Выставку о Николае Акимове и его учениках (от Михнова-Войтенко до Кочергина!) откроют в Музее искусства Петербурга ХХ-ХХI веков

Экспозицию работ и архивов художника, приуроченную к его 125-летию, можно увидеть с 26 марта.
Николай Акимов. Афиша к спектаклю «Догоняю свой автобус». 1965
26 марта в Музее искусства Петербурга ХХ-ХХI веков (МИСП) начнет работу выставка «Николай Акимов и ученики». В экспозицию к 125-летию режиссера и художника вошли сделанные им эскизы декораций и костюмов к спектаклям, а также театральные плакаты. Отдельный блок посвящен Акимову-педагогу и его ученикам, среди них — главный художник БДТ Эдуард Кочергин и нонконформист Евгений Михнов-Войтенко.
Николай Акимов — театральный режиссер, сценограф, художник и публицист. С 1935 года руководил Ленинградским Театром Комедии. Мастера не стало в 1968 году. Юбилейная выставка сосредоточена на его ипостасях сценографа, портретиста и педагога.
В пространстве МИСПа появятся авторские эскизы декораций и костюмов к спектаклям «Коварство и любовь» (1930), «Дело» (1948), «На всякого мудреца довольно простоты» (1967), «Конец — делу венец» (1968). Плакат к спектаклю «Искусство комедии» (1966) превратили в инсталляцию со своеобразным театральным подмостком. Зритель может стать соучастником документальной хроники спектаклей и увидеть костюмы, выполненные ученицей Акимова, художником-сценографом Мариной Азизян к спектаклю «Тень» по пьесе Евгения Шварца.
На втором этаже разместят портреты, выполненные юбиляром. Среди его героев — поэтесса Ольга Берггольц, писатель Михаил Зощенко и художник Валерий Доррер.
В разделе, посвященном преподавательскому наследию Акимова, покажут документальные фотографии учеников разных лет. Всего на выставке представят более 140 произведений живописи, графики, костюмов и объектов. МИСП разработал экспозицию в сотрудничестве с Музеем театрального и музыкального искусства, Музеем истории Петербурга, Новым музеем Аслана Чехоева, ММОМА, выставочным центром «РОСИЗО», Музеем AZ и частными коллекционерами.
Выставка «Николай Акимов и ученики» открыта с 26 марта по 7 июня на набережной канала Грибоедова, 103. Вход по билетам музея.
