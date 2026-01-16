Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Разгадайте «Ребус»! Новая выставка Сергея Бугаева-Африки пройдет в московской Sistema Gallery

Экспозиция откроется 22 января. Куратор — Вероника Абашина.

Сергей Бугаев. Ребус-Код. 1994
Сергей Бугаев. Ребус-Код. 1994

Сергей Бугаев. Ребус-Код. 1994

Сергей Бугаев — Бананан из «Ассы», муза перестроечного стиля. Работы Африки появлялись в принтах Comme des Garcons и привели его в топ-50 самых дорогих ныне живущих художников России.

Сергей Бугаев-Африка: «Ушанка — самая удачная форма. Проверено в Антарктиде»

В экспозицию вошли эксперименты 90-х и недавние монументальные полотна, такие как «КвРебус» — «квантовый ребус», где вихрь символов образует новую Вселенную, или «Четверичный неразгаданный ребус» — попытка найти архетипический порядок в самом хаосе.

«Все начинается с простой детской загадки и превращается в сложнейший философский инструмент для диагностики времени, археологии коллективной психики и поиска языка после катастрофы», — анонсирует выставку галерея.

Сергей Бугаев. Грави-Ребус. 1994
Сергей Бугаев. Грави-Ребус. 1994

Сергей Бугаев. Грави-Ребус. 1994

Сергей Бугаев. Скопление букв и образов # 144. 2025
Сергей Бугаев. Скопление букв и образов # 144. 2025

Сергей Бугаев. Скопление букв и образов # 144. 2025

Бугаев-Африка с детства увлекался ребусами и часто перерисовывал их из журналов. У него накопился огромный архив, который стал основой для напряженного философского и антропологического исследования. Художник задается вопросами о природе языка после исторической травмы, о границе между предметом, вещью и образом. Конец советской эпохи, идеи Александра Потебни и Павла Флоренского находят воплощение в артефактах, соавтором которых становится наблюдатель.

Выставка работает с 22 января до 8 марта.

Люди:
Сергей Бугаев-Африка

