проведут мастер-классы по гравюре, рисованию тушью и книжной иллюстрации в духе братьев Траугот, телесные медиации и VR-посещение мастерской Шагала.
Вход на все мероприятия — по отдельным билетам.
Подробнее здесь.
Музей петербургского авангарда
В доме Михаила Матюшина и Елены Гуро в «Ночь музеев» проведут экскурсию по новой экспозиции и предложат самостоятельно пройти с картой-путеводителем по выставке «Зеркало прямых отражений», на которой представлены работы продолжателей авангардной традиции в ленинградском искусстве второй половины XX века — Владимира Стерлигова и Геннадия Зубкова. В саду проведут концерт и перформансы, вдохновленные футуристами, а в гостиной — мастер-класс по созданию авангардного кокошника.
Подробнее здесь.
«Росфото»
На новой постоянной экспозиции «Фотография. Изобретая свет» здесь расскажут о появлении и развитии цветной фотографии: научных экспериментах XIX и XX веков, первых цветных фотоизображениях, слайдах и негативах, появившихся в середине 1930-х годов, цифровой фотографии.
А на выставке «Тот самый цирк» проведут театрализованное представление рядом с работами Александра Родченко, Аркадия Шайхета, Николая Ходасевича, Владимира Соколаева.
Подробнее здесь.
Музей городской скульптуры. Некрополь мастеров искусств
Это не музей в прямом смысле, а самое настоящее кладбище, где вместо привычного искусства можно посмотреть на надгробные памятники (многие из которых создали великие скульпторы). А еще послушать одну из десяти тематических экскурсий, среди которых — «О создателях великого наследия Петербурга: о скульпторах и художниках».
Подробнее здесь.
Музей городской скульптуры. Новый выставочный зал
Экспозиция «Монументальный диалог» в недавно открывшемся выставочном пространстве рассказывает, как создавалось и развивалось монументальное наследие города. Посетителям «Ночи музеев» покажут макеты памятников — от Медного всадника до Ростральных колонн, конкурсные проекты и работы современных скульпторов: Евгения и Никиты Ротановых, Павла Игнатьева, Александра Кита, Антонины Фатхуллиной. Дополнят все поэтическими чтениями, концертом и экскурсией-фантасмагорией «Петербургский нос» по мотивам гоголевского текста.
Подробнее здесь.
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
В музее сейчас проходит выставка «Акимов и ученики», так что «Ночь музеев» строится вокруг мира театра. Кроме экскурсий по экспозиции обещают актерскую импровизацию, мастер-классы по изготовлению масок и гриму, занятие, участники которого будут придумывать сюжеты для смешных пьес, и кинопоказы. А еще — лекцию, арт-медиацию, несколько квестов и прогулку по набережной канала Грибоедова.
Подробнее здесь.
Стрит-арт хранение
В «Ночь музеев» здесь поговорят о взаимодействии уличного искусства с городской культурой. Где стрит-художники ищут локальные сюжеты для своих работ? Что становится отправной точкой для их идей и рассуждений? Как они сохраняют память мест и переосмысляют контексты? Может ли уличное искусство быть транслятором культурного кода?
Подробнее здесь.
Канатный цех Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге
Единственная сохранившаяся постройка архитектора-конструктивиста Якова Чернихова на время «Ночи музеев» превратится в открытую лабораторию. Тут проведут мастер-классы по иллюстрации, печатной графике, коллажу, в ходе перформанса создадут экспериментальный музыкальный инструмент (и дадут на нем концерт), покажут выставки студентов и преподавателей — от современной иллюстрации до фантазийных макетов в архитектурных мастерских. А еще будут нон-стоп транслировать видеоарт, шоурилы и анимацию.
Подробнее здесь.
Посмотреть полный список участников «Ночи музеев» можно на сайте.
С 23:00 16 мая до утра по городу будут ходить бесплатные автобусы акции (для обладателей билетов). Вход в один музей будет стоить 400 рублей, в три — 750 рублей, в пять — 900 рублей. Все музеи работают по сеансам.
Комментарии (0)