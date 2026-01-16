Разгадайте «Ребус»! Новая выставка Сергея Бугаева-Африки пройдет в московской Sistema Gallery

В экспозицию вошли эксперименты 90-х и недавние монументальные полотна, такие как «КвРебус» — «квантовый ребус», где вихрь символов образует новую Вселенную, или «Четверичный неразгаданный ребус» — попытка найти архетипический порядок в самом хаосе.

«Все начинается с простой детской загадки и превращается в сложнейший философский инструмент для диагностики времени, археологии коллективной психики и поиска языка после катастрофы», — анонсирует выставку галерея.