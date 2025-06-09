От графики Серова до коллекции авангарда (Малевич! Кандинский! Шагал!): 17 главных выставок июня в Петербурге

А также арт-коллаборация ИТМО и «Царского села», исследование ритуала очищения от MYTH Gallery, два новых проекта объединения Parazit, творческий диалог Сергея и Ивана Горшковых в Marina Gisich Gallery и посвящение Нико Пиросмани и Зурабу Церетели в Музее Академии художеств — Собака.ru рассказывает о самых любопытных экспозициях, стартующих в начале лета в Петербурге.
Анна Ману, Chess, 2025 год
Выставка «Ты — мир», Joy Gallery (12+)
Мастер «бессознательного искусства» Никита DUSTO, апологет наивности Турбен, гуру сказочного Максим Савва и еще 25 художников в формате мозаик, гобеленов, папье-маше, фотографий, керамики и литографий рассматривают спорт не как испытание силы духа, а источник витальной энергии. И даже вариант гедонизма.
До 28 июня
Подробнее будет здесь.
Фотография Георгия Колосова
«Не конец любви», Art of Foto (0+)
Работы пиктореалиста и участника легендарного фотоклуба «Новатор» Георгия Колосова похожи на живопись импрессионистов и символистов. Ретроспектива, приуроченная к его 80-летию — это портреты, аутентичная серия «Русский север» (итог экспедиции по Архангельской области и Карелии) и другие менее известные кадры (например, документальное изображение паломничества).
До 29 июня
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Работа Евгении Тут, 2025 год
«Письмо — это поцелуй без губ», Pop-Up Gallery, Екатерининское собрание (12+)
Сфера интересов художницы и номинантки на премию Курехина Евгении Тут — архитектура и письменность. В новом проекте она осмысляет близость между влюбленными через их переписку, используя тушь, шелк и видео. «История отношений, где слова стали телом, а расстояние — главной темой», — объясняют задумку выставки в Pop-Up Gallery.
До 5 июля
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Работа арт-группы Parazit
«Parazit. Между пухто и Эрмитажем», «Павильон» в Новой Голландии (18+)
В этом году провокаторам российской арт-сцены — объединению Parazit — исполняется 25 лет. Семен Мотолянец, Владимир Козин и другие андерграундые художники отмечают это событие масштабной ретроспективой. Как и всегда, ожидается хаос, алогизм, сарказм, ноубрау-эстетика и встреча мастеров разных поколений и медиумов: от живописцев до перформеров, от выпускников художественных школ до членов Союза художников.
До 6 июля
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Работа арт-группы Parazit, 2025 год
«Кабинет психотерапевта», Eggz Gallery (16+)
Инсталляция, живопись и керамика участников арт-группы Parazit заполнила пространство, «где терапевт молчит, а художник говорит». Стас Казимов, Анна Смотритель, MAR, Линда Берг и другие рассуждают на языке искусства о романтизации психических расстройств.
До 6 июля
Подробнее будет здесь.
Работа с выставки «Печатная графика и искусство книги»
«Печатная графика и искусство книги», Музей Набокова (6+)
Изучаем петербургскую традицию в искусстве оформления книги: от ХХ века до современности. Среди авторов графики, гравюры, офортов и литографий — Валентин Серов, Илья Репин, Иван Шишкин, Юрий Васнецов, Константин Сомов, Лев Бакст, Анна Остроумова-Лебедева. Многие работы из частных коллекций и будут экспонироваться впервые.
До 28 июля
Подробнее будет здесь.
Денис Патракеев "Над водой", 2025 год
«Над водой», Anna Nova (18+)
Первая персональная выставка Дениса Патракеева за последние шесть лет — размышление о пространстве, где согласно Библии был задуман человек. Как и всегда, Патракеев стремится к поэзии материала и формы. Арт-объектами здесь становятся бронзовые, каменные и деревянные скульптуры, которые погружают зрителя в мир символов религиозных и духовных.
До 10 августа
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Анастасия Сасова "Сон во все во сне во сне", 2025 год
«Сон во сне», Abramova gallery (18+)
Художники нового поколения — Ангелина Ермачкова, Марина Мичи, Анастасия Сасова, Павел Клешнин, Екатерина Колосовская и Марго — обращаются к темам сюрреализма, символизма и низовой культуры. Их причудливая живопись и арт-объекты из металла культивируют бессознательное и приглашают на прогулку по тотальной инсталляции неожиданными маршрутами.
До 23 августа
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Полина Кудинова, Eden, 2025 год
«Crypto / Ферма», Императорская ферма, Пушкин (12+)
Арт-коллаборация месяца — Центр Art & Science Университета ИТМО, лауреаты премии «Петербург будущего» и «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», и «Царское Село». На Императорской ферме (после 12 лет реставрации!) покажут медиаинсталляции о синтезе природы и современных технологий. Обещают видеомэппинг на основе традиционных орнаментов, 3D-посуду из фарфора, VR глазами птицы и даже управление цифровыми потоками «молочных рек» с помощью интерактивных бактерий.
До 2 ноября
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Работа Иван Горшкова, 2025 год
«Горшков в квадрате», Marina Gisich Gallery (12+)
Да-да, именно к открытию этой выставки на фасаде дома под номером 121 на набережной Фонтанки «выросла» эксцентричная инсталляция! Творческий диалог Сергея и Ивана Горшковых — пример преемственности поколений и редкого синтеза техник и материалов. Иван в металлических скульптурах раскроет тему женской телесности (близкую эстетике работ его отца!), а Сергей интегрирует в деревянные рельефы известные элементы стиля своего сына (фигуративность и курьезность!).
До 7 сентября
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Нечеухина Татьяна, "Страда", 2014 год
«Открытый мир. Современное искусство Пермского края», Музей Фаберже (12+)
В музее Фаберже запускают продолжение выставочного проекта о региональном искусстве «Открытый мир». До этого показали екатеринбургских и уральских авторов, теперь очередь пермских. В коллекции —более 110 работ: от современной живописи до древних артефактов. Пул авторов тоже широк: здесь и советский апологет сурового стиля Евгений Широков, и экспериментатор-философ Александр Репин, и современные арт-панки «КУБ».
До 13 июля
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Людмила Баронина, "Поза", 2024 год
«Ритуал от лишних мыслей», MYTH Gallery (16+)
Выставка в здании Фонарных бань посвящена ритуалу физического и ментального очищения. В сайт-специфик-экспозиции — работы Ирины Кориной (участница арт-дропа Собака.ru «Коллекционировать искусство»!), Recycle Group, Вовы Перкина, Андрея Азбуниака, Людмилы Барониной, Анны Быстровой и других авторов.
Обратите внимание: пройтись по «земному раю» можно только вместе с медиатором.
С 11 июня по 23 июня
Подробнее будет здесь.
Вика Бодрова Dans la chambre de la Dushesse, 2025
Wormhole games, DiDi Gallery (12+)
Выпускница Академии художеств Вика Бодрова представляет две серии графических работ. Одна — обращение к теме страха. Другая — оммаж сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чуде». Выставку сопровождает музыка, специально написанная композитором Глебом Егоровым.
С 14 июня по 13 июля
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Нико Пиросмани "Кутеж", 1905-1907 гг
«Традиции. Нико Пиросмани. Зураб Церетели», Музей Академии художеств (18+)
Посвящение авангардисту и примитивисту Нико Пиросмани, а также (в чем-то) его продолжателю Зурабу Церетели — обширная коллекция пейзажей и портретов с ярким этническим колоритом Грузии. Один из хайлайтов — картина Пиросмани «Кутеж», которую впервые покажут в Петербурге.
С 20 июня
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Наталья Гончарова "Натюрморт с портретом и белой скатертью", 1908-1909 гг
«Наш авангард», корпус Бенуа Русского музея (0+)
В этом году это официальная выставка ПМЭФ — обширная коллекция (более 400 работ!) русского авангарда. Здесь будут и Малевич, и Кандинский, и Матюшин, и Гончарова, и Ларионов. Архитектором проекта стал Юрий Аввакумов (проектировал выставки Поповой, Мельникова, Розановой и Татлина!).
С 21 июня по 18 ноября
Подробнее будет здесь.
Работа Ромы Зверя
Выставка "К барьеру!"
«К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря», Эрмитаж (16+)
Револьверы и шпаги, доспехи и щиты, графика и живопись со сценами знаменитых сражений — все это ретроспектива искусства дуэли и турниров. Обещают точкой отсчета взять не рыцарские поединки в Средние века, а Античность и ограничиться не только XVI веком.
С 28 июня по 2 ноября
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