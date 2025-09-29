Художник Леонид Цхэ впервые с 2019 года открыл персональную выставку в Петербурге. Это — «Оглядка» в галерее Петра Белого «Сарай»

Выставка стала очередной главой проекта «Было\Не было», который реализуется в галерее «Сарай» с конца 2023 года под кураторством художника Петра Белого и представляет работы современных авторов. Ранее в его рамках показали проекты Катерины Веселовской, Аси Маракулиной, Алексея Семичова и Андрея Кузьмина, Михаила А Креста, Петра Кирюши, Антона Гудкова, Светы Исаевой, Ирины Кориной, арт-группы «Цветы Джонджоли» и других.

Галерея «Сарай» — выставочное пространство в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Функционирует как площадка репрезентации современного искусства, налаживает культурный диалог между классической музейной формой и современными интерпретациями.

Леонид Цхэ (1983) — художник. Окончил лицей имени Иогансона, где учился вместе с будущими коллегами по арт-коллективу «Север-7» Александром Цикаришвили и Нестором Энгельке (оба — лауреаты нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в разные года). В 2007 году он окончил графический факультет Петербургской академии художеств в мастерской Андрея Пахомова, а в 2015 году получил образование в области современного искусства в «Школе молодого художника» Института «Про Арте». С 2022 года — слушатель программы Master of Fine Arts на факультете искусства в Высшей школе дизайна в Оффенбахе-ам-Майне (федеральная земля Гессен) на курсе «Концептуальное и натурное рисование» профессора М. Штумпфа. В работах Цхэ сочетает академические навыки с гипертрофированной деконструкцией рисунка. Главный мотив живописи и графики художника — городская повседневная жизнь. C 2013 — участник художественного объединения «Север-7». Среди проектов, в которых участвовал автор: «Башня» в параллельной программе Manifesta 10, Lost & Found 2019 года в антверпенском музее M HKA, «ШАРППС-7» (2018) в OVCHARENKO. В 2016 году состоялся первый персональный проект художника «Неопетербург», попавший в шорт-лист премии «Инновация». За ним последовали выставки «Современный рисунок» в музее PERMM, «Постановки» (2018) в Московском музее современного искусства, «Мальчик и клубок» (2019) в OVCHARENKO. Произведения Цхэ находятся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи, ММОМА, Музея современного искусства M HKA в Антверпене (Бельгия).

Персональная выставка Леонида Цхэ «Оглядка» открыта с 28 сентября по 19 октября 2025 в галерее «Сарай» на Литейном проспекте, 53.

12+