14 ноября в Музее искусства Петербурга ХХ–ХХI веков в честь десятилетия институции открывается масштабная выставка «Человек-жизнь-вселенная. Контраст сопоставлений». Она соберет более 150 работ из постоянного хранения МИСПа и других музеев: живопись, скульптуру, инсталляции и объекты. Покажут как современных авторов, так и известных художников XX века.

«Их диалог выстроен на контрасте сопоставления стилей, времени, художественных миров и превращается здесь в эмоциональное, визуальное и философское путешествие», — делятся в МИСПе.

Выставка проведет по разным аспектам физических и духовных проявлений человеческой истории и объединит сюжеты в несколько разделов: «Стихия», «Автопортрет», «Семья», «Рождение. Адам и Ева», «Трапеза», «Путь», «Сон» и «Смерть».