Бактерии-музыканты, машина времени и цифровые образы Петербурга: в Мультимедиа центре Русского музея открывается выставка «Потоки. Вода»

За основу своих работ современные российские и зарубежные авторы брали образы и атмосферу Петербурга. Выставка концептуально разделена на два пространства — две метафорические зоны: стремительное течение «воды» и статичное «болото», которые одновременно показывают разные состояния потока и смены циклов жизни.

Среди хайлайтов выделяют видеоинсталляцию о детских воспоминаниях Романа Мокрова «Домой» и проект Анны Мартыненко «Bacteria as a Service», где живые бактерии из петербургского водоема становятся генератором «настоящего случайного шума».