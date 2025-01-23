От Эрнста Неизвестного до арт-группы «Осип Тофф»: Музей Фаберже покажет ключевые работы уральских художников XX-XXI веков

Музей Фаберже и культурно-исторический фонд «Связь времен» запускают масштабную серию выставок «Открытый мир», представляющую многоликость современного искусства регионов России. С 15 февраля в стенах музея можно будет увидеть работы художников уральской арт-сцены второй половины XX – начала XXI веков. Экспозиция разделена на несколько условных направлений: суровая пейзажная живопись в работах Николая Чеснокова и Геннадия Мосина, советский эпос, воспетый Мишей Брусиловским и Тимофеем Коваленко, неофициальное искусство Алексея Константинова и Александра Лысякова, а также совриск Красил Макара, Александры Баженовой и арт-дуэта «Осип Тофф». Хайлайтом выставки станет скульптуры Эрнста Неизвестного.

Экспонаты предоставлены Екатеринбургским музеем изобразительных искусств, Нижнетагильским и Ирбитским музеями, а также частными коллекционерами и мастерскими художников.