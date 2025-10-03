10 выставок октября в Петербурге: Будда из императорских покоев, Леонид Цхэ и бактерии-художники в Русском музее

А еще — галерея «Метамодернисты» празднуют второй день рождения показом работ Миши Маркера, Стаса Багса и Турбена, а KGallery демонстрирует редких Петрова-Водкина, Рериха и Серебрякову из частного собрания.
Фрагмент экспозиции «Потоки. Вода»
«Потоки. Вода», Западным павильон Михайловского замка Русского музея (12+)
Проект создан в рамках фестиваля медиаискусства Digital Rain и исследует воду в разных аспектах: как информацию, процесс, воспоминание и цифровую экосистему. Выставка концептуально разделена на два метафорических пространства. Это стремительный «поток» и статичное «болото», которые показывают разные состояния и смену циклов жизни.
Среди хайлайтов — видеоинсталляция о детских воспоминаниях Романа Мокрова «Домой» и проект Анны Мартыненко «Bacteria as a Service», в котором живые бактерии из петербургского водоема становятся генератором «настоящего случайного шума».
До 31 октября
Фрагмент экспозиции «Оглядка»
«Оглядка», «Сарай» (12+)
Первая за шесть лет выставка художника Леонида Цхэ в Петербурге. Показывают полуфигуративную экспрессивную живопись и графику, которую куратор проекта «Было\ Не было» (ее продолжением и стала экспозиция) художник Петр Белый называет «возвращением к традициям академизма».
Последнее заявление вызывало споры в художественном сообществе, а вот эффектность и глубина выставки признается всеми единогласно!
До 18 октября
Фрагмент экспозиции «Только раз в году»
«Только раз в году», «Метамодернисты» (16+)
В экспозицию в честь второго дня рождения галереи вошли произведения 19 художников, проекты которых были за это время здесь представлены. Это работы стрит-артистов Миши Маркера, Стаса Багса, Турбена и alesha, узнаваемые вещи Антонины Фатхуллиной (графичная скульптура), Юрия Штапкова (объект на дереве) и многих других авторов.
До 26 октября
Изображение Кибелы
«Элевсинские мистерии. Образ обряд», Государственный музей истории религии (16+)
На выставке показывают мелкую пластику из бронзы терракоты и мрамора с IV века до н.э по III век н.э., древнегреческие керамические сосуды, светильники и монеты. Все они посвящены тайному культу Деметры, связанному с земледелием и представлениями об умирающих и воскресающих богах как символе природного цикла. Экспозицию дополняют гравюры европейских художников на сюжеты античных мифов.
До 20 января
Юлия Мортиис. «deva». 2025
«Пеструшка», «Подпространство» (18+)
В проекте соединились выставка, театр и опера. В основе — пьеса, посвященная жизненному пути курицы-некладухи. Его в течение полугода по документальным свидетельствам изучали шесть авторов, работающих в разных медиумах: Зина Николаева, Юлия Мортиис, Юлия Рибетки, Александр Накраптор, Эмилия Санги, Саша Нефедова-Глейзер.
С 3 по 10 октября
Лилия Боронова. Монолог. 2025
«Послание», IFA (16+)
В арт-пространстве на Невском проспекте покажут результаты работы молодых авторов в рамках форума «АРТ-Мастерская XXI». В пяти резиденциях (двух живописных и трех мультимедийных) под руководством менторов художники из регионов исследовали функцию невербальной коммуникации, свойственную произведениям изобразительного искусства.
С 7 октября до 29 октября
Нестор Энгельке, «Пушкин»
«Живой Пушкин», Музей Набокова СПбГУ (12+)
Под кураторством мультидисциплинарного художника Кирилла Дацука высказать свое мнение о «солнце русской поэзии» соберется звездная команда авторов. Здесь и лауреаты нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нестор Энгельке и Александр Шишкин-Хокусай, и куратор проекта «Новые городские художники» Стас Багс, и сооснователь «Митьков» Александр Флоренский, и многие другие.
К Пушкину на выставке обещают отнестись не как к забронзовевшему символу, а как к живому человеку, с которым можно вступить в диалог (и даже поспорить!).
С 9 октября по 24 января
Сальвадор Дали. Принц любви. Трилогия любви. 1983
«Тайнопись», «Брусницын» (6+)
В культурном квартале можно будет увидеть литографии и ксилографии Сальвадора Дали. Несмотря на достаточно большой тираж (200 — 300 копий), каждый лист лично подписан самым известным сюрреалистом. Сюжетной основой его графики становились литературные произведения, мифы и даже карты таро. Так, обратившись к ним Дали создал триптих «Трилогия любви», посвященный их с женой и музой Галой полувековой истории отношений.
С 10 октября по 31 мая
Борис Григорьев. Портрет Добужинского. 1917
«Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных», KGallery (16+)
В экспозиции впервые представят сразу все работы (40 живописных и 190 графических!), в течение последних ста лет хранившиеся в семье Куниных. В коллекции, сформированной в 1918-1922 годах, произведения Александр Бенуа, Константина Сомова, Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина, Николая Рериха, Виктора Борисова-Мусатова и других.
Выставка приурочена к биеннале частных коллекций и позволит не просто увидеть редкие вещи, но и понять принцип отбора произведений в собрания.
С 17 октября по 8 марта
Бодхисаттва Майтрея. Внутренняя Монголия (Долоннор) Вторая половина XIХ века
«Драгоценность в лотосе»: искусство тибетского буддизма. К 110-летию Санкт-Петербургского буддийского храма "Дацан Гунзэчойнэй"», Манеж Малого Эрмитажа (18+)
Покажут буддийскую скульптуру, живопись и ритуальные предметы. Среди прочего — серебряные фигуры из личных покоев царской семьи, подаренные императору бурятской знатью и духовенством и далай-ламой XIII. А еще — костяной передник и браслеты, часть костюма исполнителя мистерии Цам.
С 25 октября по 8 февраля
