Выставка Сергея Бугаева-Африки и реконструкция МИСПа: «Манеж» поделился планами после смены статуса

ЦВЗ преобразован в музейно-выставочный комплекс.
Центральный выставочный зал «Манеж» сменил статус: теперь учреждение вместо ЦВЗ называют музейно-выставочным комплексом (МВК). Руководство поделилось планами после реогранизации, среди них — выставка Сергея Бугаева-Африки в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков (МИСП), реконструкция зданий МИСПа, проекты «Русский императив» и «Русские аниматоры. Лаборатория одушевления».
МИСП работает в структуре «Манежа» с 2015 года. Основное здание музея находится на набережной канала Грибоедова, 103, а в конце 2024 года администрация города передала институции соседний дом под номером 101 — бывший особняк купца Ивана Алафузова. Помещения нового корпуса открыли в сентябре 2025-го выставкой «Фрагменты эпох». В ближайших планах МВК «Манеж» — реконструкция обоих зданий на канале Грибоедова. Точные сроки пока неизвестны.
26 марта в МИСПе откроется выставочный проект «Николай Акимов и ученики». В экспозицию к 125-летию режиссера и художника вошли сделанные им эскизы декораций и костюмов к спектаклям, а также театральные плакаты. Отдельный блок посвящен Акимову-педагогу и его ученикам, среди них — главный художник БДТ Эдуард Кочергин и нонконформист Евгений Михнов-Войтенко.
Со 2 июня по 19 июля в музее пройдет персональная выставка Сергея Бугаева-Африки. В залах представят живопись, инсталляции, объекты, текстильные панно и архивные фотографии. Особое место займет серия концептуальных работ «Ребусы» — сочетаний знаков и образов, выжженных на поверхности медных пластин. С января эту серию экспонировали в московской Sistema Gallery.
Николай Акимов. Афиша к спектаклю «Кресло N16». 1958 (по оригиналу 1957)
В зале самого «Манежа» до 19 апреля пробудет выставка-блокбастер «Все Бенуа — всё Бенуа». Экспозиция посвящена создателю объединения «Мир искусства» Александру Бенуа и примерно 40 представителям арт-династии (это не только художники и скульпторы, но и оскароносный актер Питер Устинов). В экспозиции — 600 объектов: живопись, графика, скульптура, костюмы, документальные материалы, личные вещи, предметы быта и настоящий дворец с Версальской лестницей и стеклянным лабиринтом.
В мае и июне пройдет выставка «Русский императив», посвященная художественному осмыслению военных событий. В экспозиции соединят произведения художников XIX–XXI веков — от живописи и скульптуры до видеоарта и цифрового искусства.
С июля по октябрь в «Манеже» покажут долгожданный проект «Русские аниматоры. Лаборатория одушевления». Выставка отразит всю историю советской и российской мультипликации — от первых экспериментов начала ХХ века до шедевров Юрия Норштейна и работ современных студий. В экспозицию войдут архивы и кинофрагменты в сочетании с современными технологиями.
С ноября 2026-го по январь 2027-го состоится выставка к 150-летию Союза театральных деятелей. В экспозиции — история русского театра, от Общества взаимного вспоможения русских артистов (1876) до наших дней. Покажут живопись, графику, скульптуру, костюмы, макеты декораций, личные вещи мастеров, фотографии, документы, кино- и видеохронику.
«Манеж» — одно из крупнейших выставочных пространств в центре Петербурга. Зал расположен в историческом здании полкового манежа императорской Конной гвардии. После реставрации помещений, технического переоснащения и смены программы в середине 2010-х «Манеж» стал востребованной площадкой для выставок мирового уровня.
