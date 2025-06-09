От графики Серова до коллекции авангарда (Малевич! Кандинский! Шагал!): 17 главных выставок июня в Петербурге

«Ритуал от лишних мыслей», MYTH Gallery (16+)

Выставка в здании Фонарных бань посвящена ритуалу физического и ментального очищения. В сайт-специфик-экспозиции — работы Ирины Кориной (участница арт-дропа Собака.ru «Коллекционировать искусство»!), Recycle Group, Вовы Перкина, Андрея Азбуниака, Людмилы Барониной, Анны Быстровой и других авторов.

Обратите внимание: пройтись по «земному раю» можно только вместе с медиатором.

С 11 июня по 23 июня

Подробнее будет здесь.