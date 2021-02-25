В своем видеоэссе Мария Милютина повторяет кадры из фильма «Брат». Она едет в трамвае и читает «Крылья» Ильи Кормильцева, знакомые по песни Nautilus Pompilius и Вячеслава Бутусова, сидит в «Макдональдсе» у метро «Петроградская» — единственном в то время на весь Петербург.

«Вообще забавный эпизод: сижу я, снимаюсь, пропускаю пары в театральной академии. Мимо проходит Константин Хабенский, останавливается за этим окном и показывает мне: "Маша, ты что, что ты тут делаешь?"», — вспоминает она.

«Все это вызывает такие смешанные, очень приятные чувства, потому что это то место, та локация, где снимался эпизод. Напротив меня сидел Сергей — столько лет прошло, но есть какие-то вещи, которые не стираются в сознании. Я даже помню, что у меня тогда был кофе и пирожок вишневый. Все так разогревалось жутко, что я обжигалась этим пирожком с вишней», — рассказывает «тусовщица» Кэт о том, как снималась сцена в «Макдональдсе».

На вопрос, что было бы лучшим подарком для Балабанова, актриса затрудняется ответить — им могла стать «классная тельняшка» или «что-то такое эстетское, какое-то сложноромантичное».

«В эти морозные дни Питер выглядит иллюзорным. Город становится декорацией к фильму, но по сигналу «снято» все исчезнет, как туман над Невой. Памяти Алексея Балабанова посвящается это видеоэссе. Памяти, которая неотделима от Сергея Бодрова. Посмотрите. Прогуляйтесь вместе со мной и Кэт по Питеру», — говорит Милютина.