Бактерии-музыканты, машина времени и цифровые образы Петербурга: в Мультимедиа центре Русского музея открывается выставка «Потоки. Вода»

Созданный в рамках первого сезона фестиваля медиаискусства Digital Rain проект будет доступен бесплатно в дни форума — с 25 по 28 сентября.
25 сентября в Центре мультимедиа в Западном павильоне Михайловского замка Русского музея открывается выставка «Потоки. Вода». Проект исследует феномен воды в разных формах: как информацию, процесс, воспоминание или цифровую экосистему.
Кураторами выступили сооснователи «Лаборатории новых медиа» Новой сцены Александринского театра Селена Волконская и Анастасия Брюханова.
За основу своих работ современные российские и зарубежные авторы брали образы и атмосферу Петербурга. Выставка концептуально разделена на два пространства — две метафорические зоны: стремительное течение «воды» и статичное «болото», которые одновременно показывают разные состояния потока и смены циклов жизни.
Среди хайлайтов выделяют видеоинсталляцию о детских воспоминаниях Романа Мокрова «Домой» и проект Анны Мартыненко «Bacteria as a Service», где живые бактерии из петербургского водоема становятся генератором «настоящего случайного шума».
Параллельная просветительская программа:
- 26 сентября, 16:00 — Лекция «Art & Science как направление в современном искусстве». Художник и искусствовед Анна Пейчева расскажет об истории и направлениях научного искусства: биоарта, роботического и гибридного искусства.
- 26 сентября, 19:00 — Презентация проекта «Lacrima» Олеси Ващенко и Сергея Скурту. Проект — рефлексия на тему взаимодействия природы, технологий и человека, воплощенная в форме звучащего звучащей арт-объект-гидравлической драм-машины.
- 27 сентября, 13:45 — Воркшоп по линогравюре. Художник-график Анисия Теплякова поможет своими руками создать открытку в теме фестиваля.
- 27 сентября, 14:00 — Мастер-класс по технике эбру «Потоки».
- 27 сентября, 15:40 — Аудиовизуальный перформанс «Waterfalls» от медиахудожника Моргана Королькова и Полины Ярыш.
- 28 сентября, 17:00 — Презентация проекта «Bacteria as a Service». Художница Анна Мартыненко расскажет о проекте, посвященном осмыслению концепта «живое/неживое» в современных технологиях.
Выставка «Потоки. Вода» открыта с 25 сентября по 31 октября в Западном павильоне Михайловского замка на Инженерной улице, 8.
