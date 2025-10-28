Экспозиция соберет сюжеты человеческой истории — от грехопадения, плотских удовольствий, поиска собственного жизненного пути до ухода в мир иной.
14 ноября в Музее искусства Петербурга ХХ–ХХI веков в честь десятилетия институции открывается масштабная выставка «Человек-жизнь-вселенная. Контраст сопоставлений». Она соберет более 150 работ из постоянного хранения МИСПа и других музеев: живопись, скульптуру, инсталляции и объекты. Покажут как современных авторов, так и известных художников XX века.
«Их диалог выстроен на контрасте сопоставления стилей, времени, художественных миров и превращается здесь в эмоциональное, визуальное и философское путешествие», — делятся в МИСПе.
Выставка проведет по разным аспектам физических и духовных проявлений человеческой истории и объединит сюжеты в несколько разделов: «Стихия», «Автопортрет», «Семья», «Рождение. Адам и Ева», «Трапеза», «Путь», «Сон» и «Смерть».
«Человек – жизнь – вселенная. Контраст сопоставлений» соберет произведения Святослава Рериха, Андрея Волкова, Владимира Колесникова, Константина Батынкова, Андрея Таля, Виталия Тюленева, Николая Вечтомова, Михаила Кулакова, Сергея Колесникова, Григория Гринберга, Виктории Белаковской, Людмилы Маркеловой, Лидии Кирилловой, Андрея Бартенева, Леонида Акишина, Моди Бунамы Коссы, Эрика Иогансона, Нико Пиросмани, Петра Рейхета, Бориса Анисфельда, Ростислава Воинова, Гелия Коржева, Самуила Адливанкина, Израиля Лизака, Радия Матюшина, Игоря Ширшкова, Егора Кошелева, Олега Иващенко, Стенли Красовицки, Виктора Попкова, Евсея Моисеенко, Вячеслава Михайлова, Олега Целкова и многих других.
Выставка «Человек-жизнь-вселенная. Контраст сопоставлений» открыта с 14 ноября 2025 по 8 марта 2026 года в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков на Набережной канала Грибоедова, 103.
12+
