«Ночь музеев» стартует 16 мая. По плану — гребля на Крестовском, подцерковье Смольного и потайной ход Петропавловки

В ночь с 16 на 17 мая Петербург участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». В апреле организаторы опубликовали программу и открыли продажу билетов. Среди новичков — Зоологический музей с квестами и экскурсиями, на которых расскажут, как в коллекции появился скелет синего кита, и про экспедиции Пржевальского. Также впервые участвует мозаичная мастерская Академии художеств, которая создала убранство Исаакиевского собора и Мавзолея Ленина, мозаики для петербургских и московских станций метро.

В Канатном цехе (корпус Высшей школы экономики на Васильевском острове) покажут костюмированный перформанс «Симфония гвоздя и молотка». В программу включили экскурсии по галерее Якова Чернихова и подъем на знаменитую башню.

Смольный собор готовит концерт барочной музыки в подцерковье и экскурсии. Кроме того, откроют Каменноостровский дворец на Малой Невке.