Cкончался художник Геннадий Устюгов

Геннадий Устюгов — художник-самоучка, ставший классиком ленинградского искусства, а еще поэт, участник газаневских выставок, модернист, чьи работы напоминают то импрессионистов, то «Голубую розу», лауреат ТОП50 Собака.ru, один из самых загадочных и неотъемлемых представителей арт-андеграунда.

Он работал слесарем, сварщиком, маляром, грузчиком. Получив диагноз «шизофрения», вышел на пенсию, не разменяв еще пятый десяток. Картины Устюгова хранятся в Эрмитаже, в Русском музее, в американском Музее Циммерли, в частных коллекциях. Он жил в ПНИ, но писал и выставлялся до последних дней: в 2022-м показал выставку в галерее Invalid House, а меньше месяца назад в Русском музее открылась большая (100 картин!) ретроспектива художника.



Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Геннадия Афанасьевича Устюгова.