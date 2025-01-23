18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

От Эрнста Неизвестного до арт-группы «Осип Тофф»: Музей Фаберже покажет ключевые работы уральских художников XX-XXI веков

Грандиозный проект охватит более 120 живописных, графических работ, а также скульптуры и камнерезные изделия уральских художников.

Евгений Седухин, "Симфония шестой домны", 1979 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея Фаберже

Евгений Седухин, "Симфония шестой домны", 1979 год

Геннадий Горелов, "Уральский град", 1974 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея Фаберже

Геннадий Горелов, "Уральский град", 1974 год

Музей Фаберже и культурно-исторический фонд «Связь времен» запускают масштабную серию выставок «Открытый мир», представляющую многоликость современного искусства регионов России. С 15 февраля в стенах музея можно будет увидеть работы художников уральской арт-сцены второй половины XX – начала XXI веков. Экспозиция разделена на несколько условных направлений: суровая пейзажная живопись в работах Николая Чеснокова и Геннадия Мосина, советский эпос, воспетый Мишей Брусиловским и Тимофеем Коваленко, неофициальное искусство Алексея Константинова и Александра Лысякова, а также совриск Красил Макара, Александры Баженовой и арт-дуэта «Осип Тофф». Хайлайтом выставки станет скульптуры Эрнста Неизвестного.

Экспонаты предоставлены Екатеринбургским музеем изобразительных искусств, Нижнетагильским и Ирбитским музеями, а также частными коллекционерами и мастерскими художников.

Геннадий Горелов, Триптих "Легенда", "Легенда об Урале", 1974 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея Фаберже

Геннадий Горелов, Триптих "Легенда", "Легенда об Урале", 1974 год

Алексей Константинов, "О человеке. Автопортрет", конец 1970-х годов
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея Фаберже

Алексей Константинов, "О человеке. Автопортрет", конец 1970-х годов

Виктор Вексельберг

Основатель фонда «Связь времен» и Музея Фаберже:

Проект начинается выставкой выразительного и экспрессивного уральского искусства. Урал был кузницей Великой Победы, он известен своей промышленной мощью и несгибаемой силой духа. Уральский характер, упрямый и своевольный, дал начало и самобытному искусству, яркому и энергичному.

Эрнст Неизвестный, "Кентавресса", 1987 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея Фаберже

Эрнст Неизвестный, "Кентавресса", 1987 год

Виктор Добровольский, "Солнечный день", 1977 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея Фаберже

Виктор Добровольский, "Солнечный день", 1977 год

Выставка «Открытый мир. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона» открыта с 15 февраля по 16 марта 2025 года в Музей Фаберже на Набережной Фонтанки, 21.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: