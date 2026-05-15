«Ночь музеев» стартует 16 мая. По плану — гребля на Крестовском, подцерковье Смольного и потайной ход Петропавловки

В этом году участвуют более 140 музеев, галерей, библиотек и концертных залов. Тема акции — «Родное».
В ночь с 16 на 17 мая Петербург участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». В апреле организаторы опубликовали программу и открыли продажу билетов. Среди новичков — Зоологический музей с квестами и экскурсиями, на которых расскажут, как в коллекции появился скелет синего кита, и про экспедиции Пржевальского. Также впервые участвует мозаичная мастерская Академии художеств, которая создала убранство Исаакиевского собора и Мавзолея Ленина, мозаики для петербургских и московских станций метро.
В Канатном цехе (корпус Высшей школы экономики на Васильевском острове) покажут костюмированный перформанс «Симфония гвоздя и молотка». В программу включили экскурсии по галерее Якова Чернихова и подъем на знаменитую башню.
Смольный собор готовит концерт барочной музыки в подцерковье и экскурсии. Кроме того, откроют Каменноостровский дворец на Малой Невке.
На игре «Литературный переплет» в Литературном музее «XX век» можно будет примерить роль символиста, акмеиста или фантаста. В библиотеке «Малоохтинская» научат исследовать семейную историю, а в Музее путей сообщения расскажут об инженере Бетанкуре. За городом можно посетить дворец «Коттедж» в Петергофе, кронштадтский форт «Риф» и Музей истории радиотехники СССР.
Среди нетривиальных площадок — Музей Гребного клуба на Крестовском острове. Там пустят в эллинг-клуб и кают-компанию по старинной чугунной лестнице, а главное — предложат погрести по-настоящему: выйти из Крестовки до Елагина острова и обратно.
Вернутся и неизменные участники акции: Музей Анны Ахматовой, Этнографический, Военно-морской, Артиллерийский; Планетарий, филармония, ледокол «Красин», Петропавловская крепость (с потайным ходом и крышами куртин и бастионов), «Росфото», Шереметевский дворец, Кунсткамера, «Ленфильм». Спецпрограммы подготовили Эрмитаж и Мариинский дворец.
С 23:00 16 мая до утра по городу будут ходить бесплатные автобусы акции (для обладателей билетов). Вход в один музей будет стоить 400 рублей, в три — 750 рублей, в пять — 900 рублей. Все музеи работают по сеансам.
