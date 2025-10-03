10 выставок октября в Петербурге: Будда из императорских покоев, Леонид Цхэ и бактерии-художники в Русском музее

«Потоки. Вода», Западным павильон Михайловского замка Русского музея (12+)

Проект создан в рамках фестиваля медиаискусства Digital Rain и исследует воду в разных аспектах: как информацию, процесс, воспоминание и цифровую экосистему. Выставка концептуально разделена на два метафорических пространства. Это стремительный «поток» и статичное «болото», которые показывают разные состояния и смену циклов жизни.

Среди хайлайтов — видеоинсталляция о детских воспоминаниях Романа Мокрова «Домой» и проект Анны Мартыненко «Bacteria as a Service», в котором живые бактерии из петербургского водоема становятся генератором «настоящего случайного шума».

До 31 октября

