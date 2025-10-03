Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

10 выставок октября в Петербурге: Будда из императорских покоев, Леонид Цхэ и бактерии-художники в Русском музее

А еще — галерея «Метамодернисты» празднуют второй день рождения показом работ Миши Маркера, Стаса Багса и Турбена, а KGallery демонстрирует редких Петрова-Водкина, Рериха и Серебрякову из частного собрания. 

Фрагмент экспозиции «Потоки. Вода»
Фрагмент экспозиции «Потоки. Вода»

«Потоки. Вода», Западным павильон Михайловского замка Русского музея (12+)

Проект создан в рамках фестиваля медиаискусства Digital Rain и исследует воду в разных аспектах: как информацию, процесс, воспоминание и цифровую экосистему. Выставка концептуально разделена на два метафорических пространства. Это стремительный «поток» и статичное «болото», которые показывают разные состояния и смену циклов жизни.

Среди хайлайтов — видеоинсталляция о детских воспоминаниях Романа Мокрова «Домой» и проект Анны Мартыненко «Bacteria as a Service», в котором живые бактерии из петербургского водоема становятся генератором «настоящего случайного шума».

До 31 октября

Подробнее здесь

Фрагмент экспозиции «Оглядка»
Фрагмент экспозиции «Оглядка»

«Оглядка», «Сарай» (12+)

Первая за шесть лет выставка художника Леонида Цхэ в Петербурге. Показывают полуфигуративную экспрессивную живопись и графику, которую куратор проекта «Было\ Не было» (ее продолжением и стала экспозиция) художник Петр Белый называет «возвращением к традициям академизма».

Последнее заявление вызывало споры в художественном сообществе, а вот эффектность и глубина выставки признается всеми единогласно!

До 18 октября

Подробнее здесь

Фрагмент экспозиции «Только раз в году»
Фрагмент экспозиции «Только раз в году»

«Только раз в году», «Метамодернисты» (16+)

В экспозицию в честь второго дня рождения галереи вошли произведения 19 художников, проекты которых были за это время здесь представлены. Это работы стрит-артистов Миши Маркера, Стаса Багса, Турбена и alesha, узнаваемые вещи Антонины Фатхуллиной (графичная скульптура), Юрия Штапкова (объект на дереве) и многих других авторов. 

До 26 октября

Подробнее здесь

Изображение Кибелы
Изображение Кибелы

«Элевсинские мистерии. Образ обряд», Государственный музей истории религии (16+)

На выставке показывают мелкую пластику из бронзы терракоты и мрамора с IV века до н.э по III век н.э., древнегреческие керамические сосуды, светильники и монеты. Все они посвящены тайному культу Деметры, связанному с земледелием и представлениями об умирающих и воскресающих богах как символе природного цикла. Экспозицию дополняют гравюры европейских художников на сюжеты античных мифов. 

До 20 января

Подробнее здесь

Юлия Мортиис. «deva». 2025
Юлия Мортиис. «deva». 2025

«Пеструшка», «Подпространство» (18+)

В проекте соединились выставка, театр и опера. В основе — пьеса, посвященная жизненному пути курицы-некладухи. Его в течение полугода по документальным свидетельствам изучали шесть авторов, работающих в разных медиумах: Зина Николаева, Юлия Мортиис, Юлия Рибетки, Александр Накраптор, Эмилия Санги, Саша Нефедова-Глейзер.

С 3 по 10 октября

Подробнее здесь

Лилия Боронова. Монолог. 2025
Лилия Боронова. Монолог. 2025

«Послание», IFA (16+)

В арт-пространстве на Невском проспекте покажут результаты работы молодых авторов в рамках форума «АРТ-Мастерская XXI». В пяти резиденциях (двух живописных и трех мультимедийных) под руководством менторов художники из регионов исследовали функцию невербальной коммуникации, свойственную произведениям изобразительного искусства.

С 7 октября до 29 октября

Подробнее здесь

Нестор Энгельке, «Пушкин»
Нестор Энгельке, «Пушкин»

«Живой Пушкин», Музей Набокова СПбГУ (12+)

Под кураторством мультидисциплинарного художника Кирилла Дацука высказать свое мнение о «солнце русской поэзии» соберется звездная команда авторов. Здесь и лауреаты нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нестор Энгельке и Александр Шишкин-Хокусай, и куратор проекта «Новые городские художники» Стас Багс, и сооснователь «Митьков» Александр Флоренский, и многие другие.

К Пушкину на выставке обещают отнестись не как к забронзовевшему символу, а как к живому человеку, с которым можно вступить в диалог (и даже поспорить!).

С 9 октября по 24 января

Подробнее здесь

Сальвадор Дали. Принц любви. Трилогия любви. 1983
Сальвадор Дали. Принц любви. Трилогия любви. 1983

«Тайнопись», «Брусницын» (6+)

В культурном квартале можно будет увидеть литографии и ксилографии Сальвадора Дали. Несмотря на достаточно большой тираж (200 — 300 копий), каждый лист лично подписан самым известным сюрреалистом. Сюжетной основой его графики становились литературные произведения, мифы и даже карты таро. Так, обратившись к ним Дали создал триптих «Трилогия любви», посвященный их с женой и музой Галой полувековой истории отношений.

С 10 октября по 31 мая

Подробнее здесь

Борис Григорьев. Портрет Добужинского. 1917
Борис Григорьев. Портрет Добужинского. 1917

«Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных», KGallery (16+)

В экспозиции впервые представят сразу все работы (40 живописных и 190 графических!), в течение последних ста лет хранившиеся в семье Куниных. В коллекции, сформированной в 1918-1922 годах, произведения Александр Бенуа, Константина Сомова, Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина, Николая Рериха, Виктора Борисова-Мусатова и других.

Выставка приурочена к биеннале частных коллекций и позволит не просто увидеть редкие вещи, но и понять принцип отбора произведений в собрания.

С 17 октября по 8 марта

Подробнее здесь

Бодхисаттва Майтрея. Внутренняя Монголия (Долоннор) Вторая половина XIХ века
Бодхисаттва Майтрея. Внутренняя Монголия (Долоннор) Вторая половина XIХ века

«Драгоценность в лотосе»: искусство тибетского буддизма. К 110-летию Санкт-Петербургского буддийского храма "Дацан Гунзэчойнэй"», Манеж Малого Эрмитажа (18+)

Покажут буддийскую скульптуру, живопись и ритуальные предметы. Среди прочего — серебряные фигуры из личных покоев царской семьи, подаренные императору бурятской знатью и духовенством и далай-ламой XIII. А еще — костяной передник и браслеты, часть костюма исполнителя мистерии Цам.

С 25 октября по 8 февраля

Подробнее здесь

