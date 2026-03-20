Выставка Сергея Бугаева-Африки и реконструкция МИСПа: «Манеж» поделился планами после смены статуса

Центральный выставочный зал «Манеж» сменил статус: теперь учреждение вместо ЦВЗ называют музейно-выставочным комплексом (МВК). Руководство поделилось планами после реогранизации, среди них — выставка Сергея Бугаева-Африки в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков (МИСП), реконструкция зданий МИСПа, проекты «Русский императив» и «Русские аниматоры. Лаборатория одушевления».

МИСП работает в структуре «Манежа» с 2015 года. Основное здание музея находится на набережной канала Грибоедова, 103, а в конце 2024 года администрация города передала институции соседний дом под номером 101 — бывший особняк купца Ивана Алафузова. Помещения нового корпуса открыли в сентябре 2025-го выставкой «Фрагменты эпох». В ближайших планах МВК «Манеж» — реконструкция обоих зданий на канале Грибоедова. Точные сроки пока неизвестны.

26 марта в МИСПе откроется выставочный проект «Николай Акимов и ученики». В экспозицию к 125-летию режиссера и художника вошли сделанные им эскизы декораций и костюмов к спектаклям, а также театральные плакаты. Отдельный блок посвящен Акимову-педагогу и его ученикам, среди них — главный художник БДТ Эдуард Кочергин и нонконформист Евгений Михнов-Войтенко.

Со 2 июня по 19 июля в музее пройдет персональная выставка Сергея Бугаева-Африки. В залах представят живопись, инсталляции, объекты, текстильные панно и архивные фотографии. Особое место займет серия концептуальных работ «Ребусы» — сочетаний знаков и образов, выжженных на поверхности медных пластин. С января эту серию экспонировали в московской Sistema Gallery.